Gdynia funduje turystom i mieszkańcom darmowe przejazdy komunikacją publiczną

W 2026 roku przypada setna rocznica uzyskania praw miejskich przez Gdynię. Z tej okazji przez cały przyszły rok odbywać się będą jubileuszowe wydarzenia, które mają przypominać mieszkańcom i turystom okoliczności powstania miasta i pokazywać, jak rozwinęło się ono przez sto lat.

– Gdynia to historia pokoleń ludzi, dla których to nie tylko punkt na mapie. To dom, wspólna tożsamość i duma – mówiła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek podczas listopadowej konferencji prasowej zapowiadającej obchody stulecia.

– Ludzie budujący Gdynię robili to z myślą o przyszłości swojej ojczyzny i swoich potomków. Przyjeżdżali tu z różnych stron, a jednak pokochali to miasto i osiedlili się tutaj na stałe. Gdyńskie dziedzictwo to również ludność, która żyła tutaj na długo przed powstaniem miasta. O niej również pamiętamy. Dziś kolejne pokolenia tworzą współczesną Gdynię. Razem sprawimy, by ten jubileuszowy rok stał się niezapomnianym przeżyciem i wspomnieniem przekazywanym kolejnym pokoleniom – dodała.

Jubileuszowe rejsy, biegi i biesiada

Jubileusz Gdyni zostanie oficjalnie zainaugurowany 10 lutego, a więc w dzień, kiedy miasto otrzymało prawa miejskie. Jednocześnie Gdynia świętować będzie 106. rocznicę symbolicznych zaślubin Polski z morzem, czyli odzyskania przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego. Tego dnia odbędą się między innymi widowisko historyczne w przestrzeni miejskiej, uroczysta parada, a wieczorem koncert gwiazd polskiej estrady.