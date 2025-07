Ceny zagranicznych wakacji eksplodowały, cztery kierunki z nowymi rekordami

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Itaka w Grecji i Tunezji, a Coral Travel w Egipcie” – dodają autorzy raportu.

A koniec swojej analizy przeznaczają na dwie tabele. W pierwszej pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.

W tym zestawieniu odnotowano jedną zmianę – do tabeli weszła Itaka, od razu na pozycję wicelidera, a opuścił ją Kompas. Na czele tabeli pozostawał Grecos.

Foto: Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport zamyka tabela z „liderami cen” wyjazdów do hoteli cztero- i czteroipółgwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Chodzi o biura podróży, które wyróżniły się niskimi cenami, oferując ten sam standard hotelu w tych samych kierunkach. Do porównania autorzy wzięli imprezy turystyczne na pierwszy tydzień sierpnia z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive z najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.