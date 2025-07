Nowe ułatwienie dla turystów – do Kuwejtu z wizą elektroniczną

Jak podaje portal Gulf News, system obejmuje cztery kategorie wiz elektronicznych: turystyczną, rodzinną, biznesową i urzędową. Pierwszy rodzaj wizy, dopuszczający pozostanie w Kuwejcie do 90 dni, wydawany jest osobom, które przyjeżdżają w celach wypoczynkowych i na zwiedzanie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać wizę do Kuwejtu?

Wiza rodzinna, wydawana na maksymalnie 30 dni, to ukłon w stronę osób, które planują w Kuwejcie odwiedzić swoich bliskich, biznesowa, również z 30-dniowym terminem ważności, jest przeznaczona dla uczestników spotkań i wydarzeń biznesowych, a urzędowa – dla członków delegacji rządowych i misji dyplomatycznych.

E-wizę można kupić na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (kuwaitvisa.moi.gov.kw). Do jej uzyskania niezbędny jest paszport (ważny przynajmniej 6 miesięcy przed podróżą), aktualne zdjęcie paszportowe, bilety na podróż do i z Kuwejtu oraz dokument potwierdzający zakwaterowanie na czas wizyty w tym kraju, na przykład rezerwacja w hotelu. Proces zakupu wizy trwa kilka minut, na wydanie decyzji należy czekać do dwóch dni, choć zwykle nie dłużej niż kilka minut.

Cały czas można też kupić wizę w tradycyjny sposób, przy przekraczaniu granicy kraju.