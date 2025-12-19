Reklama

Gdynia funduje turystom i mieszkańcom darmowe przejazdy komunikacją publiczną

Z okazji obchodów stulecia Gdyni władze miasta uruchomią pilotażowy program bezpłatnego transportu do miejskich instytucji kultury.

Publikacja: 19.12.2025 12:49

Foto: PAP, Jerzy Ochoński

Pela Krzyżewska

W 2026 roku przypada setna rocznica uzyskania praw miejskich przez Gdynię. Z tej okazji przez cały przyszły rok odbywać się będą jubileuszowe wydarzenia, które mają przypominać mieszkańcom i turystom okoliczności powstania miasta i pokazywać, jak rozwinęło się ono przez sto lat.  

– Gdynia to historia pokoleń ludzi, dla których to nie tylko punkt na mapie. To dom, wspólna tożsamość i duma – mówiła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek podczas listopadowej konferencji prasowej zapowiadającej obchody stulecia. 

– Ludzie budujący Gdynię robili to z myślą o przyszłości swojej ojczyzny i swoich potomków. Przyjeżdżali tu z różnych stron, a jednak pokochali to miasto i osiedlili się tutaj na stałe. Gdyńskie dziedzictwo to również ludność, która żyła tutaj na długo przed powstaniem miasta. O niej również pamiętamy. Dziś kolejne pokolenia tworzą współczesną Gdynię. Razem sprawimy, by ten jubileuszowy rok stał się niezapomnianym przeżyciem i wspomnieniem przekazywanym kolejnym pokoleniom – dodała.

Jubileuszowe rejsy, biegi i biesiada 

Jubileusz Gdyni zostanie oficjalnie zainaugurowany 10 lutego, a więc w dzień, kiedy miasto otrzymało prawa miejskie. Jednocześnie Gdynia świętować będzie 106. rocznicę symbolicznych zaślubin Polski z morzem, czyli odzyskania przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego. Tego dnia odbędą się między innymi widowisko historyczne w przestrzeni miejskiej, uroczysta parada, a wieczorem koncert gwiazd polskiej estrady. 

W kalendarzu jubileuszowym przewidziano ponadto wiele wydarzeń artystycznych, sportowych i edukacyjnych. W lutym zaplanowano na przykład Urodzinowy Bieg Gdyni, rejsy stu młodych gdynian na pokładach Pogorii, Zawiszy Czarnego, Daru Młodzieży i ORP Iskra. W marcu odbędzie się mecz męskiej reprezentacji Polski w koszykówce z Łotwą, w lipcu natomiast Gdynia będzie gościła uczestników Światowego Zlotu Kaszubów. Sierpień upłynie pod znakiem wyścigu Tour de Pologne, który będzie startował z Gdyni, oraz biesiady, w ramach której uczestnicy zasiądą przy „jednym z najdłuższych stołów biesiadnych na świecie”, aby wspólnie celebrować jubileusz. Biesiadzie będzie towarzyszyć pokaz na temat Gdyni w wykonaniu ponad tysiąca dronów.  

W obchody jubileuszu włączą się też instytucje kultury z Gdyni. W Teatrze Miejskim zaplanowano premierę spektaklu „Gdynia. Pierwsza w Polsce”. Muzeum Miasta Gdyni przygotowało trzy wystawy o mieście, a Muzeum Emigracji – projekt badawczo-wystawienniczy „100 procent miasta / DNA Gdyni”. Z kolei Gdyńskie Centrum Filmowe opracowało filmowy projekt, w którym głównymi bohaterami są mieszkańcy miasta. 

Bezpłatna komunikacja dla uczestników wydarzeń 

Aby zachęcić mieszkańców i turystów do udziału w wydarzeniach, a przy okazji zmotywować ich do korzystania z komunikacji miejskiej, władze Gdyni zdecydowały o uruchomieniu specjalnego programu pilotażowego. Polega on na zapewnieniu uczestnikom odpłatnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez wybrane instytucje kultury bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego.  

– Zachęcamy do zastąpienia w dojazdach i powrotach z tych wydarzeń prywatnych samochodów gdyńskim transportem publicznym. Podstawę do bezpłatnych przejazdów będą stanowić papierowe i elektroniczne bilety wstępu wydawane przez Teatr Miejski, Gdyńskie Centrum Kultury i Gdyńskie Centrum Filmowe. Wierzymy, że program przełoży się na częstsze korzystanie z oferty kulturalnej miasta – mówi dyrektor zarządzający ds. kultury i aktywności mieszkańców w gdyńskim magistracie Mariusz Bzdęga.  

Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu przysługiwać ma na podstawie ważnego w danym dniu biletu wstępu do instytucji (jednoosobowego lub grupowego – w formie elektronicznej lub papierowej), przy czym pilotażem objęte są wyłącznie wydarzenia własne instytucji, realizowane w ramach ich podstawowego systemu sprzedaży biletów.  

Z bezpłatnych przejazdów będzie można skorzystać w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty – w dniu, w którym odbywa się wydarzenie w godzinach 00:00 – 23:59. Bilety powinny zawierać czytelną datę wstępu do instytucji i datę wydarzenia oraz identyfikator instytucji, także liczbę osób, na które wystawiony jest bilet. 

Darmowe przejazdy zostaną uruchomione na początku 2026 roku i będą obowiązywały do końca roku.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska pomorskie Gdynia darmowa komunikacja Pomorze
