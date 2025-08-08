Unia Europejska: VAT w turystyce do remontu. Musi być prostszy

Komisja Europejska planuje gruntowną reformę przepisów o VAT, a w ramach prac zamierza skoncentrować się na dwóch kluczowych dziedzinach – procedurze szczególnej VAT dla biur podróży i opodatkowaniu przewozu osób. Zmiany mają doprowadzić do uproszczenia systemu, większej sprawiedliwości podatkowej i wyrównania szans firm działających w obrębie jednolitego rynku.

Komisja Europejska: VAT zbytnio komplikuje życie firmom turystycznym

Obecna procedura szczególna VAT dla biur podróży, choć miała ułatwiać rozliczenia, powoduje więcej problemów niż korzyści, przyznaje Komisja Europejska w dokumencie zamieszczonym na stronie konsultacyjnej Have Your Say. Dzięki cyfryzacji firmy spoza Unii Europejskiej łatwo docierają ze swoimi usługami do europejskich klientów, a ponieważ ich marże nie są opodatkowane, daje im to nawet 2–4 procent przewagi cenowej nad podmiotami unijnymi. Problemem jest również brak możliwości odliczania VAT od usług nabywanych między firmami, co negatywnie wpływa na organizowanie podróży służbowych czy wydarzeń biznesowych. Do tego dochodzi niespójna interpretacja przepisów przez państwa członkowskie, co wywołuje chaos i zakłócenia na rynku wewnętrznym.

Drugi istotny problem dotyczy przepisów VAT w sektorze transportu osób, zwłaszcza lądowym. Obecnie podatek rozlicza się proporcjonalnie do długości trasy w każdym kraju, przez który przejeżdża na przykład autokar. To absurdalnie skomplikowane dla małych i średnich firm – koszt rejestracji VAT w jednym kraju to średnio 4500 euro, a roczne koszty administracyjne sięgają 6000 euro. Co więcej, przepisy umożliwiają stosowanie zerowych lub obniżonych stawek VAT, zwłaszcza w transporcie lotniczym i morskim, co prowadzi do nieproporcjonalnego obciążenia podatkowego transportu lądowego, generującego aż 90 procent wpływów VAT z sektora przewozu osób.

Komisja Europejska pracuje nad nowym systemem VAT w turystyce

Komisja Europejska przygotowuje pakiet legislacyjny, który ma ujednolicić stosowanie przepisów w całej UE, zlikwidować luki wykorzystywane przez podmioty spoza Wspólnoty i wprowadzić nowoczesne, cyfrowe podejście do rozliczeń VAT. Propozycje obejmują m.in.: