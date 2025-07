Kolejne linie lotnicze każą płacić za bagaż podręczny. „Brakuje miejsca w schowkach”

KLM i Air France wprowadzają nową taryfę „podstawową”, która uzupełnia dotychczasowe oferty „light”, „standard” i „flex”. Nowa taryfa nie obejmuje bagażu wnoszonego na pokład, trzeba za niego dodatkowo zapłacić.

Dziewięć tras z nowymi opłatami za bagaż podręczny

„Taryfa jest dostępna w sprzedaży od 1 lipca 2025 roku dla lotów rozpoczynających się od 9 września 2025 r.” – wyjaśnia w mailu na nasze pytanie rzeczniczka KLM Van der Vis. Jak pisze dalej, została ona wprowadzona, żeby „w obliczu rosnącej konkurencji zwiększyć atrakcyjność połączeń średniodystansowych” obu przewoźników. Rzeczniczka podkreśla, że bilet „podstawowy” jest w fazie testowej i dotyczy dziewięciu tras europejskich. Nowe zasady dotyczą lotów z Amsterdamu i z Paryża do Aten, Dublina, Florencji, Helsinek, Monachium, Pragi, Sztokholmu, Turynu i Wiednia. Warszawa nie jest nią objęta.

„Nowa taryfa obejmuje możliwość zabrania do kabiny przedmiotów pierwszej potrzeby (małej torby, takiej jak torba na laptopa lub mały plecak), które należy umieścić pod fotelem przed sobą. Maksymalne wymiary tej torby to 40 x 30 x 15 cm” – podaje rzeczniczka. „W razie potrzeby pasażerowie mają możliwość dodania bagażu podręcznego za dodatkową opłatą, począwszy od 15 euro za trasę” – napisała Van der Vis.

„Bo pasażerowie zabierają coraz więcej bagażu”

„Obecnie pasażerowie mają tendencję do zabierania na pokład większej ilości bagażu, co powoduje, że personel ma problem, bo brakuje miejsca w schowkach nad głowami. Bagaż musi być przenoszony do luku bagażowego w ostatniej chwili, co czasami powoduje opóźnienia [startów samolotów]. Dzięki temu testowi KLM i Air France chcą sprawdzić, czy zabranie mniejszej ilości bagażu na pokład pozytywnie wpłynie na komfort podróży” – twierdzi rzeczniczka KLM.