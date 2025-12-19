Reklama

Nowa opłata dla turystów? Koszt wypoczynku może wzrosnąć

Opłata turystyczna może wkrótce zastąpić obecnie obowiązującą opłatę miejscową. Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakłada, że będzie mogła ją pobierać każda gmina, w której podróżni zatrzymują się na pobyt turystyczny, wypoczynkowy lub szkoleniowy - informuje portalsamorzadowy.pl

Publikacja: 19.12.2025 12:24

Opłata turystyczna może wkrótce zastąpić opłatę miejscową. Gminy nie będą musiały spełniać wymogów k

Opłata turystyczna może wkrótce zastąpić opłatę miejscową. Gminy nie będą musiały spełniać wymogów klimatycznych

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Propozycje zawarte w projekcie ustawy zakładają istotne zmiany dla turystów. Obecnie opłata miejscowa może być pobierana wyłącznie przez gminy, które spełniają określone wymogi klimatyczne i krajobrazowe. Nowa danina – jeśli zostanie wprowadzona – nie będzie związana z walorami klimatycznymi miejscowości.

Nowa opłata turystyczna. Ile wyniesie i za co ma się należeć?

Zgodnie z założeniami, maksymalna stawka nowej opłaty turystycznej miałaby wynosić 5 zł za każdy dzień pobytu. Stanowiłoby to realne wsparcie dla wszystkich gmin odwiedzanych przez turystów, które nie są w stanie spełnić restrykcyjnych wymogów klimatycznych.

– Zamiast dotychczasowego rozwiązania, proponujemy klasyczną, znaną z wielu miast zagranicznych, opłatę pobytową, którą w nowej formule nazywamy „opłatą turystyczną” – wyjaśnia poseł Rafał Komarewicz z Polski 2050, cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

Czytaj więcej

Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”
Hotele
Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”

Projekt nowelizacji zakładający zmianę dotychczasowej opłaty miejscowej na tzw. opłatę turystyczną wywołał gorącą dyskusję wśród samorządowców. Liczne uwagi dotyczą m.in. takich kwestii, jak wysokość daniny czy określenie celów, na które będzie mogła być przeznaczana.

Poselski projekt autorstwa Polski 2050 jest już po konsultacjach społecznych. Teraz trafi do prac legislacyjnych w Sejmie.

Czytaj więcej: Opłata turystyczna nie będzie związana z walorami klimatycznymi. Gminy liczą na spore wpływy

Źródło: rp.pl

Polska Ustawy Turystyka opłata turystyczna
