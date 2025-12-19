Reklama

Więcej Polaków spędzi ferie w ciepłych krajach. Rezerwacje wzrosły o jedną trzecią

O 33 procent, licząc rok do roku, wzrosła liczba rezerwacji wyjazdów do egzotycznych krajów na ferie zimowe 2026 – wynika z danych Wakacje.pl. Najczęściej wybierane kierunki to Egipt, Hiszpania i Malta. Wyraźnie rośnie też popyt na podróże do dalekich krajów.

Publikacja: 19.12.2025 12:19

Najwięcej klientów biur podróży wybierze się na ferie do Egiptu

Najwięcej klientów biur podróży wybierze się na ferie do Egiptu

Foto: ABACA, Utrecht Robin

Nelly Kamińska

Dwucyfrowo, licząc rok do roku, wzrosła liczba rezerwacji zagranicznych wyjazdów na ferie zimowe 2026, które zaczynają się 19 stycznia, a kończą 1 marca – podaje w komunikacie prasowym multiagent turystyczny Wakacje.pl.

– Polacy rezerwują wyjazdy na ferie praktycznie od momentu, gdy oferta znalazła się w sprzedaży, ale skokowy wzrost zainteresowania widać szczególnie od września i października. Gdy tylko kończą się wakacje, zaczyna się planowanie kolejnych podróży, bo coraz więcej klientów wie, że im szybciej, tym lepiej – mówi ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl Anna Podpora, cytowana w komunikacie.

– Ostatnie sezony pokazały, że w wypadku najpopularniejszych terminów nie warto czekać do ostatniej chwili na wielkie przeceny – po pierwsze coraz trudniej na nie trafić, a po drugie tuż przed wylotem oferta szybko się kurczy i znalezienie propozycji spełniającej konkretne oczekiwania cenowe i jakościowe jest trudne – dodaje.

Egipt zimowym szlagierem biur podróży

Najpopularniejszym wśród klientów biur podróży kierunkiem na ferie zimowe 2026 jest Egipt – jego przewaga nad innymi krajami jest bardzo wyraźna. Pozycję lidera potwierdza także analiza wyszukiwań internetowych – w listopadzie liczba zapytań użytkowników z Polski o wakacje w Egipcie była o około 50 procent większa niż rok wcześniej.

Podróżom do Egiptu sprzyja bardzo dobra siatka połączeń, nie tylko z największych lotnisk, ale też z mniejszych portów, między innymi z Rzeszowa, Szczecina czy Zielonej Góry.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tunezja to kierunek, którym zainteresowanie rośnie wśród niemieckich klientów biura podróży najbardz
Biura Podróży
Boom na Tunezję i na Bułgarię – biuro podróży o trendach na lato 2026

Polacy najczęściej wybierają kurorty nad Morzem Czerwonym, przede wszystkim Hurghadę i Marsa Alam.

Przy odpowiednio wczesnej rezerwacji tydzień w pięciogwiazdkowym hotelu z wyżywieniem w formule all inclusive na przełomie stycznia i lutego można znaleźć za 2000-2100 złotych za osobę.

Hiszpania i Malta na podium

Druga pod względem liczby rezerwacji jest Hiszpania, która notuje dwucyfrową dynamikę wzrostu, licząc rok do roku. Polacy obierają głównie trzy kierunki: Wyspy Kanaryjskie, Andaluzję lub wschodnie wybrzeże Hiszpanii kontynentalnej.

Tydzień na Teneryfie z dwoma posiłkami i przelotem samolotem czarterowym kosztuje od 3 tysięcy złotych za osobę.

Trzecie miejsce zajmuje Malta – jej rosnącą popularność potwierdzają także dane Maltańskiej Organizacji Turystycznej, według których pod względem liczby odwiedzin Polacy znajdują się na podium.

Reklama
Reklama

Wzrost zainteresowania widać również w internecie – w listopadzie liczba zapytań użytkowników z Polski dotyczących Malty w wyszukiwarkach internetowych przekroczyła 550 tysięcy, czyli była ponad dwukrotnie większa niż w tym samym okresie rok wcześniej, gdy utrzymywała się na poziomie około 250 tysięcy miesięcznie.

Czytaj więcej

Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”
Hotele
Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”

Tydzień w czterogwiazdkowym hotelu z dwoma posiłkami kosztuje od około 1400 złotych za osobę.

Wysoko w zestawieniu są także Zjednoczone Emiraty Arabskie, które domykają pierwszą piątkę razem z Cyprem. W pierwszej dziesiątce znajdują się również Tajlandia, Maroko, Turcja, Włochy i Tanzania (Zanzibar).

Egzotyka coraz mocniejsza – o jedną trzecią więcej rezerwacji niż rok temu

Z danych Wakacje.pl wynika, że zainteresowanie kierunkami egzotycznymi wzrosło o 33 procent względem ubiegłego roku. W tej grupie krajów szczególnie wyróżniają się Zjednoczone Emiraty Arabskie.

– Zjednoczone Emiraty Arabskie korzystają dziś z dwóch przewag: coraz lepszej siatki połączeń i letniej pogody zimą. Klienci mają do wyboru nie tylko Dubaj, ale też loty do Szardży, Abu Zabi czy Ras al-Chajmy, co ułatwia dopasowanie wyjazdu do budżetu i stylu wypoczynku – wskazuje ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German.

Reklama
Reklama

Coraz częściej Polacy wybierają także inne dalekie kraje, między innymi Dominikanę, Meksyk, Kenię czy Malediwy. Co istotne, nie są to już wyjazdy wyłącznie dla par – rośnie udział rodzin z dziećmi, a komfort podróży zwiększają bezpośrednie połączenia czarterowe.

Czytaj więcej

Tradycyjnie najwięcej polskich turystów spędzi święta i sylwetra w górach
Apartamenty
Polacy wcześnie zaplanowali wyjazdy na święta. „Szczyt rezerwacji przypadł na jesień”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Malta Azja Zjednoczone Emiraty Arabskie Afryka Egipt biuro podróży Wakacje.pl zima
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Tunezja to kierunek, którym zainteresowanie rośnie wśród niemieckich klientów biura podróży najbardz
Biura Podróży
Boom na Tunezję i na Bułgarię – biuro podróży o trendach na lato 2026
Sąd: Odwołanie lotu pokrzyżowało plany? Należy się i zwrot pieniędzy, i odszkodowanie
Biura Podróży
Sąd: Odwołanie lotu pokrzyżowało plany? Należy się i zwrot pieniędzy, i odszkodowanie
Zmiana kierunku ruchu cen w biurach podróży. Po spadkach wzrost kosztów wakacji 2026
Biura Podróży
Zmiana kierunku ruchu cen w biurach podróży. Po spadkach wzrost kosztów wakacji 2026
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii
Biura Podróży
Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama