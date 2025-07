Rainbow z większą gwarancją. Zwiększenie obrotów wymusiło 440 milionów złotych

Obecna, podwyższona, gwarancja obejmuje ochroną umowy z klientami, które będą zawarte między 15 lipca a 16 września tego roku, nawet gdyby chodziło o umowy na wyjazdy w późniejszym terminie, po tej dacie.

Rainbow jest trzecim pod względem wielkości obrotów biurem podróży w Polsce, ale czwartym pod względem liczby klientów. W tej ostatniej kategorii wyprzedza go Coral Travel Poland. O ile obroty tego ostatniego wyniosły w 2024 roku 3,2 miliarda, o tyle obsłużył on 937 tysięcy klientów, a Rainbow o ponad sto tysięcy mniej, bo 805,5 tysiąca. Wynika to ze struktury sprzedawanych imprez turystycznych - Rainbow ma w swoim portfelu więcej wyjazdów droższych, szczególnie do dalekich krajów.

TUI i Itaka z większymi gwarancjami

Większe gwarancje od gwarancji Rainbowa mają w Polsce dwa największe biura podróży - TUI Poland i Itaka. Zabezpieczenie pierwszego - jego bieg rozpoczął się 1 lipca 2025 roku a skończy 30 czerwca 2026 roku - opiewa na 576 milionów złotych. Poprzednio suma gwarancyjna tego organizatora wyjazdów wynosiła 466 milionów złotych, wzrosła więc w tym roku o 23,6 procent.

Jeśli zaś chodzi o Itakę, to jej gwarancja wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversischerung przewiduje sumę 483 milionów złotych. Ponieważ wystawiona została we wrześniu zeszłego roku, ważna jest jeszcze do 15 września tego roku.

Obowiązek posiadania przez organizatora wyjazdów na wypadek niewypłacalności zapisany jest w ustawie o imprezach turystycznych. Dzięki niemu, kiedy biuro podróży zbankrutuje, jego klienci nie stracą swoich pieniędzy czy wyjazdów. Ubezpieczyciel pokryje straty. Zwróci im pieniądze lub opłaci ich wakacje, a w niektórych wypadkach powrót z zagranicy.