Reklama

Wizz Air zapowiada nowe kierunki wakacyjne - z Radomia i z Katowic

Z tego pierwszego zabierze pasażerów do Burgas w Bułgarii, a z drugiego na południe włoskiej Sycylii, do Comiso.

Publikacja: 18.02.2026 16:30

Plaża w Burgas

Plaża w Burgas

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Nowe połączenia będzie realizować dwa razy w tygodniu, do Burgas samoloty będą odlatywały w wtorki i soboty, a do Comiso w środy i niedziele.

Pierwszy lot na trasie na Sycylię odbędzie się 8 lipca 2026 roku, a pierwszy do Burgas – 21 lipca 2026 roku.

"Jak Nowe połączenie do Burgas poszerza ofertę Wizz Aira z lotniska Warszawa–Radom, dając mieszkańcom Mazowsza i innych regionów jeszcze więcej przystępnych cenowo możliwości podróżowania oraz wygodny dostęp do jednego z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Czarnym. Z kolei uruchomienie trasy Katowice–Comiso wzmacnia siatkę połączeń przewoźnika w południowej Polsce, oferując pasażerom ze Śląska i okolic atrakcyjne opcje podróży oraz łatwy dostęp do urokliwych zakątków Sycylii, idealnych na letni wypoczynek" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Wizz Air obecnie obsługuje z Polski 234 trasy do 32 krajów, w bazach na polskich lotniskach zgromadził już flotę 38 samolotów.

Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku linia przewiozła już ponad 131 mln pasażerów.

Reklama
Reklama

Tylko w 2025 roku Wizz Air zrealizował w Polsce ponad 68 tysięcy rejsów, przewożąc ponad 14,5 mln pasażerów.

W sezonie zima 2025/2026 linia ma w samolotach w Polsce ponad 7 milionów miejsc, o 25,3 procent więcej niż rok wcześniej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Wizz Air Katowice Airport Burgas Lotnisko Warszawa-Radom Sycylia
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Bez powerbanku na pokład samolotu. Japonia zaostrza zasady po pożarach baterii
Linie Lotnicze
Bez powerbanku na pokład samolotu. Japonia zaostrza zasady po pożarach baterii
Kolejny pasażer Ryanaira zapłaci za niewłaściwe zachowanie na pokładzie samolotu
Linie Lotnicze
15 tysięcy euro kary dla pasażera Ryanaira. „Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok”
Dwa rejsy dziennie flydubai do Bangkoku. „Optymalne połączenia z Krakowa i Poznania”
Linie Lotnicze
Dwa rejsy dziennie flydubai do Bangkoku. „Optymalne połączenia z Krakowa i Poznania”
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama