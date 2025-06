Qatar Airways dziewiąty raz w historii otrzymał tytuł najlepszej linii lotniczej na świecie. Kolejne miejsca przypadły Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates i ANA All Nippon Airways. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Turkish Airlines, Korean Air, Air France, Japan Airlines i Hainan Airlines.

Reklama

Qatar Airways zdobył również nagrody w kategorii „najlepsza klasa biznes na świecie”, „najlepszy salon business class” i „najlepsza linia lotnicza Bliskiego Wschodu”.

Polskie Linie Lotnicze LOT zostały Najlepszą Linią Lotniczą w Europie Wschodniej.

– W czasach, gdy oczekiwania podróżnych rosną szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, wyróżnienie w postaci tytułu „najlepszej linii lotniczej w Europie Wschodniej” według Skytrax World Airline Awards 2025 traktujemy jako wyraz docenienia naszych działań i konsekwencji, z jaką od lat redefiniujemy doświadczenie podróży lotniczej – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor biura siatki połączeń PLL LOT, cytowany w komunikacie przewoźnika. – Każdego dnia stawiamy czoła konkurencji i z dumą udowadniamy, że to doskonałość operacyjna w połączeniu z ponadprzeciętną jakością jest kluczem do lojalności podróżnych. Wyróżnienie motywuje nas do dalszej pracy nad rozwijaniem oferty, dbałości o pasażera i nieustannego wyznaczania standardów w regionie i poza nim – dodaje.