Grupa Anex – miliard euro w zasięgu ręki, chociaż klienci liczą na tanie last minute

Dobra jakość hoteli, nowoczesna infrastruktura i świetna obsługa to atuty, które przyciągają turystów. Firma widzi jednak potrzebę dostosowania koncepcji all inclusive, zwłaszcza w segmencie trzy- i czterogwiazdkowym. – Czy naprawdę potrzebujemy całodobowego all inclusive? To pytanie muszą sobie zadać hotelarze – zauważa.

Turcja, Hiszpania i Grecja – najpopularniejsze w ofercie Anexu Tour

Choć Turcja pozostaje filarem w ofercie Anexu Tour, inne kierunki rosną dynamicznie. W 2025 roku firma spodziewa się wysłać 100 tysięcy turystów do Hiszpanii, niemal dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Grecja, w szczególności Kreta i Rodos, przyciągnie około 70 tysięcy gości. Wyspy Kanaryjskie i Egipt będą kluczowe w sezonie zimowym – touroperator organizuje loty do Hurghady przez cały rok.

Anex działa w Niemczech i Austrii pod czterema markami, w tym jako Neckermann Reisen (głównie wyjazdy dla rodzin i dla seniorów, niskie ceny) i Öger Tours (specjalizacja to Turcja i kraje Orientu). Mimo częściowego pokrywania się ofert hotelowych, Karaçor uważa, że klarowne pozycjonowanie marek ma sens. – Jesteśmy na dobrej drodze, by każda marka znalazła swoje miejsce na rynku – twierdzi.

Obecnie 55 procent sprzedaży przechodzi przez tradycyjne punkty sprzedaży – i ten udział ma rosnąć. Anex Tour inwestuje więc w prezentacje, podróże studyjne dla sprzedawców, wydarzenia promocyjne i przejrzysty system prowizji. Choć rynek przesuwa się powoli w stronę sprzedaży online, Karaçor nie zamierza brać udziału w wojnach cenowych na prowizje. – Stawiamy na trwałe relacje biznesowe i partnerstwo oparte na zaufaniu – zapewnia.

Siostrzana spółka niemieckiego i austriackiego Anexu w Polsce obsłużyła w zeszłym roku 405 tysięcy klientów, a jej obroty sięgnęły miliarda złotych. Takimi wynikami biuro podróży Anex Tour Poland zapewniło sobie piąte miejsce pod względem wielkości na rynku.