Wizz Air ma nowy slogan promocyjny. „Ukazuje możliwości podróżowania”

W spocie reklamującym linię lotniczą nowym hasłem widać uśmiechniętych, energicznych młodych ludzi uprawiających sporty i podróżujących. Obrazom towarzyszą takie hasła jak „Bold, free and ready to explore” (ang. śmiały, wolny i gotowy do odkrywania), „Let's not be held back” (ang. nie zatrzymuj się), „Lets get out there” (ang. jedź tam) czy „Let's try new things”(ang. spróbuj nowych rzeczy).

Wizz Air o swoim nowym sloganie: To odważna zmiana

Jak pisze biuro prasowe linii lotniczej w komunikacie ogłaszającym stosowanie nowego sloganu, „to odważna zmiana, która przełamuje stereotypy związane z liniami niskokosztowymi, ukazując szerokie możliwości dostępnych, radosnych i nowoczesnych podróży”.

Zdaniem autorów informacji, „od pierwszego lotu w 2004 roku Wizz Air zrewolucjonizował podróżowanie, zmieniając latanie z luksusu w codzienną, realną możliwość. 'Let’s WIZZ' to kontynuacja tej drogi z odnowioną obietnicą zapewnienia przyjemnych i przystępnych możliwości podróżowania”.

Wizz Air – druga linia lotnicza w Polsce

Przewoźnik wyjaśnia też, że hasło to także część programu Customer First Compass, „który stawia klienta w centrum działań firmy. Zostanie on jeszcze bardziej wpleciony w codzienną pracę poprzez odświeżony zestaw wartości i zachowań pracowników”.