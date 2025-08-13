Tanie linie lotnicze nie oszczędzają na bezpieczeństwie. „Przewyższają obowiązujące standardy”

Aktualizacja: 13.08.2025 14:50 Publikacja: 13.08.2025 12:59
Foto: Adobe Stock
Ranking powstał na podstawie sześciu obiektywnych wskaźników bezpieczeństwa, takich jak historia wypadków, audyty regulacyjne, wiek floty, systemy zarządzania bezpieczeństwem, standardy szkolenia pilotów i stabilność finansową – informuje AirAdvisor w komunikacie prasowym.
W sumie firma przebadała ponad 300 linii lotniczych. Zdyskwalifikowała te, które miały jakikolwiek śmiertelny wypadek w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Ranking otwiera hongkoński przewoźnik Hong Kong Express. Kolejne miejsca na podium zajmują australijski Jetstar Airways i singapurski Scoot.
Foto: AirAdvisor
Tanie linie lotnicze są równie bezpieczne jak ich odpowiednicy oferujący pełen zakres usług – zapewnia AirAdvisor. Wielu przewoźników z rankingu pochodzi z Europy, co dowodzi, że przystępne ceny biletów mogą iść w parze z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
– Istnieje utrwalony stereotyp, że niska cena oznacza niski poziom bezpieczeństwa. To jednak nieprawda. W wielu przypadkach tanie linie lotnicze dysponują młodszą flotą i obsługują prostsze trasy, co sprawia, że wyprzedzają tradycyjne linie lotnicze w kluczowych obszarach ryzyka – podkreśla prezes AirAdvisor Anton Radchenko, cytowany w komunikacie.
Ranking dowodzi, że wiele tanich linii lotniczych nie tylko spełnia, ale również przewyższa obowiązujące standardy bezpieczeństwa – czytamy.
W globalnym rankingu bezpieczeństwa na 2025 rok dominują europejskie tanie linie lotnicze, które zajęły 11 pozycji w czołowej dwudziestce. Nie wynika to wyłącznie z ich liczby, ale przede wszystkim ze sposobu działania.
„Przewoźnicy tacy jak easyJet, Ryanair i Wizz Air działają na jednym z najbardziej restrykcyjnych rynków lotniczych na świecie, gdzie panuje ścisły nadzór, przejrzystość audytów i spójne normy bezpieczeństwa. Te linie lotnicze łączą nowoczesną flotę, starannie zorganizowane działania i kompleksowe szkolenia załogi z uproszczoną strukturą połączeń bezpośrednich, co ogranicza złożoność i zmniejsza ryzyko. Efektem jest europejski model, charakteryzujący się jasną strukturą, transparentnością i konsekwentnym podejściem, co przekłada się na światowej klasy wyniki w zakresie bezpieczeństwa” – głosi komunikat.
● Młodsza flota – średni wiek floty wiodących tanich przewoźników wynosi 8-10 lat (w przypadku wielu tradycyjnych linii jest to 12-15 lat), co redukuje ryzyko związane z awariami mechanicznymi i konserwacją.
● Uproszczone sieci połączeń – dzięki trasom bezpośrednim unikają one skomplikowanych systemów hub-and-spoke, co obniża prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień, zmęczenia i błędów personelu.
● Certyfikaty i audyty: Wszystkie linie lotnicze z czołowej dwudziestki mają certyfikat IOSA i osiągają wyniki powyżej światowej średniej w audytach bezpieczeństwa ICAO.
● Inwestycja w kulturę bezpieczeństwa – te linie lotnicze wykorzystują nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS), cykliczne szkolenia na symulatorach i zarządzanie ryzykiem oparte na analizie danych, czyli narzędzia stosowane również przez największe tradycyjne linie lotnicze.
– Tanie linie lotnicze mogą obniżać ceny biletów, ale nie oszczędzają na bezpieczeństwie – podkreśla Anton Radchenko. – Dane jednoznacznie pokazują, że niska cena nie oznacza kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Wiele tanich linii lotniczych wyznacza światowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa operacyjnego i zarządzania ryzykiem – dodaje.
Wskaźnik bezpieczeństwa AirAdvisor dla każdej linii lotniczej (w skali 0–100) jest obliczany na podstawie następujących kryteriów ważonych:
1. Wskaźnik bezpieczeństwa (35 procent)
Linie lotnicze nie mogą mieć na koncie żadnych wypadków śmiertelnych, wypadków z utratą kadłuba bądź poważnych urazów pasażerów na pokładzie w ciągu ostatnich 10 lat. Kryterium jest bezwzględne: wystąpienie takiego zdarzenia skutkuje automatycznym wykluczeniem.
Źródła danych: Aviation Safety Network (ASN), ICAO, IATA, FAA, EASA, CASA.
2. Ocena certyfikacji i audytów (25 procent)
Ta kategoria łączy status certyfikacji IOSA z wynikami audytów ICAO USOAP, koncentrując się na zdatności do lotu, operacjach lotniczych i badaniu wypadków. Konieczne jest również, aby linia lotnicza nie figurowała na listach linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa.
Metryka: wynik audytu ICAO (w skali) oraz posiadanie certyfikatu IOSA.
3. Systemy bezpieczeństwa operacyjnego (15 procent)
Sprawdza funkcjonowanie i zaawansowanie wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), takich jak audyty wewnętrzne, programy LOSA i systemy dobrowolnego raportowania incydentów.
Metryka: Oceniane w skali od 0 do 10.
4. Wiek floty i konserwacja (10 procent)
Linie lotnicze mające młodszą i nowoczesną flotę zyskują wyższe oceny. Uwzględniane są zgodność z dyrektywami producentów dotyczącymi konserwacji i aktywne działania w zakresie MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).
Metryka: Wiek floty (wartość odwrócona i znormalizowana).
5. Trening pilotów i kultura bezpieczeństwa (10 procent)
Ocena obejmuje wykorzystanie symulatorów, programy CRM, szkolenia z odzyskiwania kontroli nad samolotem i udokumentowaną kulturę bezpieczeństwa na podstawie audytów i przeglądów regulacyjnych.
Metryka: Oceniane w skali od 0 do 10.
6. Stabilność finansowa i operacyjna (5 procent)
Linie lotnicze o stabilnej pozycji rynkowej rzadziej obniżają standardy bezpieczeństwa. W ocenie brane są pod uwagę: członkostwo w IATA, stabilność finansowa i brak przypadków restrukturyzacji lub uziemienia floty.
Metryka: Oceniane w skali od 0 do 10.
Każda informacja została potwierdzona w co najmniej dwóch niezależnych źródłach, takich jak IATA, ICAO USOAP, ASN, Cirium, FlightGlobal, Planespotters, krajowe organy nadzoru lotniczego i oficjalne materiały udostępnione przez linie lotnicze.
Przewoźnicy z niepełnymi lub zatajonymi wynikami audytów, a także ci obecni na listach linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, zostali automatycznie usunięci z zestawienia lub otrzymali niższą ocenę.
Warto podkreślić, że lotnictwo komercyjne nadal jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Według IATA w 2022 roku na całym świecie odbyły się ponad 32 miliony lotów, przy zaledwie pięciu wypadkach śmiertelnych, co przekłada się na wskaźnik śmiertelności wynoszący 0,000016 procent – głosi komunikat.
AirAdvisor specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione, odwołane lub zakłócone loty.
