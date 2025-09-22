Grecja więcej zarabia na turystach. „Skupienie się na jakości przynosi efekty”

W pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku przychody Grecji z turystyki sięgnęły 12,2 miliarda euro, a to o 12,5 procent więcej, licząc rok do roku – podaje portal gtp.gr za Bankiem Grecji. W tym czasie liczba gości spoza Grecji wzrosła o 2,6 procent, a więc w tempie kilka razy wolniejszym niż przychody.

W samym lipcu przychody zwiększyły się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 15 procent i wyniosły 4,5 miliarda euro, z kolei liczba turystów zagranicznych wzrosła o 6,4 procent.

Według greckiego Ministerstwa Turystyki znacznie większy wzrost przychodów w porównaniu z liczbą przyjazdów wskazuje na większe wydatki na osobę, wynikające albo z droższych usług, albo z przyciągnięcia turystów o wyższych dochodach.

Turystyka filarem greckiej gospodarki

„Wyniki siedmiu miesięcy stanowią historyczny rekord i potwierdzają, że strategia Grecji polegająca na skupieniu się na jakości, a nie na ilości, przynosi efekty” – pisze greckie Ministerstwo Turystyki w komunikacie.