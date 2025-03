Branża turystyczna mówi „nie” zaostrzaniu zasad biurom podróży

Pod koniec zeszłego roku prezydencja węgierska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy o imprezach turystycznych. Teraz przyszedł czas na negocjacje z Parlamentem Europejskim, który właśnie przedstawił swój pomysł na zmiany.

Projekt przewiduje między innymi, że jeśli dwie transakcje zakupu pojedynczych usług turystycznych zostaną zrealizowane w ciągu 72 godzin na jednej stronie, tak powstały pakiet będzie miał charakter imprezy turystycznej. Wcześniej analogiczne rozwiązanie miało mieć zastosowanie, jeśli rezerwacje byłyby dokonane w ciągu trzech godzin.

Parlament planuje też ograniczenie wysokości zaliczek do 25 procent, choć tu mogą obowiązywać wyjątki, jeśli wyższa wpłata jest potrzebna, by pokryć koszty zamówienia usług wchodzących w skład pakietu turystycznego.

Z propozycjami PE nie zgadza się Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Wydłużenie czasu, w którym dwie niezależne sprzedaże mogą zmienić się w pakiet turystyczny do trzech dni zamiast do trzech godzin doprowadzi do zamieszania – firmy nie będą wiedziały, czy zarezerwowana usługa ma charakter indywidualny czy jest częścią pakietu. To niedobre także z perspektywy konsumentów, którzy w momencie zakupu nie będą mieli pewności co do swoich praw i zakresu ochrony.