TUI: Za nami najlepszy trzeci kwartał w historii

Największy wkład w wynik za trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego miał segment Holiday Experiences (hotele, rejsy, TUI Musement). Zysk operacyjny wyniósł 294 miliony euro, co oznacza wzrost o 22 procent, licząc rok do roku. Konkretnie w dziale Hotels & Resorts zysk EBIT osiągnął 131 milionów euro, co jest wynikiem na poziomie rekordowego roku 2024. Obłożenie hoteli wzrosło o 2 punkty procentowe do 82 procent, a średnia stawka za dobę podniosła się o 3 procent do 88 euro.

W rejsach także zanotowano rekordowy wynik na poziomie 143 milionów euro (w 2024 roku było to 91 milionów euro). Liczba dostępnych dni pasażerskich wzrosła o 33 procent do 3,1 miliona, głównie dzięki wprowadzeniu do floty statków Mein Schiff 7 i Mein Schiff Relax.

W TUI Musement pojawił się wzrost sprzedaży atrakcji i transferów – w sumie było to 3 miliony usług (plus 8 procent), w tym 1,7 miliona autorskich wycieczek i atrakcji (plus 6 procent). EBIT wzrósł do 21 milionów euro (w 2024 roku wyniósł 19 milionów euro).

Segment Markets + Airline (biura podróży, sprzedaż detaliczna i TUI Airline) także poprawił wyniki, także dzięki przesunięciu sezonu wielkanocnego na trzeci kwartał. EBIT zwiększył się do 50 milionów euro (w 2024 roku 17 milionów euro). Obsłużono 5,9 miliona klientów (w 2024 roku 5,8 miliona). Szczególnie silny wzrost (plus 14 procent) dotyczył pakietów dynamicznych. Wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach utrzymał się na wysokim poziomie 94 procent.