W biurach podróży mała przecena czterech wakacyjnych kierunków. To już trzecia

Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 47 złotych – donosi w najnowszej analizie rynku biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
To trzecia obniżka z rzędu, wcześniej wyjazdy taniały o 30 i o 10 złotych, a jeszcze wcześniej średnia cena wzrosła o 40, o 2 i o 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2, o 17 złotych, spadła o 22 i 28 złotych. Jak widać na tym tle ostatnia suma zmiany wyróżnia się wielkością.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w ofertach wakacji w Dalaman, o 197 złotych, na Fuerteventurze, o 181 złotych, i na Gran Canariii - o 180 złotych.
Z kolei największa zwyżka średnich cen wycieczek miała miejsce w wypadku podróży do Szarm el-Szejk, o 79 złotych, na Costa de la Luz, o 47 złotych, i na Rodos - o 25 złotych.
Zmiany średnich cen z ostatniego tygodnia widać też na grafikach przygotowanych przez autorów raportu.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Oprócz Egiptu, który podrożał o 21 złotych, w zeszłym tygodniu ceny wycieczek na lato 2026 spadły w pozostałych czterech najpopularniejszych kierunkach. I tak Wyspy Kanaryjskie były tańsze o 118 złotych, Grecja o 49 złotych, Turcja o 37 złote, a Bułgaria o 22 złote.
Porównanie średniej ceny imprez turystycznych z ostatniego tygodnia i sprzed roku pokazało, że ta pierwsza średnia cena była wyższa o 144 złote (poprzednio była wyższa o 219 złotych).
Przy tym największe zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie w ujęciu rok do roku odnotowano na Teneryfie, na Półwyspie Chalcydyckim i Krecie – chodziło kolejno o 680, 411 i 399 złotych. Z kolei największe spadki cen wyjazdów kolejny raz odnotowano w odniesieniu do wakacji na Costa del Sol, o 306 złotych, w Kalabrii, o 236 złotych, i na Fuerteventurze – o 144 złotych.
Czy ceny paliwa i kursy walut pomagały czy przeszkadzały organizatorom wyjazdów? Na to pytanie eksperci z Traveldaty odpowiadają – pomagały. Dlaczego? Ponieważ cena paliwa lotniczego wyniosła 3,01 zł/litr wobec 3,35 zł/litr, czyli była o 10,1 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 9,3 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 10,7 procent), a w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o ponad 3,8 procent (przed tygodniem była silniejsza o 4,7 procent, a przed dwoma o 4,9 procent).
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów tym razem zawierał się w przedziale od -160 do -170 złotych (przed tygodniem było to od -185 do -195, a przed dwoma tygodniami od -195 do -205 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Z pięciu najpopularniejszych kierunków zdrożały w ujęciu rok do roku cztery – Grecja, Wyspy Kanaryjskie, Turcja i Bułgaria, a było to odpowiednio 261, 208, 171 i 167 złote. Tylko cena podróży do Egiptu spadła,a różnica wyniosła w tym wypadku 31 złotych – relacjonują autorzy analizy.
„Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce, na Malcie, w Albanii i na Cyprze – o 335, 256, 242 i 201 złotych, mniejsze w Portugalii i Tunezji – o odpowiednio 154 i 111 złotych, a spadły ceny wycieczek do Maroka, Hiszpanii kontynentalnej i Włoch – o 108, 97 i 73 złote” – czytamy w raporcie.
Tradycyjnie już autorzy raportu pokazują też w formie graficznej „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026 roku, gdyby drożały one w tempie podobnym, jak w czasie sezonu 2025 roku”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak piszą, obecnie ceny są jeszcze średnio o około 405 złotych, czyli o około 6,6 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku. Przy czym „zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych, jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia czy Włochy”.
Jak dalej wyjaśniają eksperci Traveldaty, z porównań średnich cen wycieczek rok do roku wynika, że obniżyły je biura podróży Sun&Fun i ETI - o około 120 i 90 złotych. Pozostałe miały wyższe ceny - od 10 złotych (Prima Holiday) do prawie 1600 złotych.
W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli w siedemnastym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2026 roku pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 58 ofert, drugie Rainbow (38 ofert, a trzecie Itaka (35 ofert). Przy czym najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie pokazały oferty Anexu Tour (5), Corala Travel i Join UP! (po 4), w Grecji przodowały Itaka (9), Rainbow (7) i TUI Poland (5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (6), w Turcji TUI Poland (5) i Itaka (4 ), w Tunezji Anex Tour (5), a w Bułgarii TUI Poland i Anex (po 3 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a Itaka w Egipcie i Grecji – konkludują autorzy opracowania.
A w przedostatniej ostatniej części materiału przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu miały imprezy turystyczne po „przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.
W siedemnastym zestawieniu w tym sezonie letnim w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce odnotowano jedną zmianę. Do tabeli wszedł Coral Travel (na pozycję piątą), a opuścił ją TOP Touristik. Na trzech pierwszych miejscach nadal pozostawały Anex Tour, Grecos i TUI Poland.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Raport zamykają tabele pokazujące „liderów cen” wyjazdów do hoteli greckich, cypryjskich i włoskich różnych kategorii – od trzech do pięciu gwiazdek. Chodzi o organizatorów, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takimi, których „średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 26 listopada 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 24 listopada 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 28 listopada 2024 roku w ujęciu rok do roku.
