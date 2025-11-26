Reklama
ESPT: Kończy się pobłażliwość organów ścigania dla nielegalnych organizatorów turystyki

Prokuratura Krajowa zdecydowała, że 21 umorzonych wcześniej spraw dotyczących nielegalnej działalności turystycznej zostanie podjętych na nowo. To przełom w walce z szarą strefą – podkreśla inicjator zgłoszeń nieprawidłowości, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych.

Publikacja: 26.11.2025 01:13

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wiceministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedstawić mu problematykę szarej strefy

Łukasz Mikosz, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wiceministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedstawić mu problematykę szarej strefy – zapowiada prezes ESPT Łukasz Mikosz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Nelly Kamińska

Prokuratura Krajowa przeanalizowała 40 umorzonych lub postępowań dotyczących organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i uznała, że ponad połowa z nich została umorzona przedwcześnie lub niezasadnie – informuje w komunikacie Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT). To ono zgłosiło przypadki nielegalnej działalności, o których mowa.

Decyzją prokuratury zostały one przekazane do ponownego rozpatrzenia. Co więcej, z uwagi na liczbę zakwestionowanych decyzji wzmocniony zostanie nadzór nad czynnościami organów ścigania, a także wewnętrzny nadzór służbowy kierowników jednostek prokuratury w celu ujednolicenia praktyki postępowania w tej kategorii spraw.

Wreszcie dochodzi do systemowej naprawy sposobu prowadzenia tego typu postępowań – komentuje ESPT.

Nowo powstałym Europejskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Turystycznych kierować będzie Łukasz Miko
Biura Podróży
Startuje Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych

Pełna treść komunikatu, podpisanego przez prezesa ESPT Łukasza Mikosza

"Z przyjemnością informujemy o przełomowym stanowisku Prokuratury Krajowej dotyczącym nielegalnego prowadzenia działalności organizatora turystyki. W piśmie przesłanym 19 listopada 2025 roku (sygn. 1001-2.071.84.2025) Prokuratura Krajowa poinformowała nas o zakończeniu analizy 40 postępowań dotyczących zgłoszeń składanych przez ESPT, a dotyczących prowadzenia imprez turystycznych i powiązanych usług bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki. 

Analiza została przeprowadzona na podstawie § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Kluczowe ustalenia Prokuratury Krajowej 

Zgodnie z treścią pisma: 

· łącznie przeanalizowano 40 spraw, 

· obejmowały one przestępstwa opisane w art. 59 i 60 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych, 

· 14 spraw zakończyło się odmową wszczęcia postępowania, 

· 26 spraw zakończyło się umorzeniem postępowania, 

· w wyniku analizy uznano, że w 21 sprawach zastosowane rozstrzygnięcia były przedwczesne lub niezasadne (ponad 50 procent). 

W konsekwencji, jak wynika z pisma Prokuratury Krajowej, właściwi kierownicy jednostek nadrzędnych przekazali sprawy prokuraturom rejonowym z zaleceniem podjęcia postępowań na nowo na podstawie art. 327 § 1 k.p.k. lub ich uzupełnienia w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, wyjaśniał posłom, że dzięki deregulacji poprawią się
Biura Podróży
Nowe korzyści i nowe obowiązki biur podróży – Sejm zmienił ustawę o imprezach turystycznych

Prokuratura Krajowa zapowiada dalszy nadzór 

W piśmie wskazano również, że: 

· Departament Postępowania Przygotowawczego zapoznał się z wynikami badania i w pełni podzielił przedstawione oceny, 

· z uwagi na liczbę zakwestionowanych decyzji podjęte zostaną działania mające na celu wzmocnienie nadzoru nad czynnościami organów ścigania,

· wzmocniony zostanie również wewnętrzny nadzór służbowy kierowników jednostek prokuratury, aby ujednolicić i ukierunkować praktykę postępowania w tej kategorii spraw, 

· Prokuratura Krajowa zobowiązała się do informowania ESPT o kolejnych przypadkach niezasadnego zakończenia postępowań związanych z prowadzeniem działalności turystycznej bez wymaganego wpisu.

