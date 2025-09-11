Parlament Europejski za zmianami w dyrektywie turystycznej. Branża turystyczna krytyczna

Aktualizacja: 11.09.2025 21:13 Publikacja: 11.09.2025 16:39
Flaga Unii Europejskiej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego
Foto: Adobe Stock
Stanowisko negocjacyjne Parlamentu Europejskiego, przygotowane przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, popiera wniosek Komisji Europejskiej w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących ochrony podróżnych w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19 i w następstwie głośnych upadłości biur podróży – głosi komunikat PE.
Celem proponowanej aktualizacji przepisów jest określenie praw podróżnych w zakresie informacji i anulowania podróży, a także ich prawa do zwrotu kosztów i pomocy w powrocie do kraju, w razie gdyby organizator podróży ogłosił upadłość lub nieprzewidziane okoliczności zakłóciły ich plany wyjazdowe. Aktualizacja ma sprecyzować również, co stanowi imprezę turystyczną i zawierać ujednolicone przepisy dotyczące wykorzystania voucherów wydawanych w zamian za wpłaconą zaliczkę na imprezę turystyczną.
Vouchery były gorącym tematem podczas pandemii – przyznaje komunikat. Posłowie chcą zapewnić konsumentom prawo do odmówienia przyjęcia takiego bonu i wybrania zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. A jeśli podróżny przyjmuje voucher, ale przez 12 miesięcy nie korzysta z niego, jego wartość powinna zostać zwrócona podróżnemu automatycznie. Bony można by przedłużyć lub przenieść na kogoś innego, ale tylko raz.
Kupony powinny być również objęte gwarancjami na wypadek niewypłacalności organizatora wycieczki, a ich wartość powinna odpowiadać co najmniej kwocie zwrotu, do którego podróżny ma prawo – ustalono w toku prac nad zmianami w dyrektywie.
Posiadacze kuponów powinni mieć pierwszeństwo przy wyborze usług turystycznych i powinni mieć możliwość wykorzystania ich na dowolną usługę turystyczną oferowaną przez organizatora, jednorazowo lub w częściach.
Zaktualizowane przepisy mają wyjaśnić też warunki odwołania podróży. Jeśli przed podróżą w miejscu docelowym lub w miejscu wyjazdu wystąpią nieuniknione lub nadzwyczajne okoliczności lub jeśli wpłyną one na przebieg podróży, podróżni powinni mieć możliwość zrezygnowania z podróży bez ponoszenia kosztów i z pełnym zwrotem pieniędzy - uważają posłowie do Parlamentu Europejskiego.
To, czy odwołanie podróży jest uzasadnione, powinno być oceniane indywidualnie w każdym wypadku. Jednak zdaniem europarlamentarzystów, wszelkie oficjalne (na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju) ostrzeżenia dotyczące podróży wydane do 28 dni przed planowanym wyjazdem powinny stać się ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę.
Chociaż posłowie poparli większość propozycji Komisji Europejskiej, odrzucili daleko idącą koncepcję ograniczenia przedpłat dokonywanych przez klientów na poczet wyjazdu z biurem podróży. Komisja chce – i na to się zgodzono – aby klienci płacili organizatorowi podróży nie więcej niż 25 procent całkowitej ceny pakietu przy wczesnej rezerwacji, a pozostałą kwotę – najpóźniej 28 dni przed rozpoczęciem podróży. Posłowie zastrzegli jednak, że decyzja o ograniczeniu przedpłat powinna należeć do poszczególnych państw członkowskich.
– Naszym celem jest wzmocnienie praw konsumentów - skomentował poseł sprawozdawca Alex Agius Saliba. - Podczas rezerwowania wakacji zorganizowanych nadzwyczajne sytuacje mogą powodować duży stres, kiedy okaże się, że wyjazd jest niemożliwy. Wyraźnie zaznaczamy, że w takich sytuacjach konsument może anulować swoją rezerwację i dostać w ciągu 14 dni pełny zwrot kosztów. Ochrona konsumentów na papierze jest ważna, ale kluczowe znaczenie będzie miało jej egzekwowanie. Dlatego wprowadzamy obowiązkowy mechanizm składania skarg przez podróżnych, aby zapewnić przestrzeganie praw konsumentów – podkreślił.
