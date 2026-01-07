Reklama

Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej

Dwie największe europejskie tanie linie lotnicze, Ryanair i Wizz Air, opublikowały dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych w ostatnim miesiącu 2025 roku i całym roku. Obaj przewoźnicy zanotowali wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Publikacja: 07.01.2026 13:51

Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej

Foto: PAP, Andrzej Jackowski

Nelly Kamińska

W grudniu liczba pasażerów Ryanaira wyniosła 14,5 miliona, a to o 7 procent więcej, licząc rok do roku. Irlandzka linia lotnicza zrealizowała 82 tysiące lotów.

Średni współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 92 procent – bez zmian w porównaniu z grudniem 2024 roku.

W całym 2025 roku Ryanair przewiózł 206,5 miliona pasażerów, poprawiając wynik z poprzedniego roku o 5 procent.

Samoloty wypełnione były w 94 procentach, tak jak w roku poprzednim.

Foto: Ryanair

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ryanair blokował sprzedawanie bez jego zgody jego biletów przez agentów internetowych
Linie Lotnicze
256 milionów euro kary dla Ryanaira. „Nadużył pozycji dominującej”

Wizz Air stawia na Europę Środkowo-Wschodnią

Wizz Air przewiózł w zeszłym miesiącu 5,8 miliona pasażerów, czyli o 15,5 procent więcej niż rok wcześniej.

Jego zdolność przewozowa wzrosła o 16,3 procent do 6,8 miliona miejsc. Średni współczynnik obłożenia spadł jednak o 0,6 procent do 85,9 procent.

Z kolei w całym 2025 roku Wizz Air przewiózł 68,6 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej, licząc rok do roku.

Liczba miejsc w samolotach wzrosła o 9,1 procent do 75,3 miliona. Współczynnik obłożenia wzrósł o 0,3 procent do 91 procent.

We wrześniu ubiegłego roku Wizz Air wycofał się z Abu Zabi, zapowiadając, że „będzie działać głównie na rynkach o niskim ryzyku, na których zdobędzie pozycję lidera” – do takich zalicza między innymi Europę Środkowo-Wschodnią, jak podaje portal skift.com.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Airbus A321 linii Wizz Air
Linie Lotnicze
Wizz Air – 15 samolotów w Warszawie i pięć nowych tras

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Ryanair Wizz Air
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ryanair blokował sprzedawanie bez jego zgody jego biletów przez agentów internetowych
Linie Lotnicze
256 milionów euro kary dla Ryanaira. „Nadużył pozycji dominującej”
Niechciani pasażerowie samolotów KLM – od pluskiew po szczura nad Atlantykiem
Linie Lotnicze
Niechciani pasażerowie samolotów KLM – od pluskiew po szczura nad Atlantykiem
Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Linie Lotnicze
Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia
Linie Lotnicze
Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama