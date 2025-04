Itaka szkoliła sprzedawców w Abu Zabi. Temat – sezon zima 2025/2026

Wydarzenie skomentował też prezes Itaki Holdings Mariusz Jańczuk. - Dla nas to nowe otwarcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ od wielu lat próbowaliśmy tworzyć tu turystykę. Archipelag wysp, na których rozciąga się Abu Zabi, to są przepiękne plaże, fantastyczne hotele, dużo kultury i rozrywki. Wydaje mi się, że to miejsce w przyszłości powinno być najbardziej atrakcyjnym do spędzania czasu, stąd z takim zainteresowaniem spotkała się propozycja współpracy między nami i zawarliśmy umowę na targach w Berlinie, na mocy której Departament Kultury i Turystyki Abu Zabi pomaga Itace w reklamowaniu tego kierunku i rozwoju turystyki do Abu Zabi.