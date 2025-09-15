Grecja: podatkowe ulgi dla przedsiębiorców turystycznych poprawią ich sytuację

Aktualizacja: 16.09.2025 10:32 Publikacja: 15.09.2025 11:36
Rząd Grecji chce ulżyć mieszkańcom terenów mniej odwiedzanych przez turystów
Nowe przepisy obejmą wyspy Morza Egejskiego Północnego, Dodekanezu i region Ewros, pisze grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. W praktyce oznaczają obniżenie podstawowej stawki VAT z 24 do 17 procent. i zmniejszenie stawki obniżonej wcześniej z 13 do 9 procent. – Wspieranie wyspiarskiego charakteru Grecji jest zobowiązaniem konstytucyjnym – podkreślił Mitsotakis.
Rząd liczy, że program wzmocni lokalną gospodarkę, poprawi warunki życia mieszkańców i powstrzyma wyludnianie się uboższych terenów.
Dotychczas specjalny reżim podatkowy obowiązywał na pięciu wyspach – Chios, Leros, Samos, Lesbos i Kos – ze względu na skutki kryzysu migracyjnego. Teraz lista została rozszerzona m.in. o Lipsi, Tilos, Agathonisi, Chalki, Kastellorizo, Kalymnos, Nisyros, Patmos, Symi, Karpatos, Kasos, Astypaleę, Lemnos, Ikarię i Samotrakę. Według szacunków, koszt programu wyniesie około 25 milionów euro rocznie. Równolegle mieszkańcy skorzystają ze stopniowego znoszenia podatku od nieruchomości ENFIA dla głównych miejsc zamieszkania w ponad 12 tysiącach wsi do 2027 roku.
Decyzja rządu spotkała się jednak z krytyką wśród władz Wysp Jońskich. Gubernator regionu Joannis Trepeklis wyraził niezadowolenie z wykluczenia wysp granicznych Morza Jońskiego, takich jak Mathraki, Othoni, Erikoussa, Kastos, Kalamos, Meganisi, Itaka, Paxos i Antipaxos.
– Mieszkańcy tych wysp również borykają się z izolacją i trudnościami komunikacyjnymi, zwłaszcza zimą. To bardzo ogranicza ich rozwój gospodarczy i obniża jakość życia. Decyzje polityczne muszą odzwierciedlać realia i zapewniać równe wsparcie wszystkim obywatelom wyspiarskiej Grecji – podkreślił Trepeklis.
