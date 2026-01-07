Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej

Aktualizacja: 07.01.2026 16:26 Publikacja: 07.01.2026 13:51
Foto: PAP, Andrzej Jackowski
W grudniu liczba pasażerów Ryanaira wyniosła 14,5 miliona, a to o 7 procent więcej, licząc rok do roku. Irlandzka linia lotnicza zrealizowała 82 tysiące lotów.
Średni współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 92 procent – bez zmian w porównaniu z grudniem 2024 roku.
W całym 2025 roku Ryanair przewiózł 206,5 miliona pasażerów, poprawiając wynik z poprzedniego roku o 5 procent.
Samoloty wypełnione były w 94 procentach, tak jak w roku poprzednim.
Foto: Ryanair
Wizz Air przewiózł w zeszłym miesiącu 5,8 miliona pasażerów, czyli o 15,5 procent więcej niż rok wcześniej.
Jego zdolność przewozowa wzrosła o 16,3 procent do 6,8 miliona miejsc. Średni współczynnik obłożenia spadł jednak o 0,6 procent do 85,9 procent.
Z kolei w całym 2025 roku Wizz Air przewiózł 68,6 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej, licząc rok do roku.
Liczba miejsc w samolotach wzrosła o 9,1 procent do 75,3 miliona. Współczynnik obłożenia wzrósł o 0,3 procent do 91 procent.
We wrześniu ubiegłego roku Wizz Air wycofał się z Abu Zabi, zapowiadając, że „będzie działać głównie na rynkach o niskim ryzyku, na których zdobędzie pozycję lidera” – do takich zalicza między innymi Europę Środkowo-Wschodnią, jak podaje portal skift.com.
