Branża turystyczna: Nowe przepisy unijne nie mogą krępować biur podróży

Branża turystyczna: trudno nam funkcjonować, kiedy przepisy nas krępują

Sekretarz generalny ECTAA Eric Dresin zadeklarował wprawdzie, że przyjmuje z zadowoleniem zaangażowanie komisarza, ale zwrócił uwagę na trudności finansowe, z jakimi borykają się touroperatorzy. – Koszty odpowiedzialności i ochrony finansowej stanowią ogromne obciążenie dla biur, co odbija się na przepływach pieniężnych i konkurencyjności – mówił w wywiadzie dla GTP Headlines. – Większość organizatorów turystyki jest zmuszona do ubezpieczenia tego samego ryzyka na dwa sposoby – przez gwarancje finansowe i ubezpieczenia, co powoduje ich nieefektywność, kłopoty z płynnością finansową i konkurencyjnością – tłumaczy.

Dresin odniósł się również do zawiłości związanych z rewizją dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży. Jego zdaniem, jeszcze daleko do jej zakończenia. – Szacujemy, że projekt raportu będzie gotowy do końca lutego, ale ostateczne przyjęcie może potrwać do końca 2025 roku – twierdzi.

Komisarz podkreślał też konieczność edukowania instytucji unijnych ze specyficznych modeli biznesowych funkcjonujących w branży turystycznej i opowiada się za przepisami lepiej dostosowanymi do realiów tego biznesu.

Skomplikowane zarządzanie płatnościami w turystyce

Podczas szczytu poruszono również kwestię bezpieczeństwa płatności. Eksperci przeanalizowali zawiłości czterostronnego modelu obejmującego posiadaczy kart, ich wystawców, nabywców i sprzedawców i dyskutowali nad zaletami i wadami kart wirtualnych w zarządzaniu płatnościami za podróże B2B.

– Stworzenie odpornego sektora turystycznego wymaga zbiorowego wysiłku – zaznacza komisarz, zachęcając do dalszego dialogu przed Szczytem Dystrybucji Podróży ECTAA zaplanowanym na luty 2026 roku.