Wizz Air zapowiada nowe kierunki wakacyjne - z Radomia i z Katowic

Nowe połączenia będzie realizować dwa razy w tygodniu, do Burgas samoloty będą odlatywały w wtorki i soboty, a do Comiso w środy i niedziele.

Reklama Reklama

Pierwszy lot na trasie na Sycylię odbędzie się 8 lipca 2026 roku, a pierwszy do Burgas – 21 lipca 2026 roku.

"Jak Nowe połączenie do Burgas poszerza ofertę Wizz Aira z lotniska Warszawa–Radom, dając mieszkańcom Mazowsza i innych regionów jeszcze więcej przystępnych cenowo możliwości podróżowania oraz wygodny dostęp do jednego z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Czarnym. Z kolei uruchomienie trasy Katowice–Comiso wzmacnia siatkę połączeń przewoźnika w południowej Polsce, oferując pasażerom ze Śląska i okolic atrakcyjne opcje podróży oraz łatwy dostęp do urokliwych zakątków Sycylii, idealnych na letni wypoczynek" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Wizz Air obecnie obsługuje z Polski 234 trasy do 32 krajów, w bazach na polskich lotniskach zgromadził już flotę 38 samolotów.

Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku linia przewiozła już ponad 131 mln pasażerów.