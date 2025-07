Wizz Air ogłasza 10 nowych kierunków. Skorzystają z nich mieszkańcy południowej Polski

Kraków – cztery nowe kierunki na południe i północ Europy

W Krakowie, nowo zbazowany samolot Airbus A321neo umożliwi uruchomienie czterech tras: do Bilbao (Hiszpania), Werony (Włochy), Wilna (Litwa) i Tallina (Estonia). „Dzięki temu pasażerowie z Małopolski zyskają jeszcze więcej możliwości na wyjazdy typu city break, wypoczynek nad morzem oraz odkrywanie urokliwych europejskich stolic”.

Jako pierwsze kierunki Wizz Air uruchomi 26 października tego roku Wilno i Tallin. Dwa dni później odleci samolot do Werony, a 9 grudnia odbędzie się pierwszy lot do Bilbao.

Samoloty do Wilna będą kursować w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Do Tallina we wtorki, we czwartki, soboty i niedziele. Z kolei do Werony we wtorki, we czwartki i w soboty, a do Bilbao we wtorki i soboty.

Foto: Wizz Air

Katowice – sześć nowych tras na zachód i południe Europy

W Katowicach do floty Wizz Air dołączy siódmy airbus A321neo, dzięki czemu przewoźnik będzie mógł rozpocząć loty na sześciu nowych trasach: do Porto i Faro (Portugalia), Brindisi i Lamezii Terme (Włochy), Braszowa (Rumunia) i Maastricht (Holandia). Loty do Porto rozpoczną się już 26 października tego roku, a pozostałe trasy ruszą w marcu przyszłego roku.