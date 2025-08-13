Pegasus najlepszą linią lotniczą, SAS – najgorszą. W jakiej dziedzinie?

Aktualizacja: 13.08.2025 00:48 Publikacja: 13.08.2025 00:37
Trasę z Krakowa do Izmiru obsługuje turecka linia lotnicza Pegasus
Foto: Krakow Airport
Średnia rentowność europejskich przewoźników wyniosła w 2024 roku 5,6 procent, co pokazuje, jak trudnym biznesem jest dziś latanie. Z rankingu przygotowanego przez firmę zajmującą się analizami rynku lotniczego, CAPA, wynika, że w Europie krajobraz wyników finansowych linii lotniczych jest dość zróżnicowany. O ile niektórzy poprawili wyniki, inni musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki.
Czytaj więcej
Może i Ryanair króluje na europejskim niebie pod względem liczby przewiezionych pasażerów, ale na...
Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się turecka niskokosztowa linia Pegasus Airlines, która w 2024 roku osiągnęła rentowność na poziomie 18,5 procent Choć wynik ten był nieco mniejszy niż rok wcześniej, przewoźnik już trzeci rok z rzędu utrzymuje się na pozycji lidera w Europie, dystansując konkurencję – relacjonuje niemiecki portal branżowy Aerotelegraph.
Na drugie miejsce awansowała International Airlines Group (IAG), właściciel takich marek jak British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus i Level. Jej marża operacyjna wyniosła 13,8 procent co oznacza duży wzrost względem poprzedniego roku i wyprzedzenie w tej dziedzinie Ryanaira – pierwszy raz w historii.
Wśród marek należących do IAG najlepiej wypadła British Airways z wynikiem 14,2 procent tuż za nią uplasowała się Iberia (13,6 procent). Nawet niskokosztowy Vueling przekroczył średnią grupy z marżą 12,3 procent a Aer Lingus osiągnął 8,6 procent
Na podium utrzymała się także grecka Aegean Airlines z marżą 12,8 procent, co zapewniło jej trzecie miejsce. Choć linia spadła o jedno oczko względem zeszłego roku, pozostaje jednym z najbardziej konsekwentnie zyskownych przewoźników w Europie.
Z kolei Ryanair, choć nadal w czołówce, odnotował wyraźny spadek – jego marża wyniosła 11,2 procent co oznaczało spadek o 4,1 punktu procentowego i czwarte miejsce w zestawieniu.
Piąte miejsce przypadło portugalskiej linii TAP, która poprawiła wynik do 9 procent i awansowała z siódmej pozycji. To dobry sygnał na tle trwających przygotowań do prywatyzacji przewoźnika. Turkish Airlines również odnotowały solidny wynik – 8,5 procent a Sun Express, spółka joint venture z Lufthansą, osiągnęła 6,9 procent
Wielkim przegranym rankingu okazała się Lufthansa Group. Średnia marża całej grupy wyniosła zaledwie 3,9 procent a sama Lufthansa – jako marka – zanotowała wynik ujemny, -0,6 procent. Lepsze wyniki osiągnęły należące do grupy Swiss (12,4 procent), Brussels Airlines (3,8 procent), Austrian Airlines (3,1 procent) i Eurowings (4,5 procent).
Na tle Lufthansy bardzo dobrze wypadła grupa Air France-KLM z wynikiem 5,1 procent choć i on pozostawał poniżej średniej najlepszych graczy w Europie.
Na końcu zestawienia uplasowały się Icelandair i SAS, które zakończyły rok ze stratą operacyjną. Islandzka linia osiągnęła -0,9 procent a skandynawska SAS jeszcze aż -5 procent.
Marża operacyjna to jedno z najważniejszych narzędzi do oceny kondycji finansowej firm. Choć w handlu marże rzędu 20–30 procent są standardem, w lotnictwie, branży o wysokich kosztach stałych i niskiej elastyczności cenowej, nawet kilkuprocentowy zysk uznaje się za sukces. Dlatego wartość 18,5 procent osiągnięta przez Pegasusa to wynik imponujący.
Czytaj więcej
LOT dołączył do grupy najlepszych linii lotniczych w Europie, otrzymując cztery gwiazdki w rankin...
Ranking pokazuje rosnące znaczenie niskokosztowych i elastycznych modeli biznesowych. Linie takie jak Pegasus, Ryanair czy Aegean potrafią dostosować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Z kolei tradycyjne linie sieciowe, jak Lufthansa i SAS, muszą mierzyć się z rosnącą presją kosztową i koniecznością restrukturyzacji, by utrzymać konkurencyjność.
Jeśli obecne trendy się utrzymają, kolejne lata mogą przynieść dalsze przetasowania, a także większą koncentrację rynku wokół najbardziej efektywnych graczy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Średnia rentowność europejskich przewoźników wyniosła w 2024 roku 5,6 procent, co pokazuje, jak trudnym biznesem jest dziś latanie. Z rankingu przygotowanego przez firmę zajmującą się analizami rynku lotniczego, CAPA, wynika, że w Europie krajobraz wyników finansowych linii lotniczych jest dość zróżnicowany. O ile niektórzy poprawili wyniki, inni musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od 1 października 2025 roku korzystanie z jakichkolwiek powerbanków na pokładach samolotów Emirates będzie zabro...
Kto chce dziś podróżować samolotem tylko z bagażem podręcznym, często musi zapłacić więcej, niż wynikałoby to z...
Kilka dni temu 25 osób zostało rannych w wyniku nagłych turbulencji, w jakie wpadł samolot lecący z Salt Lake Ci...
Jesienią węgierski przewoźnik zainauguruje loty z Lotniska Chopina w Warszawie do Agadiru w Maroku.
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas