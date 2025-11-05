Reklama
Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych

Europejska koalicja branży turystycznej, reprezentująca szerokie spektrum przedsiębiorstw z sektora podróży i turystyki, przedstawiła wspólne stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie o imprezach turystycznych.

Publikacja: 05.11.2025 09:59

Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe zmiany proponowane w dyrektywie o imprezach turystycznych?
  • Jakie argumenty przedstawia europejska branża turystyczna przeciwko planowanym przepisom?
  • Jakie rozróżnienia dotyczą definicji „pakietu” i jakie kontrowersje z tego wynikają?
  • Dlaczego propozycje dotyczące ograniczeń przedpłat oraz nowych systemów kar wzbudzają sprzeciw?
  • Jakie stanowisko zajmuje koalicja turystyczna wobec praw dotyczących odstąpienia od umowy oraz ochrony przed niewypłacalnością?

W piśmie do Parlamentu Europejskiego, które na swojej stronie opublikowało Europejskie Stowarzyszenie Touroperatorów i Agentów Turystycznych (ECTAA), czytamy, że turystyka odgrywa fundamentalną rolę w gospodarce Unii Europejskiej. Prawie jedno na 13 przedsiębiorstw w UE działa w branży turystycznej, zatrudniając ponad 12,3 miliona ludzi, wspierając rozwój regionalny i przyczyniając się do globalnej konkurencyjności Europy.

Prezes Polskiej Izby Turystyki zatytułował swoje wystąpienie „Krajobraz po zmianie". Omówił w nim na
Biura Podróży
Paweł Niewiadomski: Bruksela przykręca śrubę biurom podróży. I nie tylko im

Z tego względu wszelkie zmiany w trwającym obecnie procesie zmiany dyrektywy o imprezach turystycznych powinny być – zdaniem podpisanych pod apelem – rozsądne i wyważone, a przede wszystkim nie mogą prowadzić do rozdrobnienia przepisów krajowych ani zwiększenia kosztów dla firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon sektora.

Definicja pakietu – kontrowersyjny limit 24 godzin (artykuł 3)

Koalicja zdecydowanie popiera stanowisko Rady Unii Europejskiej, które zakłada usunięcie nowej definicji „pakietu” tworzonego w ciągu 24 godzin.

Jak argumentują przedstawiciele branży, w praktyce nie da się przewidzieć, jakie dodatkowe usługi klient doda po dokonaniu rezerwacji, a wprowadzanie takiej definicji byłoby niemożliwe do wdrożenia i sprzeczne z obowiązkiem przekazywania dokładnych informacji przed zawarciem umowy.

Zmiana ta wprowadziłaby chaos i mogłaby unieważnić istniejące przepisy, które dopuszczają łączenie usług turystycznych, o ile dodatkowa usługa nie przekracza 25 procent całkowitej wartości pakietu.

Koalicja apeluje zatem do Parlamentu Europejskiego o poparcie usunięcia tego przepisu w toku rozmów trójstronnych.

Ograniczenia w zakresie przedpłat (artykuł 5a)

Jednym z najbardziej krytykowanych elementów jest propozycja ograniczenia wysokości przedpłat jakie wnoszą klienci.

Koalicja stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu sztywnych limitów, argumentując, że takie rozwiązanie byłoby nieelastyczne i nieadekwatne wobec zróżnicowanych warunków na rynku.

Choć propozycja Parlamentu, by pozwolić państwom członkowskim samodzielnie określać limity, może wydawać się kompromisem, w rzeczywistości doprowadziłaby do zróżnicowania przepisów poszczególnych krajach Unii Europejskiej, utrudniając funkcjonowanie firm działających transgranicznie.

Koalicja wzywa decydentów do zachowania zharmonizowanych zasad, które zapewnią równe warunki konkurencji na całym rynku europejskim.

Obsługa skarg – unikać dublowania przepisów (AM 75)

Proponowany obowiązek wprowadzenia dodatkowego systemu obsługi skarg został uznany przez branżę za zbędny i powielający już istniejące rozwiązania.

Obecne przepisy unijne gwarantują podróżnym prawo do składania skarg i uzyskania rekompensaty. Dodanie nowych, pokrywających się obowiązków zwiększyłoby tylko biurokrację i koszty administracyjne, co szczególnie uderzyłoby w małych i średnich przedsiębiorców, nie przynosząc wcale korzyści konsumentom.

Koalicja w pełni popiera stanowisko Rady, która odrzuca wprowadzenie tej regulacji.

System kar – ryzyko przeregulowania

Wprowadzenie odrębnego systemu kar dla organizatorów imprez turystycznych oznaczałoby – zdaniem branży – nadmierne i nieproporcjonalne obciążenie podmiotów, w tym również tych, dla których organizacja pakietów stanowi jedynie niewielką część działalności.

Koalicja przypomina, że Unia Europejska dysponuje już skutecznymi narzędziami egzekwowania przepisów, takimi jak dyrektywa omnibus (UE 2019/2161) i rozporządzenie CPC (UE 2017/2394). Obecnie planowana rewizja tego ostatniego dodatkowo wzmocni te mechanizmy.

Propozycja, by kara była obliczana na podstawie całkowitego obrotu przedsiębiorstwa, zostałaby uznana za niesprawiedliwą i nieadekwatną, dlatego koalicja apeluje o usunięcie zapisów o dodatkowych karach i poparcie podejścia Rady.

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR/ODR)

Choć branża popiera ideę szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygania sporów, to proponowane zmiany dotyczące systemów ADR (Alternative Dispute Resolution) i ODR (Online Dispute Resolution) są – zdaniem organizacji – niepotrzebne i dublują istniejące unijne przepisy.

Systemy te zostały już kompleksowo uregulowane i niedawno zrewidowane na poziomie UE. Dodanie nowych obowiązków w ramach PTD wprowadziłoby tylko zamieszanie i dodatkowe koszty, nie zwiększając w praktyce ochrony konsumentów.Koalicja w pełni popiera stanowisko Rady, która sprzeciwia się wprowadzeniu tych zmian.

Czytaj więcej

Flaga Unii Europejskiej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego
Biura Podróży
Parlament Europejski za zmianami w dyrektywie turystycznej. Branża turystyczna krytyczna

Prawo do odstąpienia od umowy

Koalicja pozytywnie ocenia fakt, że zarówno Parlament, jak i Rada usunęły zapis o sile wyższej w miejscu zamieszkania podróżnego jako przesłance do bezpłatnego anulowania wyjazdu.

Jednocześnie branża apeluje o doprecyzowanie, że organizatorzy podróży nie mogą ponosić odpowiedzialności za osobiste przypadki siły wyższej po stronie klienta – np. gdy podróżny spóźni się z własnej winy na lot lub inny środek transportu.

Ochrona na wypadek niewypłacalności

Koalicja popiera stanowisko Rady, zgodnie z którym zabezpieczenia finansowe organizatorów powinny być obliczane na podstawie rzeczywistego ryzyka, z uwzględnieniem zmian w wolumenie sprzedaży w ciągu roku.

Propozycja Parlamentu, by wymagać maksymalnego poziomu zabezpieczenia niezależnie od faktycznego ryzyka, doprowadziłaby do nieuzasadnionych kosztów, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców.

Europejska koalicja branży turystycznej podkreśla, że sektor pozostaje w pełni zaangażowany w ochronę podróżnych oraz w budowę konkurencyjnej, innowacyjnej i zrównoważonej turystyki w Europie.

Jednocześnie organizacje apelują do instytucji unijnych o to, by rewizja Dyrektywy o imprezach turystycznych zapewniła pewność prawa, spójność i proporcjonalność przepisów, zamiast wprowadzać nakładające się, kosztowne i trudne do wdrożenia regulacje.

Koalicja wyraża gotowość do konstruktywnego dialogu w końcowej fazie negocjacji i dziękuje wszystkim instytucjom za dotychczasowe zaangażowanie w proces legislacyjny.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Turystyka biuro podróży agent turystyczny Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA)

e-Wydanie