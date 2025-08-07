Reklama

Tanie bilety, drogi bagaż - pasażerowie idą masowo do sądów przeciw liniom lotniczym

Kto chce dziś podróżować samolotem tylko z bagażem podręcznym, często musi zapłacić więcej, niż wynikałoby to z pierwotnie wskazanej ceny biletu. Zdaniem niemieckich konsumentów, to systemowe naruszenie unijnego prawa.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Niemiecka federacja organizacji broniących praw konsumentów, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), przygotowała pozwy wobec linii lotniczych i wezwania do zaprzestania nieuczciwych praktyk. Chodzi o siedmiu przewoźników: Norwegiana, Ryanaira, Transavię, Voloteę, easyJeta, Wizz Aira i Vuelinga. Organizacje konsumenckie zarzucają im pobieranie opłat za przewóz bagażu podręcznego.

W wypadku easyJeta, Wizz Aira i Vueling sprawy już trafiły do sądu. 

Pasażer ma prawo do podręcznego bagażu w rozsądnych rozmiarach

- Tanie linie, jak Ryanair czy easyJet kuszą niskimi cenami, które nie obejmują nawet standardowego bagażu podręcznego. To wprowadza konsumentów w błąd i jest sprzeczne z obowiązującym prawem - podkreśla członkini zarządu VZBV. Jak przypomina, linie lotnicze są zobowiązane do bezpłatnego przewożenia bagażu podręcznego w rozsądnych rozmiarach.

Zdaniem organizacji jednym z przykładów nieuczciwej praktyki jest oferta easyJeta. W podstawowej cenie biletu przewiduje on możliwość zabrania wyłącznie małej torby o maksymalnych wymiarach: 45 x 36 x 20 centymetrów. Za dodatkowy bagaż podręczny pasażer musi dopłacić, a jeśli zrobi to dopiero na lotnisku, opłata jest większa niż gdyby ją wniósł korzystając wcześniej ze strony internetowej.

Takie praktyki – jak twierdzą konsumenci – są niezgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 roku, który uznał, że bagaż podręczny jest integralną częścią usługi przewozu, a nie dodatkiem wymagającym opłaty.

Konsumenci domagają się standardu w kwestii bagażu podręcznego

Pozwy i wezwania do zaprzestania nieuczciwych praktyk to część szeroko zakrojonej, paneuropejskiej inicjatywy. W maju tego roku Europejska Organizacja Konsumencka BEUC i 16 organizacji krajowych złożyły skargę do Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów przeciwko wymuszaniu opłat za bagaż podręczny.

VZBV domaga się także jasnych, jednolitych standardów dotyczących bagażu podręcznego. Zdaniem organizacji, linie lotnicze powinny umożliwiać bezpłatny przewóz co najmniej jednego bagażu o wymiarach do 115 centymetrów (suma długości, szerokości i wysokości) i wadze do 10 kilogramów, oprócz małej torby osobistej.

Celem ma być przejrzystość i ochrona konsumentów przed ukrytymi kosztami w branży lotniczej.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) linia lotnicza prawa konsumentów

