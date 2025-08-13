Pegasus najlepszą linią lotniczą, SAS – najgorszą. W jakiej dziedzinie?

Średnia rentowność europejskich przewoźników wyniosła w 2024 roku 5,6 procent, co pokazuje, jak trudnym biznesem jest dziś latanie. Z rankingu przygotowanego przez firmę zajmującą się analizami rynku lotniczego, CAPA, wynika, że w Europie krajobraz wyników finansowych linii lotniczych jest dość zróżnicowany. O ile niektórzy poprawili wyniki, inni musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki.

Reklama Reklama

Najlepsze linie lotnicze – jaką rentowność uzyskały?

Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się turecka niskokosztowa linia Pegasus Airlines, która w 2024 roku osiągnęła rentowność na poziomie 18,5 procent Choć wynik ten był nieco mniejszy niż rok wcześniej, przewoźnik już trzeci rok z rzędu utrzymuje się na pozycji lidera w Europie, dystansując konkurencję – relacjonuje niemiecki portal branżowy Aerotelegraph.

Na drugie miejsce awansowała International Airlines Group (IAG), właściciel takich marek jak British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus i Level. Jej marża operacyjna wyniosła 13,8 procent co oznacza duży wzrost względem poprzedniego roku i wyprzedzenie w tej dziedzinie Ryanaira – pierwszy raz w historii.

Wśród marek należących do IAG najlepiej wypadła British Airways z wynikiem 14,2 procent tuż za nią uplasowała się Iberia (13,6 procent). Nawet niskokosztowy Vueling przekroczył średnią grupy z marżą 12,3 procent a Aer Lingus osiągnął 8,6 procent