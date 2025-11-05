Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych

Jak argumentują przedstawiciele branży, w praktyce nie da się przewidzieć, jakie dodatkowe usługi klient doda po dokonaniu rezerwacji, a wprowadzanie takiej definicji byłoby niemożliwe do wdrożenia i sprzeczne z obowiązkiem przekazywania dokładnych informacji przed zawarciem umowy.

Zmiana ta wprowadziłaby chaos i mogłaby unieważnić istniejące przepisy, które dopuszczają łączenie usług turystycznych, o ile dodatkowa usługa nie przekracza 25 procent całkowitej wartości pakietu.

Koalicja apeluje zatem do Parlamentu Europejskiego o poparcie usunięcia tego przepisu w toku rozmów trójstronnych.

Ograniczenia w zakresie przedpłat (artykuł 5a)

Jednym z najbardziej krytykowanych elementów jest propozycja ograniczenia wysokości przedpłat jakie wnoszą klienci.

Koalicja stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu sztywnych limitów, argumentując, że takie rozwiązanie byłoby nieelastyczne i nieadekwatne wobec zróżnicowanych warunków na rynku.

Choć propozycja Parlamentu, by pozwolić państwom członkowskim samodzielnie określać limity, może wydawać się kompromisem, w rzeczywistości doprowadziłaby do zróżnicowania przepisów poszczególnych krajach Unii Europejskiej, utrudniając funkcjonowanie firm działających transgranicznie.