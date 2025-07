Egzotyczna nowość w Itace na zimę. Dreamlinerem na plaże „kraju piękna”

- Wysokiej klasy hotele położone w wyjątkowych miejscach, opieka rezydentów na miejscu, a także starannie zaplanowane trasy wycieczek objazdowych prowadzonych przez sprawdzonych pilotów zapewnią naszym turystom bezpieczeństwo i niezapomniane wrażenia - dodaje Henicz. - To kierunek dla ciekawych świata, zapalonych podróżników, miłośników karaibskich plaż, a wielbiciele literatury iberoamerykańskiej odnajdą tu klimaty z powieści Gabriela García Márqueza, Kolumbijczyka i najsłynniejszego twórcy nurtu realizmu magicznego. Kolumbia to kraj niezwykły, a Itaka zadba, by odkrywanie go było komfortowe i inspirujące - zapewnia.

"Kolumbia jest miejscem bezpiecznym, a jej mieszkańcy przyjaźni i otwarci. Głównym centrum turystyki jest kolonialna Cartagena de Indias, która zachowała swój autentyczny charakter i już sama w sobie może być celem podróży. Nowoczesna Cartagena to spore miasto i kilka stref hotelowych. Hotele rozciągają się na pasie wybrzeża około 20 kilometrów od starego miasta, plaża jest tu piaszczysta, z szarym piaskiem" - czytamy.

Wygodne hotele nad pięknymi plażami

Touroperator wymienia też w komunikacie hotele ze swojej oferty, która obejmuje 12 obiektów.

Tym którzy szukają dobrej relacji ceny poleca trzygwiazdkowy Regatta Cartagena przy plaży i niedaleko centrum miasta. Wymienia też pięciogwiazdkowy Grand Sirenis Karmairi w rejonie Manzanillo del Mar, zapewniający możliwość skorzystania z formuły all inclusive. "Bajeczne karaibskie plaże" to z kolei domena Półwysep Baru, gdzie leżą pięciogwiazdkowy Sofitel Baru Calablanca Beach Resort i czterogwiazdkowy Decameron Barú.

Itaka ma też wysokiej klasy hotele w okolicach Santa Marta, najstarszego miasta w Kolumbii, słynącego z szerokich plaż - Hilton Santa Marta, Zuana Beach Resort Santa Marta. Atutem poza plażą tego miejsca jest bliskość Parku Narodowego Tayrona, w którym mieszkają wciąż Indianie. "Z Santa Marta blisko jest również do Sierra Nevada de Santa Mart, wysokich gór z majestatycznym szczytem Pico Cristóbal Colón, wznoszącym się na 5775 metrów n.p.m".