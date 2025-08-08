Reklama

Emirates zakazują używania powerbanków na pokładach samolotów

Od 1 października 2025 roku korzystanie z jakichkolwiek powerbanków na pokładach samolotów Emirates będzie zabronione.

Publikacja: 08.08.2025 15:32

Emirates zakazują używania powerbanków na pokładach samolotów

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Jak wyjaśnia przewoźnik w komunikacie, pasażerowie nadal mogą zabrać na pokład jeden powerbank pod warunkiem spełnienia określonych wymogów (wyszczególnionych poniżej), jednak nie będą mogli z niego korzystać podczas lotu – ani do ładowania własnych urządzeń, ani do ładowania samego powerbanku z gniazdek pokładowych.

Nowe zasady:

  • Pasażerowie mogą mieć przy sobie jeden powerbank o pojemności poniżej 100 Wh.
  • Korzystanie z powerbanku do ładowania urządzeń osobistych na pokładzie jest zabronione.
  • Ładowanie powerbanku z pokładowych źródeł zasilania jest niedozwolone.
  • Wszystkie przewożone powerbanki muszą mieć wyraźne oznaczenie pojemności.
  • Powerbanków nie wolno umieszczać w schowkach bagażowych nad głową – muszą być przechowywane w kieszeni fotela lub w torbie umieszczonej pod siedzeniem przed pasażerem.
  • Powerbanki nadal nie są dozwolone w bagażu rejestrowanym (obowiązująca zasada).

Dlaczego Emirates wprowadzają tę zmianę?

Po przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu zasad bezpieczeństwa przewoźnik uznał, że musi podjąć „zdecydowane działania” mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z używaniem powerbanków w trakcie lotu. W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby pasażerów korzystających z tych urządzeń, co doprowadziło do coraz większej liczby incydentów związanych z bateriami litowymi na pokładach samolotów w całej branży lotniczej.

Powerbanki działają głównie w oparciu o baterie litowo-jonowe lub litowo-polimerowe i są przenośnym źródłem energii przeznaczonym do ładowania urządzeń w podróży. Baterie te zawierają jony litu zawieszone w roztworze elektrolitu. Jony przemieszczają się przez elektrolit pomiędzy elektrodami podczas procesu ładowania i rozładowywania. W wypadku przeładowania lub uszkodzenia baterii może dojść do tak zwanej ucieczki termicznej. Jest to samonapędzający się proces, w którym generowane wewnątrz ogniwa ciepło przewyższa zdolność baterii do jego odprowadzania, co skutkuje gwałtownym i niekontrolowanym wzrostem temperatury. Może to prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak pożar, eksplozja czy uwolnienie toksycznych gazów.

Większość smartfonów i zaawansowanych urządzeń zasilanych bateriami litowymi ma wewnętrzny system ładowania podtrzymującego, który powoli dozuje prąd do baterii, zapobiegając jej przeładowaniu. Jednak wiele prostych powerbanków nie jest wyposażonych w tego typu zabezpieczenia, co zwiększa ryzyko ich przegrzania. Z tego względu wszystkie powerbanki podlegają nowym zasadom obowiązującym na pokładach Emirates.

Nowe regulacje w znaczący sposób ograniczają ryzyko związane z używaniem powerbanków w trakcie lotu – podkreślają Emirates. Przechowywanie tych urządzeń w łatwo dostępnych miejscach w kabinie pasażerskiej, takich jak kieszeń fotela czy torba pod siedzeniem, umożliwia załodze szybką reakcję w wypadku wystąpienia pożaru.

Źródło: rp.pl

samolot Emirates

