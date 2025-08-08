Reklama

Internetowe platformy z biletami lotniczymi obiecują poprawę – zwrot pieniędzy w 14 dni

W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie konsumentów związane z opóźnieniami w zwrotach kosztów anulowanych lotów, internetowe biura podróży Expedia i Lastminute.com zadeklarowały Komisji Europejskiej zwiększenie ochrony klientów. Zobowiązały się między innymi do zwracania pieniędzy w 14 dni.

Publikacja: 08.08.2025 06:00

Internetowe platformy z biletami lotniczymi obiecują poprawę – zwrot pieniędzy w 14 dni

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Internetowi agenci turystyczni Expedia.com i Lastminute.com dołączyli do Edreams, Etravel i Kiwi w kwestii stosowania polityki bardziej przyjaznej klientom Zadeklarowały Komisji Europejskiej i urzędom ochrony konsumentów unijnych krajów, że w razie odwołania lotu oddadzą klientom pieniądze w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od momentu, kiedy dostaną te środki od linii lotniczej – pisze portal branży turystycznej Reise vor-9. Firmy te zapewniły również, że uregulowały już zaległości.

Czytaj więcej

Tanie bilety, drogi bagaż - pasażerowie idą masowo do sądów przeciw liniom lotniczym
Linie Lotnicze
Tanie bilety, drogi bagaż - pasażerowie idą masowo do sądów przeciw liniom lotniczym

Klienci platform z biletami lotniczymi mają lepiej informować klientów 

Zmienią również zasady informowania klientów. Expedia i Lastminute.com zobowiązały się do poprawy przejrzystości danych, dzięki którym klienci mogą się z nimi skontaktować – w widocznych miejscach na stronach internetowych umieszczą numery telefonów i adresy e-mail. 

Większa przejrzystość ma obejmować także informacje o dodatkowych usługach, np. ubezpieczeniach, przewozie bagażu czy wyborze miejsc – tak, by klienci wiedzieli, jak wpływają one na ich prawa, zwłaszcza w wypadku reklamacji lub konieczności zmiany planów podróży.

Pośrednicy będą również w bardziej zrozumiały sposób informować o prawach pasażerów, jeśli zdarzy im się odwołanie lotu – między innymi o możliwości innego sposobu odbycia planowanej podróży, pełnym zwrocie kosztów lub ograniczeniach wynikających z oddzielnie rezerwowanych odcinków podróży.

Reklama
Reklama

Expedia: Spełniamy warunki Unii Europejskiej

Lastminute.com zapowiedziało, że większość zobowiązań wdroży do 1 lipca 2025 roku, a pełna implementacja nastąpi najpóźniej do 1 września tego samego roku. Expedia twierdzi z kolei, że już dziś działa zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

Komisja Europejska prowadziła konsultacje z platformami we współpracy z organizacjami ochrony konsumentów (CPC), a koordynował je szwedzki urząd ds. konsumentów. Celem dialogu było nie tylko wzmocnienie pozycji konsumenta w kontaktach z pośrednikami turystycznymi, ale także ujednolicenie stosowania obowiązujących przepisów unijnych.

Czytaj więcej

Pasażerowie sprawiają czasem kłopoty, przez niestosowanie się do polecań załogi
Linie Lotnicze
Oszczędź sobie wstydu, pieniędzy i problemów – apeluje do pasażerów Urząd Lotnictwa Cywilnego

Komisja Europejska podkreśla, że wprowadzone zobowiązania zwiększają konkurencyjność rynku poprzez wyrównanie warunków działania między pośrednikami a przewoźnikami lotniczymi. Linie lotnicze zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym praw pasażerów muszą bowiem zwracać pieniądze za odwołane loty w ciągu siedmiu dni. Dotychczas brak takich samych wymogów wobec internetowych pośredników prowadził do licznych napięć i nieporozumień.

Nowe zobowiązania wpisują się w szersze działania legislacyjne podejmowane przez Unię Europejską. Już w listopadzie 2023 roku Komisja zaproponowała nowe przepisy dotyczące praw pasażerów w podróżach multimodalnych, które m.in. zakładają obowiązkowy termin 14 dni na dokonanie zwrotu środków przez pośredników. Obecnie trwają konsultacje tych przepisów z unijnymi organami legislacyjnymi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Turystyka biuro podróży

Internetowi agenci turystyczni Expedia.com i Lastminute.com dołączyli do Edreams, Etravel i Kiwi w kwestii stosowania polityki bardziej przyjaznej klientom Zadeklarowały Komisji Europejskiej i urzędom ochrony konsumentów unijnych krajów, że w razie odwołania lotu oddadzą klientom pieniądze w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od momentu, kiedy dostaną te środki od linii lotniczej – pisze portal branży turystycznej Reise vor-9. Firmy te zapewniły również, że uregulowały już zaległości.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie
Biura Podróży
Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie
Co jest najfajniejsze w pracy agenta turystycznego? Wyszukiwanie klientom najlepszych wakacji
Biura Podróży
Co jest najfajniejsze w pracy agenta turystycznego? Wyszukiwanie klientom najlepszych wakacji
Nowa marka, Urlop.pl, przyjęła się już na rynku - mówią prezesi turystycznej sieci agencyjnej
Biura Podróży
Urlop.pl: Nowa nazwa to sukces. Mamy więcej salonów i większą sprzedaż wycieczek
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Klientom biura podróży skradziono leki. Czy to powód do zerwania umowy?
Biura Podróży
Klientom biura podróży skradziono leki. Czy to powód do zerwania umowy?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie