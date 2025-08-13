Reklama

Tanie linie lotnicze nie oszczędzają na bezpieczeństwie. „Przewyższają obowiązujące standardy”

Firma AirAdvisor opracowała ranking 20 najbezpieczniejszych tanich linii lotniczych na świecie. Pod uwagę wzięła między innymi historię wypadków, wiek floty, standardy szkolenia pilotów i stabilność finansową.

Publikacja: 13.08.2025 12:59

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Ranking powstał na podstawie sześciu obiektywnych wskaźników bezpieczeństwa, takich jak historia wypadków, audyty regulacyjne, wiek floty, systemy zarządzania bezpieczeństwem, standardy szkolenia pilotów i stabilność finansową – informuje AirAdvisor w komunikacie prasowym.

W sumie firma przebadała ponad 300 linii lotniczych. Zdyskwalifikowała te, które miały jakikolwiek śmiertelny wypadek w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Ranking otwiera hongkoński przewoźnik Hong Kong Express. Kolejne miejsca na podium zajmują australijski Jetstar Airways i singapurski Scoot.

Foto: AirAdvisor

Tanie nie znaczy niebezpieczne

Tanie linie lotnicze są równie bezpieczne jak ich odpowiednicy oferujący pełen zakres usług – zapewnia AirAdvisor. Wielu przewoźników z rankingu pochodzi z Europy, co dowodzi, że przystępne ceny biletów mogą iść w parze z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

– Istnieje utrwalony stereotyp, że niska cena oznacza niski poziom bezpieczeństwa. To jednak nieprawda. W wielu przypadkach tanie linie lotnicze dysponują młodszą flotą i obsługują prostsze trasy, co sprawia, że wyprzedzają tradycyjne linie lotnicze w kluczowych obszarach ryzyka – podkreśla prezes AirAdvisor Anton Radchenko, cytowany w komunikacie.

Ranking dowodzi, że wiele tanich linii lotniczych nie tylko spełnia, ale również przewyższa obowiązujące standardy bezpieczeństwa – czytamy.

Ponad połowę miejsc w rankingu zajmują europejscy przewoźnicy

W globalnym rankingu bezpieczeństwa na 2025 rok dominują europejskie tanie linie lotnicze, które zajęły 11 pozycji w czołowej dwudziestce. Nie wynika to wyłącznie z ich liczby, ale przede wszystkim ze sposobu działania.

„Przewoźnicy tacy jak easyJet, Ryanair i Wizz Air działają na jednym z najbardziej restrykcyjnych rynków lotniczych na świecie, gdzie panuje ścisły nadzór, przejrzystość audytów i spójne normy bezpieczeństwa. Te linie lotnicze łączą nowoczesną flotę, starannie zorganizowane działania i kompleksowe szkolenia załogi z uproszczoną strukturą połączeń bezpośrednich, co ogranicza złożoność i zmniejsza ryzyko. Efektem jest europejski model, charakteryzujący się jasną strukturą, transparentnością i konsekwentnym podejściem, co przekłada się na światowej klasy wyniki w zakresie bezpieczeństwa” – głosi komunikat.

Kluczowe czynniki odpowiadające za najwyższy poziom bezpieczeństwa w tanich liniach lotniczych:

●       Młodsza flota – średni wiek floty wiodących tanich przewoźników wynosi 8-10 lat (w przypadku wielu tradycyjnych linii jest to 12-15 lat), co redukuje ryzyko związane z awariami mechanicznymi i konserwacją.

●       Uproszczone sieci połączeń – dzięki trasom bezpośrednim unikają one skomplikowanych systemów hub-and-spoke, co obniża prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień, zmęczenia i  błędów personelu.

●       Certyfikaty i audyty: Wszystkie linie lotnicze z czołowej dwudziestki mają certyfikat IOSA i osiągają wyniki powyżej światowej średniej w audytach bezpieczeństwa ICAO.

