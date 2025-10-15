Brytyjczycy odzyskują turystyczny optymizm. Ruszają do biur podróży

Aktualizacja: 15.10.2025 03:16 Publikacja: 15.10.2025 00:41
Foto: PAP/EPA, TOLGA AKMEN
Tegoroczny wskaźnik optymizmu wzrósł o 6 punktów procentowych w porównaniu z 2024 rokiem i aż o 12 punktów od wprowadzenia tego miernika w 2023 roku.
Na poziom zaufania do podróży zorganizowanych znacząco wpływa sposób rezerwowania wyjazdów. Szczególnie zachęcone są osoby, które korzystały z usług profesjonalnego doradcy turystycznego.
Największy wzrost przekonania, że będą podróżować, odnotowano wśród młodszych dorosłych. W grupie 18–24 lata indeks wzrósł o 9 punktów, a wśród 25–34-latków aż o 19 punktów.
Jednak najbardziej przekonani to grupa 25–34 lata i 35–44 lata. Wzrost widoczny jest również wśród rodzin. Z kolei na drugim biegunie pozostają osoby powyżej 65. roku życia – choć nadal deklarują pozytywne nastawienie do swoich planów wyjazdowych, wciąż jest to grupa z najniższym wynikiem optymizmu.
Co jest ważne dla turystów?Badani wskazali, że kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa i pewności są: pomoc w uzyskaniu właściwych dokumentów podróżnych (paszport, wiza), możliwość powrotu bez kłopotów do kraju w razie bankructwa organizatora, znajomość pełnej ceny z góry, ubezpieczenie podróżne i ochrona finansowa na wypadek upadłości biura podróży.
Wszystko to wskazuje na konieczność budowania zaufania klientów już na etapie rezerwacji i w działaniach marketingowych.
– Jednym z podstawowych celów ABTA jest zapewnienie ludziom pewności w podróżowaniu – mówi dyrektor generalny ABTA Mark Tanzer, cytowany w komunikacie organizacji z badania. – Indeks pomaga nam zrozumieć nastroje konsumentów i wskazać, co branża powinna zrobić, żeby to zaufanie wzmacniać. Cieszy nas, że wskaźnik stale rośnie, a rezerwacja u członków ABTA wciąż jest uznawana przez 75 procent osób za kluczową dla budowania pewności. To dowód na profesjonalizm naszych członków, którzy dbają, by klienci byli dobrze poinformowani i przygotowani do udanych wakacji – dodaje.
Indeks powstaje na podstawie ankiety „Holiday habits survey”, przeprowadzanej każdego lata przez The Nursery Research and Planning na reprezentatywnej próbie 2000 dorosłych Brytyjczyków. W 2025 roku badanie odbyło się między 21 lipca a 1 sierpnia. Metodyka zakłada, że respondenci oceniają od 1 do 10 swoją pewność co do wyjazdu zagranicznego (1 – brak pewności, 10 – pełna pewność). Wynik indeksu powstaje poprzez odjęcie odsetka osób o niskim poziomie pewności (1–4) od odsetka osób o wysokim poziomie pewności (7–10), z wyłączeniem odpowiedzi neutralnych (5–6). Tegoroczny wynik +53 uzyskano, odejmując 17 procent wskazań niskiego poziomu pewności od 70 procent wskazań wysokiego poziomu.
Źródło: rp.pl
