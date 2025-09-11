Parlament Europejski za zmianami w dyrektywie turystycznej. Branża turystyczna krytyczna

Stanowisko negocjacyjne Parlamentu Europejskiego, przygotowane przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, popiera wniosek Komisji Europejskiej w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących ochrony podróżnych w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19 i w następstwie głośnych upadłości biur podróży – głosi komunikat PE.

Celem proponowanej aktualizacji przepisów jest określenie praw podróżnych w zakresie informacji i anulowania podróży, a także ich prawa do zwrotu kosztów i pomocy w powrocie do kraju, w razie gdyby organizator podróży ogłosił upadłość lub nieprzewidziane okoliczności zakłóciły ich plany wyjazdowe. Aktualizacja ma sprecyzować również, co stanowi imprezę turystyczną i zawierać ujednolicone przepisy dotyczące wykorzystania voucherów wydawanych w zamian za wpłaconą zaliczkę na imprezę turystyczną.

Zasady dotyczące voucherów na wycieczki

Vouchery były gorącym tematem podczas pandemii – przyznaje komunikat. Posłowie chcą zapewnić konsumentom prawo do odmówienia przyjęcia takiego bonu i wybrania zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. A jeśli podróżny przyjmuje voucher, ale przez 12 miesięcy nie korzysta z niego, jego wartość powinna zostać zwrócona podróżnemu automatycznie. Bony można by przedłużyć lub przenieść na kogoś innego, ale tylko raz.

Kupony powinny być również objęte gwarancjami na wypadek niewypłacalności organizatora wycieczki, a ich wartość powinna odpowiadać co najmniej kwocie zwrotu, do którego podróżny ma prawo – ustalono w toku prac nad zmianami w dyrektywie.