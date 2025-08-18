TUI: Za nami najlepszy trzeci kwartał w historii

Aktualizacja: 18.08.2025 12:07 Publikacja: 18.08.2025 09:42
Największy wkład w wynik za trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego miał segment Holiday Experiences (hotele, rejsy, TUI Musement). Zysk operacyjny wyniósł 294 miliony euro, co oznacza wzrost o 22 procent, licząc rok do roku. Konkretnie w dziale Hotels & Resorts zysk EBIT osiągnął 131 milionów euro, co jest wynikiem na poziomie rekordowego roku 2024. Obłożenie hoteli wzrosło o 2 punkty procentowe do 82 procent, a średnia stawka za dobę podniosła się o 3 procent do 88 euro.
W rejsach także zanotowano rekordowy wynik na poziomie 143 milionów euro (w 2024 roku było to 91 milionów euro). Liczba dostępnych dni pasażerskich wzrosła o 33 procent do 3,1 miliona, głównie dzięki wprowadzeniu do floty statków Mein Schiff 7 i Mein Schiff Relax.
W TUI Musement pojawił się wzrost sprzedaży atrakcji i transferów – w sumie było to 3 miliony usług (plus 8 procent), w tym 1,7 miliona autorskich wycieczek i atrakcji (plus 6 procent). EBIT wzrósł do 21 milionów euro (w 2024 roku wyniósł 19 milionów euro).
Segment Markets + Airline (biura podróży, sprzedaż detaliczna i TUI Airline) także poprawił wyniki, także dzięki przesunięciu sezonu wielkanocnego na trzeci kwartał. EBIT zwiększył się do 50 milionów euro (w 2024 roku 17 milionów euro). Obsłużono 5,9 miliona klientów (w 2024 roku 5,8 miliona). Szczególnie silny wzrost (plus 14 procent) dotyczył pakietów dynamicznych. Wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach utrzymał się na wysokim poziomie 94 procent.
Region centralny (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska) wypracował 25 milionów euro zysku EBIT (w 2024 roku 21 milionów), region północny (Wielka Brytania, Irlandia, Skandynawia) – 45 milionów euro (w 2024 roku 14 milionów), a region zachodni (Holandia, Belgia, Francja) poniósł stratę na poziomie 21 milionów euro (w 2024 roku minus 19 milionów).
– Trzeci kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy roku były bardzo udane. Nasza strategia przynosi efekty – korzystamy z modelu biznesowego opartego na integracji pionowej, a jednocześnie ograniczamy sezonowość działalności. Intensywnie przyspieszamy transformację segmentu Markets + Airline, wdrażając globalne platformy zwiększające rentowność i redukujące koszty. To pozwala nam oferować więcej produktów w większej liczbie kierunków – komentuje prezes Grupy TUI Sebastian Ebel.
Ebel wskazał również na rozwój nowych projektów: między innymi TUI Tours – platformy umożliwiającej personalizację wielodniowych podróży, która wystartowała w Niemczech i zostanie rozszerzona na kolejne rynki.
– Udało nam się obniżyć zadłużenie netto grupy do 1,9 miliarda euro. W lipcu uplasowaliśmy z powodzeniem obligację typu Schuldschein na 250 milionów euro, a środki przeznaczyliśmy na wcześniejszy wykup leasingu samolotów i przejęcie ich na własność. To poprawia efektywność operacyjną i przepływy pieniężne – dodaje dyrektor finansowy TUI Mathias Kiep.
Po dziewięciu miesiącach TUI podtrzymuje optymistyczne prognozy i podnosi szacunek zysku operacyjnego na cały rok obrotowy: wzrost EBIT o 9-11 procent (wcześniej 7-10 procent) przy stałym kursie walutowym. Spodziewany jest także wzrost przychodów – na dolnym pułapie prognozy o 5-10 procent.
Segment Holiday Experiences ma nadal generować silny wzrost dzięki wysokiemu obłożeniu hoteli i statków oraz rosnącemu popytowi na autorskie produkty. W segmencie Markets + Airline przewidywana jest presja konkurencyjna i późniejsze terminy rezerwacji, jednak średnie ceny rosną o 3 procent.
Grupa utrzymuje swoje długoterminowe plany: średnioroczny wzrost EBIT na poziomie 7-10 procent, wskaźnik zadłużenia netto poniżej 1,0x i dalsze zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez większą efektywność kosztową i szybkość działania. Po niedawnej poprawie ratingów kredytowych TUI osiągnęła cel powrotu do poziomów sprzed pandemii.
