Komisje sejmowe za złagodzeniem przepisów o gwarancjach biur podróży

Aktualizacja: 15.10.2025 16:54 Publikacja: 15.10.2025 15:34
Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, przedstawiał posłom projekt nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych jako korzystny zarówno dla przedsiębiorców jak i ich klientów
Foto: Filip Frydrykiewicz
Wszyscy posłowie obecni na posiedzeniu i głosujący byli za tym projektem. Przeszedł on bez poprawek, które zmieniałby go merytorycznie. Posłem sprawozdawcą został poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Jak mówił podczas prezentowania dokumentu wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, zmiana w ustawie poprawi warunki prowadzenia działalności przedsiębiorców, nie pogarszając zabezpieczenia finansowego klientów biur podróży.
Czytaj więcej
Dwie zmiany w ustawie o imprezach turystycznych, jakie Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawi...
Najważniejsza zmiana przewidziana w projekcie to dopuszczenie możliwości przedkładania przez biura podróży gwarancji podzielonych na kilka części przy czym każda część może być wystawiona przez inny podmiot. W tej chwili organizatorzy turystyki muszą raz w roku przedstawiać gwarancje pokrywające zabezpieczenie pobieranych od klientów zaliczek i całych wpłat. Całe zabezpieczenie musi pochodzić od jednego gwaranta, najczęściej jest to firma ubezpieczeniowa specjalizująca się tego typu operacjach. Zwykle jednak wymaga ona też reasekuracji. Jeśli gwarancja opiewa na dziesiątki, a nawet setki miliony złotych, jak w wypadku największych biur podróży, trudno jest zmontować taką koalicję.
Gwarancje są też niezwykle kosztowne. Zwracały na to uwagę największe podmioty na rynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się więc do postulatu branży turystycznej, by można było nieco zmodyfikować ustawowy zapis i dopuścić, by jedno duże zabezpieczenie było podzielone na kilka mniejszych. Touroperatorzy wskazują, że wtedy będą mogli korzystać zarówno z gwarancji ubezpieczycieli, jak i banków, co da im większą swobodę i zmniejszy koszty.
Druga zasadnicza zmiana zapisana w projekcie nowelizacji deregulacyjnej to możliwość udzielenia organizatorowi turystyki przez Turystyczny Fundusz Pomocowy poręczenia, jakiego wymaga najczęściej podmiot udzielający gwarancji. W TFP utworzonym w 2021 roku zgromadzono dotąd 385 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie touroperatorów w trudnych sytuacjach. Ostatnio wypłacano z niego pożyczki firmom, które musiały odwołać wycieczki w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Teraz pieniądze będą pracować na rzecz firm, które co miesiąc odprowadzają na Fundusz składki.
Czytaj więcej
Rządowa akcja deregulowania przepisów, mająca ułatwić życie przedsiębiorcom, otwiera też szansę p...
Trzecią istotną nowością ujętą w projekcie zmian jest rozszerzenie obowiązku informacyjnego. O ile obecnie biura podróży w składanych co miesiąc Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu deklaracjach podają liczbę zawartych z klientami umów, o tyle po nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych będą raportować także dokąd i w jakim terminie klienci mają wyjechać (kraj i miejscowość lub, w wypadku wycieczek objazdowych, trasa), a także, jaka jest cena tej usługi (usług).
Do projektu zgłaszały zastrzeżenia Polska Izba Ubezpieczeń i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Radczyni prawna PIU Monika Olszewska zwracała uwagę, że zdaniem ubezpieczycieli brakuje w projekcie określenia, która z instytucji udzielającej gwarancji, jeśli będzie ich kilka, będzie instytucją „wiodącą”, czyli tą, do której w razie niewypłacalności biura podróży marszałek województwa zwróci się o pieniądze na pomoc turystom w pierwszej kolejności.
Niewiadomski z kolei wyraził obawę, że nowe obowiązki informacyjne mogą w ekstremalnych wypadkach prowadzić do ujawnienia tajemnicy handlowej firm. Jako przykład podał sytuację biura podróży, które jako jedyne wysyła klientów do danej destynacji. Wtedy po informacjach o kierunkach wyjazdów klientów biur podróży, będzie można zidentyfikować wypełnienie jego samolotu, a więc i liczbę sprzedanych miejsc, co z kolei będzie wskazówką dla konkurentów tego touroperatora.
Jak zapewnił Raś, te zastrzeżenia były znane projektodawcom na etapie przygotowywania nowelizacji, i projekt zawiera mechanizmy zabezpieczające przed sytuacjami, o które obawy wyraziły Polska Izba Ubezpieczeń czy Polska Izba Turystyki.
Czytaj więcej
Wprowadzenie opłaty turystycznej, uporządkowanie zasad wynajmowania mieszkań turystom, przywrócen...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wszyscy posłowie obecni na posiedzeniu i głosujący byli za tym projektem. Przeszedł on bez poprawek, które zmieniałby go merytorycznie. Posłem sprawozdawcą został poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Jak mówił podczas prezentowania dokumentu wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, zmiana w ustawie poprawi warunki prowadzenia działalności przedsiębiorców, nie pogarszając zabezpieczenia finansowego klientów biur podróży.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Najświeższe wyniki corocznego Travel Confidence Index (Indeksu Pewności Podróży) przygotowywanego przez stowarzy...
W tym roku biura podróży obsłużą rekordowe 10,3 miliona klientów – przewiduje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. J...
Ceny w biurach podróży ruszyły w górę. Wakacje drożeją już czwarty tydzień, a dynamika podwyżek rośnie. Są nawet...
Więcej obowiązków biur podróży i zapisów chroniących ich klientów - przewiduje rewidowana właśnie w Unii Europej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas