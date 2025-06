Unia Europejska dodaje praw klientom biur podróży - nowa dyrektywa coraz bliżej

W wypadku niewykorzystania vouchera, po upływie terminu jego ważności, organizator wyjazdów będzie musiał oddać klientowi wpłaconą wcześniej gotówkę. Co istotne, vouchery będą musiały być objęte gwarancją, jak wszystkie inne wpłaty, na wypadek niewypłacalności biura podróży. To oznacza, że ich właściciele odzyskają pieniądze w pełnej wysokości.

Posiadacze voucherów zyskają także pierwszeństwo w rezerwowaniu usług turystycznych.

Klient chce zrezygnować z wyjazdu – kiedy ma do tego prawo?

Zmieniona dyrektywa precyzuje również warunki, w których podróżny ma prawo bezpłatnie odwołać wyjazd. Do tej pory miał prawo zrobić to w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu do którego zamierzał jechać. Teraz zyskuje jeszcze prawo anulowania podróży, kiedy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności zatrzymają go w domu – na przykład powódź w regionie, w którym mieszka. Odzyska wtedy całą wpłacą na poczet wyjazdu sumę, bez potrąceń.

Europosłowie zaznaczają, że miejsce zamieszkania podróżnego nie powinno mieć wpływu na ocenę zasadności anulowania. Kluczowym kryterium ma być sytuacja w miejscu podróży, a oficjalne ostrzeżenia przed podróżą wydane do 28 dni przed planowanym wyjazdem powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji.

Jakie zaliczki na wyjazdy? O tym każdy kraj zdecyduje sam

Parlament zrezygnował z propozycji Komisji Europejskiej ograniczającej wysokość przedpłaty do 25 procent wartości wycieczki przed 28. dniem przed rozpoczęciem podróży. Uregulowanie tej kwestii pozostanie w gestii poszczególnych państw członkowskich. Warto przypomnieć, że pierwotna propozycja Komisji Europejskiej zakładała zupełne zrezygnowanie z zaliczek. Przeciwko temu protestowała zgodnie europejska branża turystyczna.