Jako Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych z ogromną uwagą i satysfakcją przyjmujemy wyniki analiz przeprowadzonych przez Prokuraturę Krajową. Dla mnie osobiście to szczególnie istotny moment - od wielu lat zajmuję się tematyką szarej strefy w turystyce i konsekwentnie zwracam uwagę, że postępowania prowadzone przez prokuratury w całej Polsce były często prowadzone błędnie, pobieżnie, a nierzadko w sposób pozostający w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Od dawna podkreślam również, że umarzanie spraw dotyczących nielegalnej działalności organizatorów turystyki z powołaniem się na „niską społeczną szkodliwość czynu” jest skrajną nieodpowiedzialnością. Trudno o bardziej nietrafną ocenę sytuacji, skoro impakt tych działań odczuwają jednocześnie dwie grupy: konsumenci pozbawieni jakiejkolwiek ochrony oraz legalni przedsiębiorcy, działający zgodnie z ustawą, ponoszący znaczne koszty zabezpieczeń i odpowiedzialności finansowej. Zjawisko szarej strefy narasta z roku na rok, a jego konsekwencje dotykają przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości konkurowania z podmiotami omijającymi prawo.

Dlatego informacja o tym, że w 21 sprawach decyzje o odmowie wszczęcia lub umorzeniu uznano za przedwczesne i niezasadne, jest nie tylko potwierdzeniem naszych wieloletnich argumentów, lecz przede wszystkim sygnałem, że wreszcie dochodzi do systemowej naprawy sposobu prowadzenia tego typu postępowań. Liczę, że ta zmiana praktyki utrwali się w całej strukturze prokuratur, a działania naprawcze będą kontynuowane. 

Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych
Biura Podróży
Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z Ministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedstawić problematykę szarej strefy, jej skalę, skutki oraz wnioski wynikające z analizy Prokuratury Krajowej. Liczymy, że obecny wiceminister odpowiedzialny za turystykę okaże wrażliwość na ten temat - czego niestety brakowało u poprzedników - i podejmie współpracę ukierunkowaną na realne ograniczenie tego zjawiska. Z naszej strony nie zamierzamy zwalniać tempa działań, przeciwnie, efekty tej analizy mobilizują nas do dalszej, jeszcze bardziej konsekwentnej pracy. 

W czerwcu zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami departamentów turystyki urzędów marszałkowskich, aby omówić problem szarej strefy z perspektywy organów administracji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem turystycznym. Szybko okazało się, że doświadczenia urzędów są w pełni zbieżne z naszymi – wiele postępowań karnych kończy się umorzeniem, decyzje zapadają bez pogłębionej analizy, a prokuratury często nawet nie informują o sposobie zakończenia sprawy.

W tej sprawie odbyliśmy także rozmowę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zauważył wagę problemu i jego negatywny wpływ na bezpieczeństwo konsumentów. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że urzędy marszałkowskie bardzo aktywnie wspierają nas w tych działaniach – mimo ograniczonych zasobów kadrowych i ogromu pracy, pracownicy Departamentów Turystyki wykonują niezwykle ważne, wymagające i odpowiedzialne zadania, za co należą im się szczere podziękowania. 

Ten sukces jest również sukcesem wszystkich tych, którzy wspierają ESPT: przedsiębiorców zgłaszających nam nieprawidłowości, osób udostępniających nasze materiały edukacyjne, członków, którzy wierzą, że mimo iż jest to proces żmudny i długotrwały, przynosi on realne efekty. Dzięki tej solidarności branżowej możemy konsekwentnie i skutecznie działać na rzecz uczciwej, bezpiecznej i profesjonalnej turystyki".

Źródło: rp.pl

Praca szara strefa Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT)

