Boom na Tunezję i na Bułgarię – biuro podróży o trendach na lato 2026

Tunezja to kierunek, którym zainteresowanie rośnie wśród niemieckich klientów biura podróży najbardziej, bo o 81 procent
Touroperator notuje dynamiczny wzrost rezerwacji wczasów w Tunezji i Bułgarii. Rośnie też zainteresowanie podróżami z all inclusive, rodzinnymi na dobrym poziomie i dalekimi podróżami pełnymi wrażeń. Wyjazdy na wydarzenia sportowe, a także indywidualne podróże luksusowe i świadomie odbywane zgodnie z trendem slow travel.
Kierunki oferujące atrakcyjny stosunek ceny do jakości pozostają w centrum zainteresowania podróżnych. Na krótkich i średnich trasach wciąż przoduje Turcja, która w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowuje wzrost rezerwacji o 11 procent. Jeszcze mocniej, bo o 17 procent, rosną rezerwacje wypoczynku w Egipcie, ale największy wzrost zainteresowania towarzyszy wakacjom w Bułgarii, o 57 procent, i Tunezji – o 81 procent. Dwa ostatnie kierunki touroperator nazywa wręcz „gwiazdami” nadchodzącego sezonu.
W minionych sezonach wczasy z all inclusive osiągnęły rekordową popularność – 57 procent turystów wybierało tego typu pakiety. Na lato 2026 prognozy pokazują dalszy wzrost – obecnie 63 procent rezerwacji obejmuje tego typu oferty, z czego 83 procent w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych.
– Chęć skorzystania z „przystępnego luksusu” utrzymuje się także w nadchodzącym sezonie, dlatego oferujemy wiele wysokiej jakości hoteli z atrakcyjnymi pakietami all inclusive – wyjaśnia cytowany w komunikacie firmy jej dyrektor ds. produktów Sven Schikarsky.
Rodziny coraz częściej wybierają możliwość wypoczywania na wczasach z pełnym wyżywieniem, hotele cztero- i pięciogwiazdkowe i dalekie kraje.
Wśród ich ulubionych kierunków są Turcja, Hiszpania i Grecja. Gonią je w tej dziedzinie Egipt i Bułgaria.
W wypadku dalekich kierunków prym wiodą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia i Mauritius.
W programie Dertouru „Familienurlaub” dzieci często korzystają ze 100-procentowej zniżki, a wiele hoteli oferuje specjalne pokoje rodzinne, animacje, kluby dla dzieci i całe aquaparki.
Jak relacjonuje organizator, rośnie też zainteresowanie wyjazdami do Afryki Wschodniej (+89 procent), na Karaiby (+53 procent), do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+46 procent) i na wyspy na Oceanie Indyjskim (+45 procent). Ponad 20 procent rezerwacji letnich obejmuje podróże dalekie, gwarantujące wyjątkowe wrażenia z obcowaniem z dalekimi kulturami i egzotyczną przyrodą. Dlatego Dertour i biuro podróży Meiers Weltreisen rozwijają ofertę wyjazdów „nastawionych na doświadczenia, obejmującą setki hoteli i wycieczek objazdowych na miejscu, np. w Kanadzie zachodniej, gdzie w małych grupach goście poznają przyrodę, kulturę Métis i lokalne trasy kolejowe”.
Zyskuje również turystyka związana z chęcią udziału w wydarzeniach sportowych – przekonuje touroperator w informacji. Obecnie około 10 procent wydatków klientów przypada na takie podróże, a wyjazdy pod marką Dertour Sports notują 50-procentowy wzrost zainteresowania. Hity 2026 roku to takie wydarzenia, jak NFL w Europie i USA, NBA w Orlando, Darts World Championship w Londynie i mecze Premier League Darts w Berlinie, Rotterdamie i Londynie.
Także segment luksusowych podróży rośnie dynamicznie – prognozowany na nowy rok wzrost sprzedaży imprez pod znakiem Dertour Deluxe wynosi 26 procent.
Oferta obejmuje 1300 hoteli i 100 wycieczek objazdowych, „łącząc prywatność z autentycznymi doświadczeniami”.
Co piąty podróżny kieruje się przy wyborze wakacji kryteriami zrównoważonego rozwoju. Dertour przekonuje więc, że promuje świadome podróże, a pod marką Engage (ang. angażować się) ma już do wyboru 2050 hoteli i 60 programów zwiedzania, również poza Europą.
Przy czym trend slow travel uwidacznia się w dłuższych pobytach w jednym miejscu i uprawianiu na miejscu wycieczek pieszych, rowerowych lub kolejowych. Jako przykład podaje 8-dniową wycieczkę w La Réunionie, które mają w programie wędrówki, przejażdżki rowerami i plażowanie w pobliżu chronionych raf.
