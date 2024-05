Anex dziękuje agentom turystycznym i mobilizuje ich do dalszej współpracy

Prezentację poprowadził Anexi, postać wykreowana wirtualnie Filip Frydrykiewicz

Jak zapowiedział, Anex uruchomił pakietowanie dynamiczne oparte na przelotach linii regularnych – wkrótce możliwość rezerwowania takich wyjazdów ma się pojawić w systemie MerlinX. Touroperator oferuje też same noclegi, dla klientów, którzy wolą sami sobie zorganizować przejazd, a jego atutem w przelotach czarterowych jest możliwość odbycia podróży w klasie biznes, którą oferuje samolot boeing 777 używany na niektórych trasach (w Polsce z Katowic i Warszawy do Antalyi) przez należącą do grupy Anex Tour linię lotniczą Mavi Gök Airlines.

W Polsce Mavi Gök Airlines latają dla Anexu z Katowic, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Krakowa. A czarterowe kierunki biura podróży to Turcja (Antalyia, Bodrum, Dalaman), Egipt, Bułgaria, Grecja i Tunezja. Nowością jest region w Egipcie położony nad Morzem Śródziemnym – Marsa Matrouh (loty od 17 czerwca, w każdy poniedziałek).

Czytaj więcej Biura Podróży Agenci turystyczni: Wróciła współpraca z biurami podróży Anex Tour i Join UP! Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych rekomenduje swoim członkom i wszystkim agentom turystycznym współpracę z dwoma biurami podróży – Anexem Tour i Join UP! Jego oświadczenie kończy konflikt o tak zwane oferty dedykowane tych touroperatorów.

Anexi poinformował też agentów o dodatkowej prowizji – 1 procent więcej zarobią sprzedawcy, którzy sprzedadzą wakacje w hotelu Long Beach w Dalaman, 3 procent za wysłanie klientów do hotelu Lujo Art & Joy w Bodrum, a do 200 złotych w gotówce (cash back) za zachęcenie gości do wypoczynku w hotelach Rixos w Egipcie. Od poniedziałku o 1 procent wzrasta też prowizja za sprzedaż wyjazdów do hoteli sieci Crystal.

Resztę wieczoru wypełniła prezentacja hoteli sieci Crystal, popisy grupy tanecznej i akrobatki wykonującej swoje akrobacje na szarfie zwisającej z sufitu, muzyce granej na żywo, w tym przez zespół Gruba Ferajna i zabawa przy muzyce DJ-a.