Komisje sejmowe za złagodzeniem przepisów o gwarancjach biur podróży

Gwarancje są też niezwykle kosztowne. Zwracały na to uwagę największe podmioty na rynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się więc do postulatu branży turystycznej, by można było nieco zmodyfikować ustawowy zapis i dopuścić, by jedno duże zabezpieczenie było podzielone na kilka mniejszych. Touroperatorzy wskazują, że wtedy będą mogli korzystać zarówno z gwarancji ubezpieczycieli, jak i banków, co da im większą swobodę i zmniejszy koszty.

Druga zasadnicza zmiana zapisana w projekcie nowelizacji deregulacyjnej to możliwość udzielenia organizatorowi turystyki przez Turystyczny Fundusz Pomocowy poręczenia, jakiego wymaga najczęściej podmiot udzielający gwarancji. W TFP utworzonym w 2021 roku zgromadzono dotąd 385 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie touroperatorów w trudnych sytuacjach. Ostatnio wypłacano z niego pożyczki firmom, które musiały odwołać wycieczki w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Teraz pieniądze będą pracować na rzecz firm, które co miesiąc odprowadzają na Fundusz składki.

Trzecią istotną nowością ujętą w projekcie zmian jest rozszerzenie obowiązku informacyjnego. O ile obecnie biura podróży w składanych co miesiąc Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu deklaracjach podają liczbę zawartych z klientami umów, o tyle po nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych będą raportować także dokąd i w jakim terminie klienci mają wyjechać (kraj i miejscowość lub, w wypadku wycieczek objazdowych, trasa), a także, jaka jest cena tej usługi (usług).

Ubezpieczyciele pytają, kto będzie likwidował szkody w pierwszym rzędzie

Do projektu zgłaszały zastrzeżenia Polska Izba Ubezpieczeń i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Radczyni prawna PIU Monika Olszewska zwracała uwagę, że zdaniem ubezpieczycieli brakuje w projekcie określenia, która z instytucji udzielającej gwarancji, jeśli będzie ich kilka, będzie instytucją „wiodącą”, czyli tą, do której w razie niewypłacalności biura podróży marszałek województwa zwróci się o pieniądze na pomoc turystom w pierwszej kolejności.

Niewiadomski z kolei wyraził obawę, że nowe obowiązki informacyjne mogą w ekstremalnych wypadkach prowadzić do ujawnienia tajemnicy handlowej firm. Jako przykład podał sytuację biura podróży, które jako jedyne wysyła klientów do danej destynacji. Wtedy po informacjach o kierunkach wyjazdów klientów biur podróży, będzie można zidentyfikować wypełnienie jego samolotu, a więc i liczbę sprzedanych miejsc, co z kolei będzie wskazówką dla konkurentów tego touroperatora.