Brytyjczycy odzyskują turystyczny optymizm. Ruszają do biur podróży

Tegoroczny wskaźnik optymizmu wzrósł o 6 punktów procentowych w porównaniu z 2024 rokiem i aż o 12 punktów od wprowadzenia tego miernika w 2023 roku.

Reklama Reklama

Na poziom zaufania do podróży zorganizowanych znacząco wpływa sposób rezerwowania wyjazdów. Szczególnie zachęcone są osoby, które korzystały z usług profesjonalnego doradcy turystycznego.

Młodsi turyści coraz bardziej pewni swoich planów wyjazdowych

Największy wzrost przekonania, że będą podróżować, odnotowano wśród młodszych dorosłych. W grupie 18–24 lata indeks wzrósł o 9 punktów, a wśród 25–34-latków aż o 19 punktów.

Jednak najbardziej przekonani to grupa 25–34 lata i 35–44 lata. Wzrost widoczny jest również wśród rodzin. Z kolei na drugim biegunie pozostają osoby powyżej 65. roku życia – choć nadal deklarują pozytywne nastawienie do swoich planów wyjazdowych, wciąż jest to grupa z najniższym wynikiem optymizmu.