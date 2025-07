Jeśli chodzi o pięć wiodących kierunków, średnie ceny wycieczek spadły wobec cen sprzed roku w Grecji i Egipcie – o 37 i 13 złotych. Wzrosły natomiast w Bułgarii, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich – o 287, 272 i 144 złote – podają eksperci z Traveldaty.

Na mniej uczęszczanych kierunkach najistotniejsze zwyżki cen w ujęciu rocznym tym razem odnotowano w Portugalii, na Majorce, we Włoszech i na Cyprze – o 654, 348, 262 i 248 złotych, a mniejsze w Hiszpanii kontynentalnej, Albanii, Tunezji – o 188, 157 i 131 złotych. Obniżyły się natomiast ceny wyjazdów do Maroka i na Maltę – o 1061 i 1013 złotych.

Z kim najtaniej do Egiptu, a z kim do Turcji lub Grecji?

Porównując średnie ceny wycieczek w biurach podróży i porównując je rok do roku, autorzy raportu doszli do wniosku, że najbardziej obniżyły je biura ETI, Neckera i Exim Tours – o 330, 250 i 60 złotych. W pozostałych biurach roczne ceny wzrosły – od około 10 złotych (Anex Tour), aż do prawie 1100 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce przypadło TUI Poland z liczbą 69 ofert, drugie Itace z liczbą 57 ofert, a trzecie Coralowi Travel.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych w szczycie sezonu do Egiptu oferowały Join UP! (6), TUI Poland (5) i Fun & Fun (4), do Grecji Grecos (9), Itaka (8) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Itaka (5) i Rainbow (3), do Turcji Itaka, Anex Tour, Coral Travel i TUI Poland (wszystkie po 3), do Tunezji TUI Poland (4), Exim Tours (3), a do Bułgarii Itaka (3) i Kompas (2 oferty).