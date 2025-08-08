Internetowe platformy z biletami lotniczymi obiecują poprawę – zwrot pieniędzy w 14 dni

Aktualizacja: 08.08.2025 06:07 Publikacja: 08.08.2025 06:00
Internetowi agenci turystyczni Expedia.com i Lastminute.com dołączyli do Edreams, Etravel i Kiwi w kwestii stosowania polityki bardziej przyjaznej klientom Zadeklarowały Komisji Europejskiej i urzędom ochrony konsumentów unijnych krajów, że w razie odwołania lotu oddadzą klientom pieniądze w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od momentu, kiedy dostaną te środki od linii lotniczej – pisze portal branży turystycznej Reise vor-9. Firmy te zapewniły również, że uregulowały już zaległości.
Zmienią również zasady informowania klientów. Expedia i Lastminute.com zobowiązały się do poprawy przejrzystości danych, dzięki którym klienci mogą się z nimi skontaktować – w widocznych miejscach na stronach internetowych umieszczą numery telefonów i adresy e-mail.
Większa przejrzystość ma obejmować także informacje o dodatkowych usługach, np. ubezpieczeniach, przewozie bagażu czy wyborze miejsc – tak, by klienci wiedzieli, jak wpływają one na ich prawa, zwłaszcza w wypadku reklamacji lub konieczności zmiany planów podróży.
Pośrednicy będą również w bardziej zrozumiały sposób informować o prawach pasażerów, jeśli zdarzy im się odwołanie lotu – między innymi o możliwości innego sposobu odbycia planowanej podróży, pełnym zwrocie kosztów lub ograniczeniach wynikających z oddzielnie rezerwowanych odcinków podróży.
Lastminute.com zapowiedziało, że większość zobowiązań wdroży do 1 lipca 2025 roku, a pełna implementacja nastąpi najpóźniej do 1 września tego samego roku. Expedia twierdzi z kolei, że już dziś działa zgodnie z przyjętymi wytycznymi.
Komisja Europejska prowadziła konsultacje z platformami we współpracy z organizacjami ochrony konsumentów (CPC), a koordynował je szwedzki urząd ds. konsumentów. Celem dialogu było nie tylko wzmocnienie pozycji konsumenta w kontaktach z pośrednikami turystycznymi, ale także ujednolicenie stosowania obowiązujących przepisów unijnych.
Komisja Europejska podkreśla, że wprowadzone zobowiązania zwiększają konkurencyjność rynku poprzez wyrównanie warunków działania między pośrednikami a przewoźnikami lotniczymi. Linie lotnicze zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym praw pasażerów muszą bowiem zwracać pieniądze za odwołane loty w ciągu siedmiu dni. Dotychczas brak takich samych wymogów wobec internetowych pośredników prowadził do licznych napięć i nieporozumień.
Nowe zobowiązania wpisują się w szersze działania legislacyjne podejmowane przez Unię Europejską. Już w listopadzie 2023 roku Komisja zaproponowała nowe przepisy dotyczące praw pasażerów w podróżach multimodalnych, które m.in. zakładają obowiązkowy termin 14 dni na dokonanie zwrotu środków przez pośredników. Obecnie trwają konsultacje tych przepisów z unijnymi organami legislacyjnymi.
