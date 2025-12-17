Boom na Tunezję i na Bułgarię – biuro podróży o trendach na lato 2026

Touroperator notuje dynamiczny wzrost rezerwacji wczasów w Tunezji i Bułgarii. Rośnie też zainteresowanie podróżami z all inclusive, rodzinnymi na dobrym poziomie i dalekimi podróżami pełnymi wrażeń. Wyjazdy na wydarzenia sportowe, a także indywidualne podróże luksusowe i świadomie odbywane zgodnie z trendem slow travel.

Tunezja i Bułgaria hitem cenowym

Kierunki oferujące atrakcyjny stosunek ceny do jakości pozostają w centrum zainteresowania podróżnych. Na krótkich i średnich trasach wciąż przoduje Turcja, która w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowuje wzrost rezerwacji o 11 procent. Jeszcze mocniej, bo o 17 procent, rosną rezerwacje wypoczynku w Egipcie, ale największy wzrost zainteresowania towarzyszy wakacjom w Bułgarii, o 57 procent, i Tunezji – o 81 procent. Dwa ostatnie kierunki touroperator nazywa wręcz „gwiazdami” nadchodzącego sezonu.

Niemcy wybierają all inclusive

W minionych sezonach wczasy z all inclusive osiągnęły rekordową popularność – 57 procent turystów wybierało tego typu pakiety. Na lato 2026 prognozy pokazują dalszy wzrost – obecnie 63 procent rezerwacji obejmuje tego typu oferty, z czego 83 procent w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych.

– Chęć skorzystania z „przystępnego luksusu” utrzymuje się także w nadchodzącym sezonie, dlatego oferujemy wiele wysokiej jakości hoteli z atrakcyjnymi pakietami all inclusive – wyjaśnia cytowany w komunikacie firmy jej dyrektor ds. produktów Sven Schikarsky.