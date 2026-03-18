Reklama

Urlop.pl świętuje otwarcie 100. sklepu z wycieczkami

Agent turystyczny Urlop.pl energicznie rozwija sieć punktów sprzedaży. W sobotę firma świętowała otwarcie setnego salonu, tym razem w Białymstoku.

Publikacja: 18.03.2026 13:21

Nowy punkt sprzedaży Urlop.pl stanął przy Wysockiego 67 Parku Handlowym w białostockiej dzielnicy Wygoda

Foto: Urlop.pl

Filip Frydrykiewicz

Agent, wcześniej działający pod marką Fostertravel.pl, intensywnie rozwija swoją sieć, zarówno salonów własnych, jak i prowadzonych przez franczyzobiorców. Na początku roku 2025 firma posiadała około 60 punktów sprzedaży, a w ostatnią sobotę otworzyła w Białymstoku setny taki punkt. Sieć otwiera nowe salony zarówno w centrach handlowych dużych miast, jak i przy głównych ulicach średnich i małych miast.

Szybka ekspansja Urlop.pl 

„Otwarcie 100. salonu sprzedaży jest symbolicznym momentem dla spółki i potwierdzeniem rosnącej roli modelu stacjonarnego doradztwa turystycznego w Polsce” – czytamy w komunikacie z tego wydarzenia.

Urlop.pl stał się tym samym drugą, po Wakacje.pl, siecią w kraju. Ta pierwsza, po przejęciu w zeszłym roku sieci Travelplanet.pl, dysponuje już 470 punktami sprzedaży.

Jak obliczył Urlop.pl, jego ekspansja oznacza, że w ciągu nieco ponad roku zwiększył liczbę placówek o 66,7 procent.

Reklama
Reklama

„Rozwój sieci sprzedaży w turystyce to proces znacznie bardziej złożony niż samo otwieranie kolejnych punktów na mapie. W przypadku Urlop.pl droga od pierwszego salonu do symbolicznego setnego adresu w Polsce to lekcja budowania jakości, zaufania oraz silnych relacji z klientami i partnerami branżowymi” – podkreśla firma.

– W salonach Urlop.pl klienci spotykają się z ekspertami, doradcami, którzy przechodzą wcześniej wieloetapowe szkolenia systemowe, sprzedażowe i produktowe – zapewnia prezes Urlop.pl Przemysław Jackiewicz. – Dzięki temu potrafią doradzić klientom i pomóc w wyborze najlepiej dopasowanej do ich potrzeb podróży. Opiekują się nimi na każdym etapie podróży, dbając o ich bezpieczeństwo i możliwie najwyższy komfort, nawet w sytuacjach kryzysowych.

– Choć branża turystyczna dynamicznie rozwija technologie sprzedażowe i narzędzia online, doświadczenie pokazuje, że turyści wciąż potrzebują kontaktu z człowiekiem. Technologia wspiera proces sprzedaży, jednak to relacja, doświadczenie i zaufanie budowane przez doradcę często decydują o wyborze urlopu – dodaje.

Szkolenia to podstawa dobrej obsługi turystów

Jackiewicz podkreśla, że „za wysokim poziomem kompetencji zespołów sprzedażowych stoi rozbudowany system szkoleń, prowadzony przez centralę spółki. Za rozwój merytoryczny i szkoleniowy odpowiada zespół ekspertów, którzy dbają, aby doradcy Urlop.pl stale poszerzali swoją wiedzę o kierunkach turystycznych, ofercie touroperatorów i standardach obsługi klienta. Celem jest jeden: bezpieczny i wysokiej jakości urlop klienta. Wsparcie nie ogranicza się jednak wyłącznie do szkoleń. Zespół szkoleniowy i dział współpracy franczyzowej pozostają w stałym kontakcie z salonami sprzedaży, pomagając im każdego dnia w rozwiązywaniu bardziej złożonych spraw klientów”.

„Choć liczba salonów rośnie, strategia spółki pozostaje jasna – jakość jest ważniejsza niż tempo ekspansji. Pod hasłem »Jakość, a nie jakoś« Urlop.pl rozwija szereg programów wspierających partnerów franczyzowych i doradców sprzedaży”.

– Otwarcie setnego salonu to dla nas ważny moment. Pokazuje bowiem, że połączenie nowoczesnej sprzedaży online z lokalnym ekspertem turystycznym odpowiada na realne potrzeby klientów. Naszym celem jest budowanie ogólnopolskiej sieci „urlopowych ekspertów”, którzy zapewnią klientom profesjonalne wsparcie przy wyborze wyjazdu, a partnerom biznesowym stabilny i sprawdzony model współpracy – deklaruje Przemysław Jackiewicz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama