W polskiej turystyce startuje nowa marka. "Prosta, krótka, dobrze się kojarząca”

- Co nie znaczy, że nie będziemy otwierać nowych salonów. Ale chcemy to nadal robić w sobie właściwym tempie, czyli kilkunastu salonów na rok - wyjaśnia. - Kładziemy bowiem nacisk nie na ilość, ale na jakość. To naszym zdaniem największy atut we współpracy z biurami podróży, które nam ufają i które reprezentujemy.

Czytaj więcej Biura Podróży Fostertravel.pl: Touroperatorzy wiedzą, że mogą na nas polegać, to buduje zaufanie Solidne szkolenia i dobre przygotowanie do sprzedawania wycieczek to atuty, które leżą u podstaw dobrej współpracy agenta turystycznego z touroperatorem. To nasz przepis na sukces – przekonuje wiceprezes Fostertravel.pl Przemysław Jackiewicz.

Urlop.pl jest agentem największych touroperatorów działających na polskim rynku. Prowadzi sprzedaż wycieczek przez stronę internetową, w jednym własnym salonie w centrum Warszawy i w 49 salonach franczyzowych rozsianych po kraju. Jego znakiem rozpoznawczym jest ich lokalizacja - są to salony działające głównie w mniejszych i średnich miastach lub na obrzeżach dużych miast. Do końca tego roku firma otworzy jeszcze cztery salony, będzie więc dysponowała w sumie 53 punktami sprzedaży. To lokuje ją na trzecim miejscu w kraju po dwóch największych sieciach, jak Wakacje.pl z 330 salonami i Travelplanet.pl, która dysponuje 150 sklepami.

- Zmiana domeny z Fostertravel.pl na Urlop.pl nie oznacza, że od tej pory stawiamy na sprzedaż internetową. Nadal planujemy rozwijać sieć salonów. Nowa marka pomoże im tak samo, jak stronie internetowej, w kontaktowaniu się z klientami. W tym roku sprzedaż w naszej sieci urosła o 24 procent, mamy nadzieję, że pod nowym szyldem podwoimy tę dynamikę - deklaruje Jackiewicz.

Urlop.pl niedługo w popularnych telewizjach

Urlop.pl zamierza szeroko reklamować swoją nową markę w mediach społecznościowych, a pod koniec roku także w popularnych stacjach telewizyjnych, w tym w TVN i Polsacie.

Już w poniedziałek zmieni się adres strony w internecie z Fostertravel.pl na Urlop.pl. Strona zostanie też odświeżona. Użytkownicy mają znaleźć na niej więcej opisów hoteli, a opisy mają być aktualne, jak nigdzie indziej - jak przekonuje wiceprezes Michał Kijewski. Strona zyska też nowe funkcjonalności i filtry do przeszukiwania bazy wycieczek.