Air Canada sparaliżowana strajkiem. Pracownicy ignorują rządowy nakaz powrotu do pracy

Air Canada to narodowa linia lotnicza i największy przewoźnik Kanady, należąca do sojuszu Star Alliance, w którym jest także polski LOT. W 2024 roku obsłużyła około 47 milionów pasażerów, latając ponad 400 samolotami i oferując loty do prawie 200 miejsc na całym świecie.

Reklama Reklama

Akcja protestacyjna rozpoczęła się w szczycie sezonu wakacyjnego, co mocno odczuli pasażerowie. W sobotę odwołano około 700 lotów, a skutki dotknęły nawet 130 tysięcy podróżnych, którzy utknęli na lotniskach lub musieli szukać innych połączeń. Jak podał kanadyjski dziennik „Globe and Mail”, linia oferowała zwroty kosztów i możliwość zmiany rezerwacji.

Pracownicy Air Canada walczą o zmianę systemu wynagrodzeń

Głównym powodem strajku jest system wynagrodzeń – obecnie stewardesy i stewardzi otrzymują pensję wyłącznie za czas, gdy samolot jest w powietrzu. Związek Pracowników Sektora Publicznego (CUPE) domaga się płac także za boarding, oczekiwanie na start czy obsługę pasażerów podczas opóźnień.

Związek podkreśla, że problem ma wymiar równościowy, ponieważ większość pracowników pokładowych stanowią kobiety. Ten model rozliczeń, choć stosowany także w innych liniach, od lat budzi kontrowersje.