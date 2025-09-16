Polacy w czołówce turystów w Grecji – rekordowe lato na wyspach

W sierpniu największą grupę stanowili Brytyjczycy, których przyleciało 1,41 miliona. Na drugim miejscu byli to Niemcy w liczbie 881 tysięcy, a na trzecim Włosi. Na czwartej pozycji według tych statystyk znaleźli się Polacy, którzy wyprzedzili Holendrów.

Coraz silniejsza obecność polskiego rynku w statystykach greckich lotnisk pokazuje, że kraj ten nie tylko konkuruje z Hiszpanią czy Turcją, lecz także staje się jednym z najważniejszych kierunków dla rodzimych biur podróży i linii lotniczych.

W sierpniu 4 procent więcej turystów niż przed rokiem

Według danych Fraportu, ruch pasażerski wzrósł w sierpniu o 4 procent względem 2024 roku. Największy wzrost liczby turystów zanotowały Rodos (+4,8 procent, 1,32 miliona pasażerów), Korfu (+5,3 procent, 976 tysięcy) i Saloniki (+9 procent, 910 tysięcy). Szczególnie te ostatnie umacniają swoją pozycję jednego z najatrakcyjniejszych miast wakacyjnych w Grecji. Na plusie były także Kavala (+11,2 procent), Aktion (+9,9 procent) i Chania (+6,7 procent). Na drugim biegunie do tych miejsc znalazł się Santoryn – wyspa odnotowała spadek liczby gości o 9,4 procent, co wpisuje się w obserwowaną od miesięcy tendencję osłabienia ruchu na najpopularniejszych wyspach.

Liczba turystów w Grecji urosła

Od stycznia do sierpnia przez lotniska regionalne przewinęło się 26,3 miliona pasażerów, o 2,6 procent więcej niż rok wcześniej. Ruch międzynarodowy wzrósł o 3,7 procent, zarazem krajowy nieznacznie spadł (-0,2 procent).