Anex Tour kusi agentów turystycznych. „Jako nasz partner zarobisz więcej"

Jurkowska: Anex Pro fundamentem owocnej współpracy z agentami

– Wierzymy, że silne partnerstwo to podstawa sukcesu w branży turystycznej – mówi cytowana w komunikacie wiceprezes Anexu Tour Poland Dominika Jurkowska. – Dlatego tworzymy projekt, który pozwoli jeszcze skuteczniej wspierać biura podróży, które rozwijają się razem z nami. Anex Pro to nie tylko wyróżnienie – to inwestycja w relacje i wspólną przyszłość. Już niebawem nasi partnerzy zostaną zaproszeni do udziału w programie, a kolejne działania będą wdrażane etapami. Wierzymy, że Anex Pro – Biura Partnerskie stanie się silnym fundamentem długofalowej, owocnej współpracy, bo przyszłość tworzymy wspólnie.

Należący do tureckiej grupy o tej samej nazwie Anex Tour to piąte pod względem wielkości biuro podróży w Polsce. W zeszłym roku obsłużyło 405 tysięcy klientów, a na ten rok planuje zwiększenie tej liczby do 550 tysięcy. W tej chwili ocenia wzrost sprzedaży rok do roku na 15-20 procent „w zależności od miesiąca”.

Touroperator sprzedaje wakacje w Turcji, Egipcie, Bułgarii, Tunezji i Grecji, a z dalekich kierunków oferuje m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam i Dominikanę. W tym sezonie zabiera czarterami klientów z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa, Rzeszowa, Radomia i Bydgoszczy.

Firma współpracuje z 2005 biurami agentów turystycznych, ma też 19 własnych salonów sprzedaży (trzy nowe zamierza otworzyć w sierpniu). W tym pierwszym kanale realizuje 80 procent sprzedaży, w drugim (własnym) – 20 procent.