Propozycje zawarte w projekcie ustawy zakładają istotne zmiany dla turystów. Obecnie opłata miejscowa może być pobierana wyłącznie przez gminy, które spełniają określone wymogi klimatyczne i krajobrazowe. Nowa danina – jeśli zostanie wprowadzona – nie będzie związana z walorami klimatycznymi miejscowości.

Nowa opłata turystyczna. Ile wyniesie i za co ma się należeć?

Zgodnie z założeniami, maksymalna stawka nowej opłaty turystycznej miałaby wynosić 5 zł za każdy dzień pobytu. Stanowiłoby to realne wsparcie dla wszystkich gmin odwiedzanych przez turystów, które nie są w stanie spełnić restrykcyjnych wymogów klimatycznych.

– Zamiast dotychczasowego rozwiązania, proponujemy klasyczną, znaną z wielu miast zagranicznych, opłatę pobytową, którą w nowej formule nazywamy „opłatą turystyczną” – wyjaśnia poseł Rafał Komarewicz z Polski 2050, cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

Projekt nowelizacji zakładający zmianę dotychczasowej opłaty miejscowej na tzw. opłatę turystyczną wywołał gorącą dyskusję wśród samorządowców. Liczne uwagi dotyczą m.in. takich kwestii, jak wysokość daniny czy określenie celów, na które będzie mogła być przeznaczana.