Więcej Polaków spędzi ferie w ciepłych krajach. Rezerwacje wzrosły o jedną trzecią

Dwucyfrowo, licząc rok do roku, wzrosła liczba rezerwacji zagranicznych wyjazdów na ferie zimowe 2026, które zaczynają się 19 stycznia, a kończą 1 marca – podaje w komunikacie prasowym multiagent turystyczny Wakacje.pl.

Reklama Reklama

– Polacy rezerwują wyjazdy na ferie praktycznie od momentu, gdy oferta znalazła się w sprzedaży, ale skokowy wzrost zainteresowania widać szczególnie od września i października. Gdy tylko kończą się wakacje, zaczyna się planowanie kolejnych podróży, bo coraz więcej klientów wie, że im szybciej, tym lepiej – mówi ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl Anna Podpora, cytowana w komunikacie.

– Ostatnie sezony pokazały, że w wypadku najpopularniejszych terminów nie warto czekać do ostatniej chwili na wielkie przeceny – po pierwsze coraz trudniej na nie trafić, a po drugie tuż przed wylotem oferta szybko się kurczy i znalezienie propozycji spełniającej konkretne oczekiwania cenowe i jakościowe jest trudne – dodaje.

Egipt zimowym szlagierem biur podróży

Najpopularniejszym wśród klientów biur podróży kierunkiem na ferie zimowe 2026 jest Egipt – jego przewaga nad innymi krajami jest bardzo wyraźna. Pozycję lidera potwierdza także analiza wyszukiwań internetowych – w listopadzie liczba zapytań użytkowników z Polski o wakacje w Egipcie była o około 50 procent większa niż rok wcześniej.

Podróżom do Egiptu sprzyja bardzo dobra siatka połączeń, nie tylko z największych lotnisk, ale też z mniejszych portów, między innymi z Rzeszowa, Szczecina czy Zielonej Góry.