Gdańska siatka połączeń Wizz Aira bogatsza o dwa nowe, południowe kierunki

– Bardzo nas cieszy decyzja linii lotniczej Wizz Air. Jestem przekonany, że dla mieszkańców Pomorza to bardzo atrakcyjne kierunki. Wiemy, jak popularna ostatnio wśród Polaków jest Sycylia i jak potrzebne są bezpośrednie loty do Katanii. A Madryt to piękne i stare europejskie miasto, które warto zobaczyć. Mnie osobiście, jako kibica Realu Madryt, cieszy, że El Clasico będę mógł oglądać na żywo w Madrycie, nie tylko w Barcelonie, jak było dotychczas – dodaje.

Obecny na polskim rynku od 2004 roku Wizz Air przewiózł w sumie ponad 120 milionów pasażerów z i do Polski. Oferuje niemal 200 tras z 12 krajowych lotnisk.