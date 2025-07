Rainbow: Ruszamy ze sprzedażą lata 2026. Mamy trzy nowe wakacyjne kierunki

Piotr Burwicz: Mamy wakacje rodzinne dla każdego

W sezonie lato 2026 Rainbow zamierza poszerzyć ofertę dla rodzin – wynika z deklaracji wiceprezesa.

– To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to wyjątkowo bogate portfolio wyjazdów przeznaczonych dla rodzin, obejmujące niemal cały region basenu Morza Śródziemnego. Poza popularnymi kierunkami, jak Turcja czy Grecja, oferujemy rodzinne wakacje w Maroku, Tunezji i Egipcie. Oferujemy ponad 800 hoteli rodzinnych i ponad 120 obiektów z aquaparkami, które gwarantują świetną zabawę. Dodatkowo prowadzimy zajęcia dla dzieci z polskojęzycznymi animatorami pod marką Figloklubów. Każda rodzina znajdzie u nas coś dla siebie – niezależnie od preferencji, wieku dzieci czy budżetu – przekonuje Burwicz.

Więcej wakacyjnych połączeń z wielu miast Polski

Klienci biura podróży – czytamy dalej w komunikacie – mogą liczyć na nowe połączenia do miejsc turystycznych z największych miast – Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy (lotnisko w Modlinie). Na lato 2026 organizator dopisał do listy: Faro (Portugalia), Wadżdę (Maroko), Kretę i Ateny (Grecja) i Malagę (Hiszpania). „Wszystkie połączenia będą realizowane w stałym, cotygodniowym rytmie, co pozwoli na wygodne dopasowanie daty wyjazdu do własnych planów” – zapewnia.

Rainbow poszerzył też wakacyjną siatkę lotów o dodatkowe dni. Zamierza odbywać więcej czarterowych połączeń do Bułgarii, Turcji, Grecji kontynentalnej i na Rodos. „Dla klientów oznacza to większy komfort, elastyczność oraz łatwiejszy dostęp do ulubionych kierunków w szczycie sezonu”.

„Rezerwujesz wcześniej – zyskujesz więcej”

Sprzedaż wyjazdów na kolejny sezon ruszy z początkiem sierpnia 2025 roku.