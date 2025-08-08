Emirates zakazują używania powerbanków na pokładach samolotów

Powerbanki działają głównie w oparciu o baterie litowo-jonowe lub litowo-polimerowe i są przenośnym źródłem energii przeznaczonym do ładowania urządzeń w podróży. Baterie te zawierają jony litu zawieszone w roztworze elektrolitu. Jony przemieszczają się przez elektrolit pomiędzy elektrodami podczas procesu ładowania i rozładowywania. W wypadku przeładowania lub uszkodzenia baterii może dojść do tak zwanej ucieczki termicznej. Jest to samonapędzający się proces, w którym generowane wewnątrz ogniwa ciepło przewyższa zdolność baterii do jego odprowadzania, co skutkuje gwałtownym i niekontrolowanym wzrostem temperatury. Może to prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak pożar, eksplozja czy uwolnienie toksycznych gazów.

Większość smartfonów i zaawansowanych urządzeń zasilanych bateriami litowymi ma wewnętrzny system ładowania podtrzymującego, który powoli dozuje prąd do baterii, zapobiegając jej przeładowaniu. Jednak wiele prostych powerbanków nie jest wyposażonych w tego typu zabezpieczenia, co zwiększa ryzyko ich przegrzania. Z tego względu wszystkie powerbanki podlegają nowym zasadom obowiązującym na pokładach Emirates.

Nowe regulacje w znaczący sposób ograniczają ryzyko związane z używaniem powerbanków w trakcie lotu – podkreślają Emirates. Przechowywanie tych urządzeń w łatwo dostępnych miejscach w kabinie pasażerskiej, takich jak kieszeń fotela czy torba pod siedzeniem, umożliwia załodze szybką reakcję w wypadku wystąpienia pożaru.