●       Inwestycja w kulturę bezpieczeństwa – te linie lotnicze wykorzystują nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS), cykliczne szkolenia na symulatorach i zarządzanie ryzykiem oparte na analizie danych, czyli narzędzia stosowane również przez największe tradycyjne linie lotnicze.

– Tanie linie lotnicze mogą obniżać ceny biletów, ale nie oszczędzają na bezpieczeństwie – podkreśla Anton Radchenko. – Dane jednoznacznie pokazują, że niska cena nie oznacza kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Wiele tanich linii lotniczych wyznacza światowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa operacyjnego i zarządzania ryzykiem – dodaje.

Metodologia

Wskaźnik bezpieczeństwa AirAdvisor dla każdej linii lotniczej (w skali 0–100) jest obliczany na podstawie następujących kryteriów ważonych:

1. Wskaźnik bezpieczeństwa (35 procent)

Linie lotnicze nie mogą mieć na koncie żadnych wypadków śmiertelnych, wypadków z utratą kadłuba bądź poważnych urazów pasażerów na pokładzie w ciągu ostatnich 10 lat. Kryterium jest bezwzględne: wystąpienie takiego zdarzenia skutkuje automatycznym wykluczeniem.

Źródła danych: Aviation Safety Network (ASN), ICAO, IATA, FAA, EASA, CASA.

2. Ocena certyfikacji i audytów (25 procent)

Ta kategoria łączy status certyfikacji IOSA z wynikami audytów ICAO USOAP, koncentrując się na zdatności do lotu, operacjach lotniczych i badaniu wypadków. Konieczne jest również, aby linia lotnicza nie figurowała na listach linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Metryka: wynik audytu ICAO (w skali) oraz posiadanie certyfikatu IOSA.

3. Systemy bezpieczeństwa operacyjnego (15 procent)

Sprawdza funkcjonowanie i zaawansowanie wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), takich jak audyty wewnętrzne, programy LOSA i systemy dobrowolnego raportowania incydentów.

Metryka: Oceniane w skali od 0 do 10.

4. Wiek floty i konserwacja (10 procent)

Linie lotnicze mające młodszą i nowoczesną flotę zyskują wyższe oceny. Uwzględniane są zgodność z dyrektywami producentów dotyczącymi konserwacji i aktywne działania w zakresie MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).

Metryka: Wiek floty (wartość odwrócona i znormalizowana).

5. Trening pilotów i kultura bezpieczeństwa (10 procent)

Ocena obejmuje wykorzystanie symulatorów, programy CRM, szkolenia z odzyskiwania kontroli nad samolotem i udokumentowaną kulturę bezpieczeństwa na podstawie audytów i przeglądów regulacyjnych.

Metryka: Oceniane w skali od 0 do 10.

6. Stabilność finansowa i operacyjna (5 procent)

Linie lotnicze o stabilnej pozycji rynkowej rzadziej obniżają standardy bezpieczeństwa. W ocenie brane są pod uwagę: członkostwo w IATA, stabilność finansowa i brak przypadków restrukturyzacji lub uziemienia floty.

Metryka: Oceniane w skali od 0 do 10.

Każda informacja została potwierdzona w co najmniej dwóch niezależnych źródłach, takich jak IATA, ICAO USOAP, ASN, Cirium, FlightGlobal, Planespotters, krajowe organy nadzoru lotniczego i oficjalne materiały udostępnione przez linie lotnicze.

Przewoźnicy z niepełnymi lub zatajonymi wynikami audytów, a także ci obecni na listach linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, zostali automatycznie usunięci z zestawienia lub otrzymali niższą ocenę.

Warto podkreślić, że lotnictwo komercyjne nadal jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Według IATA w 2022 roku na całym świecie odbyły się ponad 32 miliony lotów, przy zaledwie pięciu wypadkach śmiertelnych, co przekłada się na wskaźnik śmiertelności wynoszący 0,000016 procent – głosi komunikat.

AirAdvisor specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione, odwołane lub zakłócone loty.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

linie lotnicze tanie linie lotnicze

