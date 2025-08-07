Tanie bilety, drogi bagaż - pasażerowie idą masowo do sądów przeciw liniom lotniczym

Niemiecka federacja organizacji broniących praw konsumentów, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), przygotowała pozwy wobec linii lotniczych i wezwania do zaprzestania nieuczciwych praktyk. Chodzi o siedmiu przewoźników: Norwegiana, Ryanaira, Transavię, Voloteę, easyJeta, Wizz Aira i Vuelinga. Organizacje konsumenckie zarzucają im pobieranie opłat za przewóz bagażu podręcznego.

Reklama Reklama

W wypadku easyJeta, Wizz Aira i Vueling sprawy już trafiły do sądu.

Pasażer ma prawo do podręcznego bagażu w rozsądnych rozmiarach

- Tanie linie, jak Ryanair czy easyJet kuszą niskimi cenami, które nie obejmują nawet standardowego bagażu podręcznego. To wprowadza konsumentów w błąd i jest sprzeczne z obowiązującym prawem - podkreśla członkini zarządu VZBV. Jak przypomina, linie lotnicze są zobowiązane do bezpłatnego przewożenia bagażu podręcznego w rozsądnych rozmiarach.