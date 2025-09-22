Reklama

Grecja więcej zarabia na turystach. „Skupienie się na jakości przynosi efekty”

Od stycznia do końca lipca zagraniczni turyści zasilili kasę Grecji rekordowymi 12,2 miliarda euro. To 12,5 procent więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach zeszłego roku. Przy czym przychody rosły kilkakrotnie szybciej niż liczba turystów.

Publikacja: 22.09.2025 15:19

Grecja więcej zarabia na turystach. „Skupienie się na jakości przynosi efekty”

Foto: Alamy Stock Photo, Chris Rout

Nelly Kamińska

W pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku przychody Grecji z turystyki sięgnęły 12,2 miliarda euro, a to o 12,5 procent więcej, licząc rok do roku – podaje portal gtp.gr za Bankiem Grecji. W tym czasie liczba gości spoza Grecji wzrosła o 2,6 procent, a więc w tempie kilka razy wolniejszym niż przychody.

W samym lipcu przychody zwiększyły się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 15 procent i wyniosły 4,5 miliarda euro, z kolei liczba turystów zagranicznych wzrosła o 6,4 procent.

Według greckiego Ministerstwa Turystyki znacznie większy wzrost przychodów w porównaniu z liczbą przyjazdów wskazuje na większe wydatki na osobę, wynikające albo z droższych usług, albo z przyciągnięcia turystów o wyższych dochodach.

Czytaj więcej

Polacy w czołówce turystów w Grecji – rekordowe lato na wyspach
Popularne Trendy
Polacy w czołówce turystów w Grecji – rekordowe lato na wyspach

Turystyka filarem greckiej gospodarki

„Wyniki siedmiu miesięcy stanowią historyczny rekord i potwierdzają, że strategia Grecji polegająca na skupieniu się na jakości, a nie na ilości, przynosi efekty” – pisze greckie Ministerstwo Turystyki w komunikacie.

„Zwiększone wydatki na osobę wzmacniają odporność sektora, zmniejszają zależność od samej wielkości ruchu turystycznego i kładą solidne fundamenty pod stabilność gospodarczą i zdrowszy bilans płatniczy” – czytamy.

Pomimo niestabilnej sytuacji na świecie, naznaczonej wyzwaniami geopolitycznymi i gospodarczymi, grecki sektor turystyczny nadal wykazuje dynamikę i odporność, wzmacniając swoją rolę jako jednego z głównych filarów gospodarki – pisze gtp.gr.

W 2024 roku Grecję odwiedziło 40,7 miliona turystów zagranicznych.

Czytaj więcej

Rząd Grecji chce ulżyć mieszkańcom terenów mniej odwiedzanych przez turystów
Nowe Trendy
Grecja: podatkowe ulgi dla przedsiębiorców turystycznych poprawią ich sytuację

Źródło: rp.pl

