Grecja: podatkowe ulgi dla przedsiębiorców turystycznych poprawią ich sytuację

Nowe przepisy obejmą wyspy Morza Egejskiego Północnego, Dodekanezu i region Ewros, pisze grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. W praktyce oznaczają obniżenie podstawowej stawki VAT z 24 do 17 procent. i zmniejszenie stawki obniżonej wcześniej z 13 do 9 procent. – Wspieranie wyspiarskiego charakteru Grecji jest zobowiązaniem konstytucyjnym – podkreślił Mitsotakis.

Niższy podatek poprawi sytuację przedsiębiorców turystycznych

Rząd liczy, że program wzmocni lokalną gospodarkę, poprawi warunki życia mieszkańców i powstrzyma wyludnianie się uboższych terenów.

Dotychczas specjalny reżim podatkowy obowiązywał na pięciu wyspach – Chios, Leros, Samos, Lesbos i Kos – ze względu na skutki kryzysu migracyjnego. Teraz lista została rozszerzona m.in. o Lipsi, Tilos, Agathonisi, Chalki, Kastellorizo, Kalymnos, Nisyros, Patmos, Symi, Karpatos, Kasos, Astypaleę, Lemnos, Ikarię i Samotrakę. Według szacunków, koszt programu wyniesie około 25 milionów euro rocznie. Równolegle mieszkańcy skorzystają ze stopniowego znoszenia podatku od nieruchomości ENFIA dla głównych miejsc zamieszkania w ponad 12 tysiącach wsi do 2027 roku.