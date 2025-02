Europa wie, jak konkurować. Ma strategię, którą pochwaliła branża turystyczna

„Kompas konkurencyjności” kładzie nacisk na zrównoważony rozwój

Jednym z kluczowych aspektów inicjatywy jest skupienie się na zrównoważonych inwestycjach, szczególnie w sektorze podróży i turystyki. Osiągnięcie neutralności węglowej w branży do 2050 roku jest najwyższym priorytetem, jak podkreśla KE, konieczne będą znaczne inwestycje w takich obszarach jak zrównoważone paliwa lotnicze (SAF), technologie służące dekarbonizacji i transgraniczna łączność kolejowa. Rozszerzenie sieci kolei dużych prędkości UE również odgrywa znaczącą rolę w ulepszaniu zrównoważonych opcji podróży.

Ponadto „Kompas konkurencyjności” podkreśla potrzebę wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w przyjmowaniu zrównoważonych praktyk i przestrzeganiu przepisów UE Green Deal. Takie inwestycje są niezbędne nie tylko do łagodzenia skutków zmian klimatycznych, ale także do wspierania długoterminowego wzrostu w sektorze. ECTAA zdecydowanie popiera tę wizję, uznając, że zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia środowiskowa, ale także szansa ekonomiczna dla branży turystycznej.

ECTAA uważa te inicjatywy za kluczowe dla stworzenia bardziej wydajnego, mniej biurokratycznego środowiska działania. Według Oostdama reformy te usprawnią procesy administracyjne, obniżą koszty dostosowania się i zwiększą wydajność operacyjną przedsiębiorstw w sektorze podróży i turystyki.

Dokument ma być również wsparciem dla przedsiębiorstw w radzeniu sobie z wyzwaniami w postaci wysokich cen energii poprzez ułatwianie dostępu do czystej, niedrogiej energii. Inicjatywa Clean Industrial Deal, która ma zostać wdrożona 26 lutego i będzie uzupełnieniem Zielonego Ładu, skupi się na promowaniu czystych technologii i modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym, jednocześnie zabezpieczając pozycję UE jako konkurencyjnego centrum produkcji, w tym energochłonnych gałęzi przemysłu.

ECTAA będzie nadal angażować się w konsultacje z Komisją Europejską, aby zapewnić, że agenci turystyczni i organizatorzy wycieczek skorzystają z proponowanych środków. Organizacja zobowiązuje się do ścisłej współpracy z decydentami politycznymi, aby zapewnić, że sektor podróży i turystyki pozostanie na czele konkurencyjności UE.