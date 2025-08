Rząd Niemiec odciąży biura podróży. Będą mniej płacić na bankrutów

Już 1 września opłata pobierana na pokrycie kosztów związanych z niewypłacalnością biura podróży zostanie obniżona do 0,75 procent, a 1 listopada spadnie do poziomu 0,5 procent obrotu pochodzącego ze sprzedaży imprez turystycznych.

Szef TUI, Sebastian Ebel, już w maju alarmował, że fundusz jest „po brzegi wypełniony pieniędzmi”, a dalsze pobieranie składek niesprawiedliwie obciąża touroperatorów oferujących bezpieczne, kompleksowe wyjazdy. Argumentował, że inne firmy z rynku turystycznego (szczególnie linie lotnicze) nie podlegają takim samym wymogom. Głos w podobnym tonie zabierali też przedstawiciele pozostałych dużych touroperatorów.

Rząd Niemiec spełnia obietnicę - obniży składki biurom podróży

Ministerstwo Sprawiedliwości wsłuchało się w głosy przedsiębiorców – pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Co prawda całkowite zawieszenie opłat nie nastąpi, ale pojawi się stopniowa redukcja do połowy obecnej stawki. To istotna ulga dla organizatorów wyjazdów.

Prezes Niemieckiego Związku Turystycznego (DRV) Norbert Fiebig skomentował decyzję jako „ważny sygnał dla branży turystycznej”. – Cieszymy się, że organ nadzoru po długim czasie uwzględnił argumenty, które wielokrotnie przedstawialiśmy wspólnie z DRSF i zatwierdził obniżkę do 0,5 procent. To pierwszy krok ku długo oczekiwanemu odciążeniu organizatorów podróży – zauważył.