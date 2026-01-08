Aktualizacja: 08.01.2026 13:41 Publikacja: 08.01.2026 12:33
Budapeszt
Foto: Bloomberg
Nowa trasa będzie obsługiwana cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Pierwszy lot zaplanowany jest na 29 kwietnia. Przewoźnik zamierza prowadzić loty na tej trasie airbusem A321neo.
"Połączenie Kraków – Budapeszt zostało zaplanowane z myślą zarówno o podróżnych planujących wypoczynek, jak i o osobach wybierających krótki miejski wyjazd, ułatwiając odkrywanie stolicy Węgier oraz przyjazdy do Krakowa w celach kulturalnych, kulinarnych i biznesowych" - czytamy w komunikacie przewoźnika.
Obecnie Wizz Air lata z Polski na 228 trasach do 31 krajów. Z Krakowa oferuje 28 bezpośrednich połączeń do 17 państw. Linia ma bazę operacyjną w Krakowie.
Od rozpoczęcia działalności w Polsce w 2004 roku Wizz Air przewiózł niemal 130 milionów pasażerów, w tym ponad 8 milionów ludzi podróżujących do i z samego regionu Małopolski.
