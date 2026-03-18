Urlop.pl świętuje otwarcie 100. sklepu z wycieczkami

Agent, wcześniej działający pod marką Fostertravel.pl, intensywnie rozwija swoją sieć, zarówno salonów własnych, jak i prowadzonych przez franczyzobiorców. Na początku roku 2025 firma posiadała około 60 punktów sprzedaży, a w ostatnią sobotę otworzyła w Białymstoku setny taki punkt. Sieć otwiera nowe salony zarówno w centrach handlowych dużych miast, jak i przy głównych ulicach średnich i małych miast.

Szybka ekspansja Urlop.pl

„Otwarcie 100. salonu sprzedaży jest symbolicznym momentem dla spółki i potwierdzeniem rosnącej roli modelu stacjonarnego doradztwa turystycznego w Polsce” – czytamy w komunikacie z tego wydarzenia.

Urlop.pl stał się tym samym drugą, po Wakacje.pl, siecią w kraju. Ta pierwsza, po przejęciu w zeszłym roku sieci Travelplanet.pl, dysponuje już 470 punktami sprzedaży.

Jak obliczył Urlop.pl, jego ekspansja oznacza, że w ciągu nieco ponad roku zwiększył liczbę placówek o 66,7 procent.