Beskid Niski to jeden z najmniej odkrytych zakątków Karpat – pełen łagodnych wzniesień, gęstych lasów i historii zapisanej w drewnie. Turystów jest tu niewielu, a szlaki prowadzą przez miejsca, w których natura i kultura współistnieją w harmonii. To region idealny dla tych, którzy szukają autentyczności i spokoju.

Jakie miejsca warto odwiedzić w Beskidzie Niskim?

1. Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy to serce beskidzkiej dzikości – to najbardziej zalesiony park narodowy w Polsce. Można tu spotkać m.in. niemal 140 gatunków ptaków, w tym aż dziewięć dzięciołów oraz orlika krzykliwego – symbol parku, a także wyjątkowo rzadkiego motyla, niepylaka mnemozynę. Wśród tutejszej fauny występują także rzadkie gatunki zwierząt puszczańskich, takie jak ryś, żbik czy łoś.

Na terenie parku położone są trzy obszary ochrony ścisłej, w które człowiek nie może ingerować i gdzie przyroda jest nieskrępowana. Są to Magura Wątkowska, Kamień i Zimna Woda.

Tutejsze szlaki obfitują w ciekawe miejsca. Prowadzą m.in. do malowniczego prawie 7-metrowego Wodospadu Magurskiego – największego w Beskidzie Niskim i skał o fantazyjnych kształtach, takich jak pomnik przyrody Diabli Kamień. Jego barwną, pełną diabelskich akcentów legendę warto poznać już w trakcie wędrówki

Dojazd: najlepszą bazą wypadową jest Krempna – dojazd samochodem z Krosna zajmuje ok. 50 minut, z Rzeszowa niecałe 2 godziny.

Czas zwiedzania: na wędrówki najlepiej przeznaczyć cały dzień, łącząc je z wizytą w Ośrodku Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Rymanów _fot. Arch. podkarpackie.travel (G. Joniec)

2. Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój

Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój to dwa uzdrowiska o wielowiekowej tradycji, położone w otoczeniu lasów Beskidu Niskiego. Od lat przybywają tu kuracjusze z różnych zakątków Polski i Europy, by zadbać o zdrowie, urodę czy po prostu zażyć relaksu.

W Iwoniczu-Zdroju zachwycają drewniane pensjonaty z XIX wieku i pijalnia wód mineralnych. Tutejsze wody zdrojowe znane były ze swych właściwości już w czasach średniowiecza. Nie brakuje także okazji do wędrówek pieszych czy wypraw rowerowych po okolicznych szlakach Beskidu Niskiego. Wśród nich najpopularniejsze są: trasa na Górę Winiarską i nad malowniczo położone źródełko zwane Bełkotką, na Górę Przednią, na Żabią Górę, na Przymiarki, Górę Glorietę czy do pobliskiego Rymanowa-Zdroju oraz wiele innych.

Natomiast Rymanów-Zdrój oferuje rozległy park zdrojowy, źródła solankowe i spokojny klimat, sprzyjający wypoczynkowi. Także tu znajdują się zabytkowe pensjonaty, będące ciekawym przykładem architektury drewnianej. W Rymanowie rozlewane są również wody mineralne, z których największą popularnością cieszy się Celestynka.

Dojazd: do obu miejscowości można dotrzeć lokalnymi drogami z Krosna w 20–25 minut, z Rzeszowa w ok. 1,5 godz.

Czas zwiedzania: warto zarezerwować przynajmniej 2–3 godziny w każdym uzdrowisku na oglądanie zabytkowych budynków, spacer po parku i wizytę w pijalni wód.

3. Jaśliska – „polskie Hollywood”

Jaśliska to miejscowość o wyjątkowym klimacie, która stała się planem wielu produkcji filmowych. Są to chociażby obrazy „Gwiazda Piołun”, „Wino truskawkowe”, „Wołyń”, „Wielkie zimno” czy „Twarz”. Jaśliska są dziś nazywane „polskim Hollywood”, co zawdzięczają sukcesowi filmu Jana Komasy „Boże Ciało”. Nagradzana na świecie i nominowana do Oscara produkcja rozsławiła tę urokliwą miejscowość w Beskidzie Niskim, ściągając tu turystów i kinomanów tropiących filmowe kadry.

Spacer po rynku i bocznych uliczkach to podróż w czasie – drewniana zabudowa, dawne sklepy i ścieżki edukacyjne przypominają o historii miasteczka. W okolicy znajdują się także malownicze szlaki prowadzące ku granicy ze Słowacją.

Dojazd: z Krosna dojedziemy w ok. 40 minut, z Rzeszowa w ok. 1 godz. 40 min.

Czas zwiedzania: 2–3 godziny – spacer po centrum, odwiedzenie punktów edukacyjnych i wypad na pobliski szlak.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej _fot. Arch. podkarpackie.travel (N. Nazarkiewicz)

4. Haczów i Blizne – drewniane świątynie UNESCO

Haczów szczyci się największym gotyckim kościołem drewnianym w Europie, pochodzącym z XV wieku. Natomiast w Bliznem można zobaczyć kościół pw. Wszystkich Świętych wraz z zespołem zabudowy. Wyróżnia go m.in. XVII-wieczna polichromia opowiadająca historie biblijne.

Obie świątynie zachwycają konstrukcją bez użycia gwoździ oraz unikalnymi zdobieniami. Obie zostały także wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Warto przy okazji wspomnieć o podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej. Na odcinku jego trasy, zlokalizowanej w Beskidzie Niskim, obok świątyni w Haczowie czy Bliznem, znajduje się kilka osobliwości. To m.in. pomalowana w jaskrawe barwy cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej.

Dojazd: Haczów znajduje się 12 km od Krosna, a Blizne – ok. 30 km. Z kolei z Rzeszowa samochodem to ok. 1 godzina jazdy.

Czas zwiedzania: 1–1,5 godziny na każdą świątynię – obejrzenie wnętrz, zewnętrznych detali i spacer po okolicy.

Stary kościół parafialny pw. św. Wniebowzięcia NMP i Michała Archanioła w Haczowie_fot. Arch. podkarpackie.travel (K. Kłysewicz)

5. Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła

Krosno od wieków słynie z produkcji szkła. W 2012 roku zostało tu otwarte nowoczesne Centrum Dziedzictwa Szkła. To unikalna w skali kraju placówka, gdzie na żywo można obserwować pracę hutników, tworzących przy piecu szklane przedmioty metodą ręcznego formowania, zobaczyć spektakularny proces dmuchania szkła, a także poznać różnorodne techniki oraz sposoby jego zdobienia . Można tu także samemu wybić szklany medal, wziąć udział w warsztatach grawerowania, a także obejrzeć kolekcje artystycznego szkła. Ta jedna z najważniejszych atrakcji Beskidu Niskiego spodoba się zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Co ważne, zwiedzanie szklanego szlaku w Beskidzie Niskim nie kończy się na samej wizycie w Centrum. W mieście zwracają uwagę szklane rzeźby, przypominające, że Krosno jest Miastem Szkła. Z kolei w Muzeum Podkarpackim znajduje się ciekawa ekspozycja krośnieńskiego szkła, a w pobliskim Rymanowie, w Hucie Szkła Sabina, można z bliska przyjrzeć się codziennej pracy hutników i podziwiać prezentowane w galerii wyroby zakładu.

Dojazd: Centrum Dziedzictwa Szkła znajduje się w centrum Krosna, łatwo dotrzeć tu zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną.

Czas zwiedzania: na wizytę w Krośnie warto przeznaczyć cały dzień; pokazy, wystawy i warsztaty w Centrum zajmują 2–3 godziny, dodatkowo warto odwiedzić Muzeum Podkarpackie i przejść się po urokliwym centrum miasta.

Jaśliska_fot. Arch. podkarpackie.travel (K. Kłysewicz)

Beskid Niski ma do zaoferowania zróżnicowane miejsca zarówno dla osób poszukujących spokoju, jak i miłośników historii – zapisanej w drewnie i szkle. Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie wspomniane miejsca, najlepiej zaplanować minimum trzy dni – jeden na Magurski Park Narodowy, drugi i trzeci na pozostałe atrakcje. A przecież to dopiero początek tego, co oferuje ten spokojny region.

Warto tu spędzić więcej czasu, gdyż nawet w sezonie można liczyć na swobodny wypoczynek. Można też rozważyć nocleg w uzdrowisku lub gospodarstwie agroturystycznym – wtedy poczujemy prawdziwy rytm beskidzkiego życia.

