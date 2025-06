Cztery gwiazdki Skytrax dla LOT-u. „Potwierdzenie wyższego poziomu obsługi”

Polskie Linie Lotnicze LOT zostały uhonorowane czterogwiazdkową oceną w rankingu Skytrax, co plasuje je wśród czołowych europejskich przewoźników - podaje biuro prasowe LOT-u w komunikacie.

Wyróżnienie wraz z tytułem najlepszej linii lotniczej w Europie Wschodniej przyznane zostało podczas gali World Airline Awards, która odbyła się 17 czerwca podczas Paris Air Show 2025.

- To wyróżnienie jest docenieniem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii, w której to nasi pasażerowie są w centrum uwagi całego zespołu PLL LOT – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

- Cztery gwiazdki Skytrax i tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Wschodniej jest potwierdzeniem słuszności kierunku naszych działań. To sukces wielu rąk i serc - naszych załóg i pracowników, którzy dbają, aby każdy rejs pod naszymi skrzydłami był czymś więcej niż tylko podróżą z punktu A do punktu B, ale także partnerów - polskich firm, z którymi wspólnie budujemy wartość, promując to, co lokalne i autentyczne - dodaje.