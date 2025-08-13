Reklama

Pegasus najlepszą linią lotniczą, SAS – najgorszą. W jakiej dziedzinie?

W 2024 roku wiele europejskich linii lotniczych musiało pogodzić się ze spadkiem marż operacyjnych – wskaźnika, który najlepiej oddaje relację między przychodami a kosztami działalności. Ale są wyjątki.

Publikacja: 13.08.2025 00:37

Trasę z Krakowa do Izmiru obsługuje turecka linia lotnicza Pegasus

Foto: Krakow Airport

Marzena Buczkowska-German

Średnia rentowność europejskich przewoźników wyniosła w 2024 roku 5,6 procent, co pokazuje, jak trudnym biznesem jest dziś latanie. Z rankingu przygotowanego przez firmę zajmującą się analizami rynku lotniczego, CAPA, wynika, że w Europie krajobraz wyników finansowych linii lotniczych jest dość zróżnicowany. O ile niektórzy poprawili wyniki, inni musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki.

Ranking największych linii lotniczych. Jedna dominuje w Europie i w Polsce
Linie Lotnicze
Ranking największych linii lotniczych. Jedna dominuje w Europie i w Polsce

Najlepsze linie lotnicze – jaką rentowność uzyskały?

Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się turecka niskokosztowa linia Pegasus Airlines, która w 2024 roku osiągnęła rentowność na poziomie 18,5 procent Choć wynik ten był nieco mniejszy niż rok wcześniej, przewoźnik już trzeci rok z rzędu utrzymuje się na pozycji lidera w Europie, dystansując konkurencję – relacjonuje niemiecki portal branżowy Aerotelegraph.

Na drugie miejsce awansowała International Airlines Group (IAG), właściciel takich marek jak British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus i Level. Jej marża operacyjna wyniosła 13,8 procent co oznacza duży wzrost względem poprzedniego roku i wyprzedzenie w tej dziedzinie Ryanaira – pierwszy raz w historii.

Wśród marek należących do IAG najlepiej wypadła British Airways z wynikiem 14,2 procent tuż za nią uplasowała się Iberia (13,6 procent). Nawet niskokosztowy Vueling przekroczył średnią grupy z marżą 12,3 procent a Aer Lingus osiągnął 8,6 procent

Na podium utrzymała się także grecka Aegean Airlines z marżą 12,8 procent, co zapewniło jej trzecie miejsce. Choć linia spadła o jedno oczko względem zeszłego roku, pozostaje jednym z najbardziej konsekwentnie zyskownych przewoźników w Europie.

Z kolei Ryanair, choć nadal w czołówce, odnotował wyraźny spadek – jego marża wyniosła 11,2 procent co oznaczało spadek o 4,1 punktu procentowego i czwarte miejsce w zestawieniu.

Piąte miejsce przypadło portugalskiej linii TAP, która poprawiła wynik do 9 procent i awansowała z siódmej pozycji. To dobry sygnał na tle trwających przygotowań do prywatyzacji przewoźnika. Turkish Airlines również odnotowały solidny wynik – 8,5 procent a Sun Express, spółka joint venture z Lufthansą, osiągnęła 6,9 procent

Wielkim przegranym rankingu okazała się Lufthansa Group. Średnia marża całej grupy wyniosła zaledwie 3,9 procent a sama Lufthansa – jako marka – zanotowała wynik ujemny, -0,6 procent. Lepsze wyniki osiągnęły należące do grupy Swiss (12,4 procent), Brussels Airlines (3,8 procent), Austrian Airlines (3,1 procent) i Eurowings (4,5 procent).

Na tle Lufthansy bardzo dobrze wypadła grupa Air France-KLM z wynikiem 5,1 procent choć i on pozostawał poniżej średniej najlepszych graczy w Europie.

Najgorsze linie lotnicze – ujemna rentowność

Na końcu zestawienia uplasowały się Icelandair i SAS, które zakończyły rok ze stratą operacyjną. Islandzka linia osiągnęła -0,9 procent a skandynawska SAS jeszcze aż -5 procent.

Marża operacyjna to jedno z najważniejszych narzędzi do oceny kondycji finansowej firm. Choć w handlu marże rzędu 20–30 procent są standardem, w lotnictwie, branży o wysokich kosztach stałych i niskiej elastyczności cenowej, nawet kilkuprocentowy zysk uznaje się za sukces. Dlatego wartość 18,5 procent osiągnięta przez Pegasusa to wynik imponujący.

Cztery gwiazdki Skytrax dla LOT-u. „Potwierdzenie wyższego poziomu obsługi"
Linie Lotnicze
Cztery gwiazdki Skytrax dla LOT-u. „Potwierdzenie wyższego poziomu obsługi”

Ranking pokazuje rosnące znaczenie niskokosztowych i elastycznych modeli biznesowych. Linie takie jak Pegasus, Ryanair czy Aegean potrafią dostosować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Z kolei tradycyjne linie sieciowe, jak Lufthansa i SAS, muszą mierzyć się z rosnącą presją kosztową i koniecznością restrukturyzacji, by utrzymać konkurencyjność.

Jeśli obecne trendy się utrzymają, kolejne lata mogą przynieść dalsze przetasowania, a także większą koncentrację rynku wokół najbardziej efektywnych graczy.

Źródło: rp.pl