Parlament przyjął swoje stanowisko. Teraz dyrektywę czekają negocjacje międzyinstytucjonalne w sprawie ostatecznego kształtu nowych przepisów. Mają się one rozpocząć 24 września.
Natychmiast do przegłosowanej wersji dyrektywy stanowisko ogłosiło Europejskie Stowarzyszenie Biur Podróży i Organizatorów Turystyki (ECTAA).
Jak czytamy w nim ECTAA wprawdzie „przyjmuje do wiadomości wynik dzisiejszego głosowania”, ale zwraca uwagę, że choć w trakcie wcześniejszych konsultacji „osiągnięto postęp, (…) [to] nadal istnieją znaczące wątpliwości, w szczególności związane z ryzykiem fragmentacji jednolitego rynku”.
O co chodzi? ECTAA ostrzega, że scedowanie na państwa członkowskie wprowadzania własnych przepisów dotyczących przedpłat grozi „fragmentacją jednolitego rynku, osłabieniem równych warunków konkurencji i dodatkowymi obciążeniami regulacyjnymi dla firm działających transgranicznie”.
Dodatkowo, stowarzyszenie wskazuje na utrzymującą się niepewność prawną związaną z nową definicją „24 godzin”, która może zatrzeć granicę między pakietami a usługami pojedynczymi. Zdaniem ECTAA, doprowadzi to do zamieszania zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców, powodując nieprzewidziane zmiany w umowach i komplikacje w ustalaniu cen.
Organizacja przypomina, że kolejnym etapem procesu legislacyjnego będą negocjacje trójstronne między Parlamentem Europejskim, Radą Uunii Europejskiej i Komisją Europejską, które zdecydują o ostatecznym kształcie dyrektywy. „ECTAA wyraża nadzieję, że rozmowy te pozwolą rozwiać pozostałe wątpliwości i zapewnią zrównoważone ramy prawne”.
Organizacja ubolewa również, że nie podjęto wystarczających działań, żeby lepiej ujednolicić przepisy w skali Wspólnoty, dotyczące praw pasażerów linii lotniczych – zwłaszcza w zakresie zwrotów za bilety i ochrony przed niewypłacalnością linii lotniczych. ECTAA podkreśla, że prawa pasażerów powinny zostać wzmocnione czyli uregulowane tak samo jak prawa klientów organizatorów turystyki.
W stanowisku ECTAA cytuje swojego prezesa, Franka Oostdama: „Dzisiejsze głosowanie jest krokiem we właściwym kierunku, ale nie możemy sobie pozwolić na półśrodki. Jeśli Europa chce budować zaufanie podróżnych i wzmacniać swoją branżę turystyczną, ostateczna wersja dyrektywy musi wyeliminować źródła niejasności i fragmentacji. Trójstronne rozmowy są szansą na przyjęcie właściwych rozwiązań: jasnych zasad, prawdziwej harmonizacji i zabezpieczeń, które będą silne dla podróżnych, a jednocześnie wykonalne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
Głos zabrał również prezes Polskiej Izby Turystyki, która jest członkiem ECTAA, a on sam członkiem władz tej organizacji, Paweł Niewiadomski. – Z perspektywy polskiej branży turystycznej szczególnie ważne jest, aby przepisy były spójne i jasne w całej Unii Europejskiej. Rozbieżności między krajami w zakresie przedpłat czy definicji imprezy turystycznej mogą w praktyce utrudniać działalność przedsiębiorców i wprowadzać w błąd klientów. Liczymy, że ostateczny tekst dyrektywy zapewni realną ochronę podróżnych, a jednocześnie nie będzie stanowił bariery dla małych i średnich firm, które są fundamentem naszej branży – ocenił Niewiadomski.
