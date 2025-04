Rząd będzie deregulował turystykę. Zielone światło dla projektu biur podróży

- wprowadzenie ustawowych kryteriów ubiegania się o skuteczne uzyskanie poręczenia oraz zasad określania jego wysokości mając na względzie profil ryzyka podmiotu ubiegającego się o udzielenie poręczenia, a także realizowanie przez niego obowiązków ustawowych wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

- zwiększenie limitu możliwego finansowania zwrotnego z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o które może wystąpić Turystyczny Fundusz Pomocowy. Zmiana taka umożliwi sprawne pozyskanie finansowania przez TFP w przypadku, gdyby wystąpiły jednocześnie przesłanki dla uruchomienia pomocy

przedsiębiorcom turystycznym w ramach dotychczasowych zadań TFP jak i obciążenie TFP dodatkowymi zadaniami w zakresie opisanych powyżej poręczeń".

Kiedy przepisy mogłyby wejść w życie? Nie wcześniej niż w 2026 roku. To dopiero początek drogi legislacyjnej. Zanim projekt trafi do Sejmu (a w dalszej konsekwencji do Senatu i na biurko prezydenta), musi być formalnie przyjęty przez rząd. Tymczasem planowany termin jego zaakceptowania to trzeci kwartał tego roku.

Politykiem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki jest sekretarz stanu Piotr Borys.