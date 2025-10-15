Reklama

Komisje sejmowe za złagodzeniem przepisów o gwarancjach biur podróży

Sejm pracuje nad zliberalizowaniem systemu gwarancji biur podróży. Projekt nowelizujący ustawę o imprezach turystycznych, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a zgłoszony przez rząd, przeszedł dzisiaj jednogłośnie pierwsze czytanie w połączonych komisjach – tak zwanej komisji deregulacyjnej i komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Publikacja: 15.10.2025 15:34

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, przedstawiał posłom projekt nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych jako korzystny zarówno dla przedsiębiorców jak i ich klientów

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

  • Co zmieni się w możliwości uzyskiwania gwarancji biur podróży po nowelizacji?
  • W jaki sposób Turystyczny Fundusz Pomocowy wesprze touroperatorów zgodnie z nowym projektem?
  • Jakie nowe obowiązki informacyjne zostaną wprowadzone dla biur podróży?

Wszyscy posłowie obecni na posiedzeniu i głosujący byli za tym projektem. Przeszedł on bez poprawek, które zmieniałby go merytorycznie. Posłem sprawozdawcą został poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Jak mówił podczas prezentowania dokumentu wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, zmiana w ustawie poprawi warunki prowadzenia działalności przedsiębiorców, nie pogarszając zabezpieczenia finansowego klientów biur podróży.

Biurom podróży będzie łatwiej uzyskiwać gwarancje

Najważniejsza zmiana przewidziana w projekcie to dopuszczenie możliwości przedkładania przez biura podróży gwarancji podzielonych na kilka części przy czym każda część może być wystawiona przez inny podmiot. W tej chwili organizatorzy turystyki muszą raz w roku przedstawiać gwarancje pokrywające zabezpieczenie pobieranych od klientów zaliczek i całych wpłat. Całe zabezpieczenie musi pochodzić od jednego gwaranta, najczęściej jest to firma ubezpieczeniowa specjalizująca się tego typu operacjach. Zwykle jednak wymaga ona też reasekuracji. Jeśli gwarancja opiewa na dziesiątki, a nawet setki miliony złotych, jak w wypadku największych biur podróży, trudno jest zmontować taką koalicję.

Gwarancje są też niezwykle kosztowne. Zwracały na to uwagę największe podmioty na rynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się więc do postulatu branży turystycznej, by można było nieco zmodyfikować ustawowy zapis i dopuścić, by jedno duże zabezpieczenie było podzielone na kilka mniejszych. Touroperatorzy wskazują, że wtedy będą mogli korzystać zarówno z gwarancji ubezpieczycieli, jak i banków, co da im większą swobodę i zmniejszy koszty.

Druga zasadnicza zmiana zapisana w projekcie nowelizacji deregulacyjnej to możliwość udzielenia organizatorowi turystyki przez Turystyczny Fundusz Pomocowy poręczenia, jakiego wymaga najczęściej podmiot udzielający gwarancji. W TFP utworzonym w 2021 roku zgromadzono dotąd 385 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie touroperatorów w trudnych sytuacjach. Ostatnio wypłacano z niego pożyczki firmom, które musiały odwołać wycieczki w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Teraz pieniądze będą pracować na rzecz firm, które co miesiąc odprowadzają na Fundusz składki.

Trzecią istotną nowością ujętą w projekcie zmian jest rozszerzenie obowiązku informacyjnego. O ile obecnie biura podróży w składanych co miesiąc Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu deklaracjach podają liczbę zawartych z klientami umów, o tyle po nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych będą raportować także dokąd i w jakim terminie klienci mają wyjechać (kraj i miejscowość lub, w wypadku wycieczek objazdowych, trasa), a także, jaka jest cena tej usługi (usług).

Ubezpieczyciele pytają, kto będzie likwidował szkody w pierwszym rzędzie

Do projektu zgłaszały zastrzeżenia Polska Izba Ubezpieczeń i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Radczyni prawna PIU Monika Olszewska zwracała uwagę, że zdaniem ubezpieczycieli brakuje w projekcie określenia, która z instytucji udzielającej gwarancji, jeśli będzie ich kilka, będzie instytucją „wiodącą”, czyli tą, do której w razie niewypłacalności biura podróży marszałek województwa zwróci się o pieniądze na pomoc turystom w pierwszej kolejności.

Niewiadomski z kolei wyraził obawę, że nowe obowiązki informacyjne mogą w ekstremalnych wypadkach prowadzić do ujawnienia tajemnicy handlowej firm. Jako przykład podał sytuację biura podróży, które jako jedyne wysyła klientów do danej destynacji. Wtedy po informacjach o kierunkach wyjazdów klientów biur podróży, będzie można zidentyfikować wypełnienie jego samolotu, a więc i liczbę sprzedanych miejsc, co z kolei będzie wskazówką dla konkurentów tego touroperatora.

Jak zapewnił Raś, te zastrzeżenia były znane projektodawcom na etapie przygotowywania nowelizacji, i projekt zawiera mechanizmy zabezpieczające przed sytuacjami, o które obawy wyraziły Polska Izba Ubezpieczeń czy Polska Izba Turystyki.

Wszyscy posłowie obecni na posiedzeniu i głosujący byli za tym projektem. Przeszedł on bez poprawek, które zmieniałby go merytorycznie. Posłem sprawozdawcą został poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Jak mówił podczas prezentowania dokumentu wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, zmiana w ustawie poprawi warunki prowadzenia działalności przedsiębiorców, nie pogarszając zabezpieczenia finansowego klientów biur podróży.

