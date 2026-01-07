Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej

W grudniu liczba pasażerów Ryanaira wyniosła 14,5 miliona, a to o 7 procent więcej, licząc rok do roku. Irlandzka linia lotnicza zrealizowała 82 tysiące lotów.

Średni współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 92 procent – bez zmian w porównaniu z grudniem 2024 roku.

W całym 2025 roku Ryanair przewiózł 206,5 miliona pasażerów, poprawiając wynik z poprzedniego roku o 5 procent.

Samoloty wypełnione były w 94 procentach, tak jak w roku poprzednim.