Reklama

Boom na Tunezję i na Bułgarię – biuro podróży o trendach na lato 2026

Lato 2026 zapowiada się wyjątkowo różnorodnie – turystów interesują jednocześnie tanie kierunki i podróże luksusowe, gwarantujące niezapomniane doświadczenia. Tak twierdzi niemieckie biuro podróży Dertour na podstawie analizy sprzedanych dotąd imprez.

Publikacja: 17.12.2025 01:19

Tunezja to kierunek, którym zainteresowanie rośnie wśród niemieckich klientów biura podróży najbardz

Tunezja to kierunek, którym zainteresowanie rośnie wśród niemieckich klientów biura podróży najbardziej, bo o 81 procent

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Touroperator notuje dynamiczny wzrost rezerwacji wczasów w Tunezji i Bułgarii. Rośnie też zainteresowanie podróżami z all inclusive, rodzinnymi na dobrym poziomie i dalekimi podróżami pełnymi wrażeń. Wyjazdy na wydarzenia sportowe, a także indywidualne podróże luksusowe i świadomie odbywane zgodnie z trendem slow travel.

Czytaj więcej

Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii
Biura Podróży
Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii

Tunezja i Bułgaria hitem cenowym

Kierunki oferujące atrakcyjny stosunek ceny do jakości pozostają w centrum zainteresowania podróżnych. Na krótkich i średnich trasach wciąż przoduje Turcja, która w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowuje wzrost rezerwacji o 11 procent. Jeszcze mocniej, bo o 17 procent, rosną rezerwacje wypoczynku w Egipcie, ale największy wzrost zainteresowania towarzyszy wakacjom w Bułgarii, o 57 procent, i Tunezji – o 81 procent. Dwa ostatnie kierunki touroperator nazywa wręcz „gwiazdami” nadchodzącego sezonu.

Niemcy wybierają all inclusive

W minionych sezonach wczasy z all inclusive osiągnęły rekordową popularność – 57 procent turystów wybierało tego typu pakiety. Na lato 2026 prognozy pokazują dalszy wzrost – obecnie 63 procent rezerwacji obejmuje tego typu oferty, z czego 83 procent w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych.

– Chęć skorzystania z „przystępnego luksusu” utrzymuje się także w nadchodzącym sezonie, dlatego oferujemy wiele wysokiej jakości hoteli z atrakcyjnymi pakietami all inclusive – wyjaśnia cytowany w komunikacie firmy jej dyrektor ds. produktów Sven Schikarsky.

Reklama
Reklama

Rodzinne wyjazdy - komfort i dzieci najważniejsze

Rodziny coraz częściej wybierają możliwość wypoczywania na wczasach z pełnym wyżywieniem, hotele cztero- i pięciogwiazdkowe i dalekie kraje.

Wśród ich ulubionych kierunków są Turcja, Hiszpania i Grecja. Gonią je w tej dziedzinie Egipt i Bułgaria.

W wypadku dalekich kierunków prym wiodą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia i Mauritius.

W programie Dertouru „Familienurlaub” dzieci często korzystają ze 100-procentowej zniżki, a wiele hoteli oferuje specjalne pokoje rodzinne, animacje, kluby dla dzieci i całe aquaparki.

Czytaj więcej

Niemieccy internetowi sprzedawcy wycieczek zaliczą tegoroczne lato do udanych
Biura Podróży
Niemieccy internetowi sprzedawcy wycieczek zaliczą tegoroczne lato do udanych

Jak relacjonuje organizator, rośnie też zainteresowanie wyjazdami do Afryki Wschodniej (+89 procent), na Karaiby (+53 procent), do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+46 procent) i na wyspy na Oceanie Indyjskim (+45 procent). Ponad 20 procent rezerwacji letnich obejmuje podróże dalekie, gwarantujące wyjątkowe wrażenia z obcowaniem z dalekimi kulturami i egzotyczną przyrodą. Dlatego Dertour i biuro podróży Meiers Weltreisen rozwijają ofertę wyjazdów „nastawionych na doświadczenia, obejmującą setki hoteli i wycieczek objazdowych na miejscu, np. w Kanadzie zachodniej, gdzie w małych grupach goście poznają przyrodę, kulturę Métis i lokalne trasy kolejowe”.

Reklama
Reklama

Sport jako cel podróży

Zyskuje również turystyka związana z chęcią udziału w wydarzeniach sportowych – przekonuje touroperator w informacji. Obecnie około 10 procent wydatków klientów przypada na takie podróże, a wyjazdy pod marką Dertour Sports notują 50-procentowy wzrost zainteresowania. Hity 2026 roku to takie wydarzenia, jak NFL w Europie i USA, NBA w Orlando, Darts World Championship w Londynie i mecze Premier League Darts w Berlinie, Rotterdamie i Londynie.

Luksus, indywidualność i autentyczność

Także segment luksusowych podróży rośnie dynamicznie – prognozowany na nowy rok wzrost sprzedaży imprez pod znakiem Dertour Deluxe wynosi 26 procent.

Oferta obejmuje 1300 hoteli i 100 wycieczek objazdowych, „łącząc prywatność z autentycznymi doświadczeniami”.

Czytaj więcej

Rekordowy rok niemieckich touroperatorów napędzany cenami, nie klientami
Biura Podróży
Rekordowy rok niemieckich touroperatorów napędzany cenami, nie klientami

Co piąty podróżny kieruje się przy wyborze wakacji kryteriami zrównoważonego rozwoju. Dertour przekonuje więc, że promuje świadome podróże, a pod marką Engage (ang. angażować się) ma już do wyboru 2050 hoteli i 60 programów zwiedzania, również poza Europą.

Przy czym trend slow travel uwidacznia się w dłuższych pobytach w jednym miejscu i uprawianiu na miejscu wycieczek pieszych, rowerowych lub kolejowych. Jako przykład podaje 8-dniową wycieczkę w La Réunionie, które mają w programie wędrówki, przejażdżki rowerami i plażowanie w pobliżu chronionych raf.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Bułgaria Niemcy Turcja Afryka Tunezja biuro podróży Grupa Dertour all inclusive
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Sąd: Odwołanie lotu pokrzyżowało plany? Należy się i zwrot pieniędzy, i odszkodowanie
Biura Podróży
Sąd: Odwołanie lotu pokrzyżowało plany? Należy się i zwrot pieniędzy, i odszkodowanie
Zmiana kierunku ruchu cen w biurach podróży. Po spadkach wzrost kosztów wakacji 2026
Biura Podróży
Zmiana kierunku ruchu cen w biurach podróży. Po spadkach wzrost kosztów wakacji 2026
Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii
Biura Podróży
Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Najszybciej odtwarza się ruch turystyczny, co jest korzystne dla przewoźnika - zauważa prezes Enter
Biura Podróży
TUI Poland z umową na czartery za prawie miliard złotych. „Nawet trzy loty dziennie”
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama