Majówka 2025 - Egipt przegonił Turcję. Cena nieznacznie wyższa

Jak pisze portal w komunikacie, pierwsze rezerwacje na tegoroczny wyjazd majowy zrobiono już w czerwcu 2024 roku. Prawdopodobnie klientów zachęciły specjalne warunki oferowane przez biura podróży - niska zaliczka i gwarancja niezmienności ceny.

Jednak nie wszyscy korzystają z tego typu okazji, bo niemal równie często rezerwacje wpadały w last minute - było ich prawie 47 procent.

Ile kosztowała majówka? Średnio klienci Fly.pl płacili 6700 złotych za pakiet złożony z przelotu, transferu, zakwaterowania i wyżywienia dla wszystkich uczestników wyjazdu (portal nie podaje ile osób średnio wchodziło na jedną rezerwację). To o 100 złotych więcej niż rok wcześniej, kiedy średnia za majówkę wyniosła 6600 złotych.

Egipt najpopularniejszy, przegonił Turcję

Jeśli chodzi o kierunki, jakie wybierali turyści, to na pierwsze miejsce wysunął się Egipt - wybrało go 21,6 procent osób. Średnio za majówkę w egipskich kurortach płaciły one 7800 złotych. Na drugim miejscu uplasowała się Turcja, a wybrało ją 20,8 procent klientów biura podróży online. Średni koszt wycieczki? 6200 złotych. Na trzecim miejscu znalazła Grecja, którą wybrało 18,4 procent turystów, a średni koszt majówki w Grecji wyniósł 5400 złotych. 9 procent klientów Fly.pl zdecydowało się na wypoczynek w Hiszpanii, gdzie średnio wyjazd kosztował 6700 złotych. Na piątym miejscu uplasowała się Tunezja, którą wybrało niespełna 6 procent klientów. Był to w zestawieniu najtańszy kierunek majówkowy, bo w jego wypadku średnia cena rezerwacji wyniosła 4500 złotych.