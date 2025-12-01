W biurach podróży mała przecena czterech wakacyjnych kierunków. To już trzecia

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 47 złotych – donosi w najnowszej analizie rynku biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Reklama Reklama

To trzecia obniżka z rzędu, wcześniej wyjazdy taniały o 30 i o 10 złotych, a jeszcze wcześniej średnia cena wzrosła o 40, o 2 i o 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2, o 17 złotych, spadła o 22 i 28 złotych. Jak widać na tym tle ostatnia suma zmiany wyróżnia się wielkością.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w ofertach wakacji w Dalaman, o 197 złotych, na Fuerteventurze, o 181 złotych, i na Gran Canariii - o 180 złotych.

Z kolei największa zwyżka średnich cen wycieczek miała miejsce w wypadku podróży do Szarm el-Szejk, o 79 złotych, na Costa de la Luz, o 47 złotych, i na Rodos - o 25 złotych.

Zmiany średnich cen z ostatniego tygodnia widać też na grafikach przygotowanych przez autorów raportu.